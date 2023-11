Onsdag den 4. april

Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 86



Torsdag den 5. april



16.15 GOL 53. Mickelson-Love III 1,80 4,85 2,05

16.25 GOL 54. Singh-Els 1,70 4,85 2,20

15.30 GOL 55. Westwood-Montgomerie lukket

16.25 GOL 56. Woods-Bjørn 1,30 4,95 3,60

17.50 GOL 57. Janzen-Olazabal 1,90 4,75 1,95

18.35 GOL 58. Allenby-M. Weir 2,05 4,85 1,80

19.00 GOL 59. Langer-Calcavecchia 1,95 4,75 1,90

19.20 GOL 60. Duval-Montgomerie 1,90 4,75 1,95

18.50 ISS 61. Færjestad-Djurgården 1,90 3,75 2,20

21.05 UEC 62. Alaves-Kaiserslautern R2/ZDF 1,70 2,85 3,25

21.05 UEC 63. FC Barcelona-Liverpool R1/M/DR1 1,45 3,20 4,05

21.05 H 64. Alaves-Kaisersl. (0-1) 3,55 3,10 1,55

21.05 H 65. FC Barcelona-Liverpool (0-1) 2,80 3,00 1,80

21.05 1.h 66. Alaves-Kaisersl. 1.halv 2,20 1,90 3,75

21.05 1.h 67. FC Barcelona-Liverpool 1.halv 1,95 1,95 4,50

22.00 NBA 68. Houston-Seattle 1,60 11,0 1,90

22.00 NBA 69. Utah-Sacramento 1,50 11,0 2,05

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Torsdag den 4. april



63. FC Barcelona-Liverpool (DR1).

Kryds til odds 3,20.

Kommentar: I UEFA Cupen er man fremme ved semifinalernes første kamp. På Nou Camp tager FC Barcelona i mod Liverpool. Begge hold gjorde det overbevisende i weekendens kampe i deres respektive hjemlige ligaer. Liverpool vandt 2-0 på Anfield Road over Manchester United, mens FC Barcelona vandt med 4-1 over Las Palmas. Der er lagt op til en jævnbyrdig og seværdig kamp, som meget vel kan ende uden vinder. Det vil sikre Liverpool et godt udgangs

punkt inden returkampen på Anfield Road. -ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 14 - kampdag 7.-9. april 2001 er:

Berlingske Tidendes tips i parentes:



1. Aston Villa-West Ham 57 27 16 (1)

2. Derby-Chelsea 30 35 35 (2)

3. Leeds-Southampton 67 19 14 (1)

4. Leicester-Coventry 52 30 18 (1)

5. Crewe-Bolton 27 34 39 (X)

6. Fulham-West Bromwich 61 25 14 (1)

7. Portsmouth-Nottingham F 36 38 26 (X)

8. Queens Park R-Blackburn 19 29 52 (2)

9. Sheffield U-Barnsley 61 24 15 (1)

10. Stockport-Sheffield W 33 37 30 (1)

11. Watford-Crystal Palace 52 29 19 (1)

12. Wimbledon-Birmingham 38 34 28 (1)

13. Wolverhampton-Huddersfield 50 31 19 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 14 - kampdag 8.-9. april 2001 er:

Berlingske Tidendes tips i parentes:



1. AGF-OB 29 37 34 (2)

2. Brøndby-Silkeborg 49 32 19 (1)

3. Herfølge-HFK Sønderjyl. 62 22 16 (1)

4. FC Midtjylland-AaB 30 34 36 (1)

5. Viborg-AB 53 29 18 (1)

6. B 93-B 1913 61 24 15 (1)

7. Frem-Farum 58 26 16 (1)

8. Horsens-Fremad Amager 61 24 15 (1)

9. Skive-Hvidovre 32 35 33 (X)

10. Ølstykke-Vejle 32 29 39 (X)

11. HIK-Fredericia 25 30 45 (2)

13. Kolding IF-Næstved 51 30 19 (1)

Tips13



Kampdag lørdag den 31. marts.

1. Arsenal-Tottenham 2-0 (1)

2. Bradford-Newcastle 2-2 (X)

3. Chelsea-Middlesbrough 2-1 (1)

----------------------------------------.

4. Coventry-Derby 2-0 (1)

5. Manchester C-Aston Villa 1-3 (2)

6. Sunderland-Leeds 0-2 (2)

----------------------------------------.

7. West Ham-Everton 0-2 (2)

8. Barnsley-Stockport 0-2 (2)

9. Bolton-Wimbledon 2-2 (X)

----------------------------------------.

10. Huddersfield-Portsmouth 4-1 (1)

11. Norwich-Grimsby 2-1 (1)

12. Nottingham F-Queens Park R 1-1 (X)

13. West Bromwich-Watford 3-0 (1)

Præmieprognose



13 rigtige 3.439.469 kr.



12 rigtige 3.858 kr.

11 rigtige 323 kr.

10 rigtige 62 kr.

Tips12



Kampdag søndag den 1. april.

AB-Herfølge 0-0 (X)

Brøndby-FC København 1-2 (2)

HFK Sønderjyl.-FC Midtjylland 2-3 (2)

OB-Lyngby FC 1-1 (X)

AaB-AGF 5-1 (1)

Farum-Ølstykke 0-2 (2)

Køge-Horsens 2-0 (1)

Randers Freja-Esbjerg 2-2 (X)

Vejle-B 93 1-1 (X)

B 1909-Kolding IF 3-2 (1)

Fredericia-Aalborg Chang 3-3 (X)

Næstved-Hjørring 4-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: 44.008 Kr.

11 rigtige: 1.537 Kr.

10 rigtige: 194 Kr.

Dusino



Søndag den 1. april



Tolv vindertal



4-5-6-7-8-11-13-16-18-19-23-24

Præmieprognose



12 Rigtige 422.117 Kr.



11 Rigtige 2.765 Kr.

10 Rigtige 106 Kr.

9 Rigtige 25 Kr.

Lotto



Lørdag den 31. marts



VINDERTAL:

1-12-14-27-30-32-35

TILLÆGSTAL:

10-15

Præmieprognose



7 vindertal 4.044.877 kr.



6 vindertal+1 tillæg 62.162 kr.

6 vindertal 5.315 kr.

5 vindertal 180 kr.

4 vindertal 40 kr.

Joker



Lørdag den 31. marts



VINDERTAL

9-9-7-8-8-4-1

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 vindertal INGEN/0 kr.

5 vindertal 28.777 kr.

4 vindertal 2.585 kr.

3 vindertal 252 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag 04. april



VINDERTAL

1-3-20-27-42-45

TILLÆGSTAL

35-41

Præmieprognose



6 vindertal 3.673.987 kr.



5 vindertal+1 tillæg43.175 kr.

5 vindertal 4.232 kr.

4 vindertal 123 kr.

3 vindertal 30 kr.