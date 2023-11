Lørdag den 31. marts



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 85



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Lørdag den 31. marts



19.50 H 44. Viborg-HERZ Budapest (H 0-3) (HÅK) TV2 M 1,70 8,50 1,85

20.05 TYS 45. Leverkusen-Schalke 04 R2 1,55 3,00 3,70

20.05 H 46. Leverkusen-Schalke 04 (H 0-1) 3,05 3,00 1,70

20.20 ITA 47. Vicenza-Fiorentina CANAL R1 2,30 2,40 2,55

20.35 SPA 48. Deportivo la Coruna-Villarreal R2 1,25 3,65 5,70

20.35 H 49. Deportivo la Coruna-Villarreal (H 0-1) 2,10 3,05 2,25

20.50 SPA 50. Malaga-Celta Vigo R2 1,95 2,70 2,75

20.50 SPA 51. Valencia-Espanyol R2 1,20 3,85 6,40

Søndag den 1. april



10.20 1D 52. Fremad Amager-Frem 3,00 3,25 1,65

12.50 1D 53. Farum-Ølstykke 1,50 3,40 3,50

12.50 1D 54. Køge-Horsens 1,40 3,35 4,25

12.50 1D 55. Randers Freja-Esbjerg DK4 M 3,60 3,30 1,50

12.50 2D 56. B 1909-Kolding IF 1,60 3,20 3,20

12.50 2D 57. Fredericia-Aalborg Chang 1,50 3,30 3,60

14.50 SU 58. AaB-AGF R2 1,40 3,35 4,25

14.50 SU 59. AB-Herfølge R2 1,50 3,20 3,70

14.50 SU 60. HFK Sønderjylland-FC Midtjylland R2 4,25 3,65 1,35

14.50 SU 61. OB-Lyngby R2 1,80 3,00 2,80

14.50 H 62. AaB-AGF (H 0-1) 2,55 3,05 1,90

14.50 H 63. AB-Herfølge (H 0-1) 2,80 3,15 1,75

14.50 H 64. OB-Lyngby (H 0-1) 3,85 3,35 1,45

14.50 1D 65. Vejle-B 93 1,55 3,25 3,40

14.50 2D 66. Næstved-Hjørring 1,70 3,30 2,80

14.50 ITA 67. Parma-Bologna R2 1,35 3,20 5,15

14.50 ITA 68. Perugia-Inter R1 2,50 2,50 2,25

14.50 ITA 69. Reggina-Udinese R2 2,25 2,60 2,40

14.50 ITA 70. Roma-Verona R1 1,15 3,75 8,80

14.50 H 71. Parma-Bologna (H 0-1) 2,45 2,95 2,00

16.50 SU 72. Brøndby-FC København 3+ M/R1 1,70 2,90 3,20

16.50 H 73. Brøndby-FC København (H 0-1) 3,50 3,15 1,55

16.50 EPM 74. Charlton-Leicester CANAL R2 1,75 2,90 3,00

16.50 H 75. Charlton-Leicester (H 0-1) 3,70 3,20 1,50

17.20 TYS 76. Bochum-Energie Cottbus R2 2,05 2,85 2,45

17.20 TYS 77. Kaiserslautern-Dortmund R2 1,90 2,80 2,75

17.20 H 78. Kaiserslautern-Dortmund (H 0-1) 4,25 3,35 1,40

18.50 1D 79. Hvidovre-Brønshøj 1,75 3,20 2,75

18.50 SPA 80. FC Barcelona-Las Palmas R2 1,15 4,00 7,70

20.20 ITA 81. Milan-Lazio CANAL R1 2,25 2,45 2,55

Mandag den 2. april



18.50 SU 82. Silkeborg-Viborg 3+ M/R2 1,65 2,90 3,35

18.50 H 83. Silkeborg-Viborg (H 0-1) 3,45 3,20 1,55

18.50 ISS 84. Djurgården-Färjestad (ISH) Odds søndag.

20.05 TY2 85. Gladbach-Mannheim DSF R2 1,45 3,10 4,25

20.05 H 86. Gladbach-Mannheim (H 0-1) 2,75 3,05 1,80

20.35 ITB 87. Genoa-Sampdoria R1 3,35 2,65 1,75

20.50 EPM 88. Southampton-Ipswich CANAL R2 1,85 2,90 2,75

20.50 H 89. Southampton-Ipswich (H 0-1) 4,00 3,25 1,45

21.50 POR 90. Sporting Lissabon-Beira Mar R2 1,25 3,65 5,70

Tips til den lange



DAGENS TIP



Søndag den 1. april



59. AB-Herfølge

To-tal til odds 3,70.

Kommentar: De danske mestre fra Herfølge har haft en meget skidt sæson, og ligger for øjeblikket til nedrykning. I eftermiddag gæster de AB i et opgør hvor taberen må en tur nedunder stregen. Herfølge er til dagens kamp forstærket med Denni Conteh der er vendt hjem fra fransk fodbold. AB derimod må se bort fra Martin Albrechtsen der er skadet. Banerne er meget ujævne her først på foråret, og det er en klar fordel for Herfølge hvis spil er langt mere fighterbetonet end teknikerne fra gladsaxes. Det ligner et lige opgør, og så vælger vi at tage chancen med det høje odds på Herfølge sejr. Sidst de to hold mødtes i Gladsaxe vandt Herfølge med 3-1. -npn

Tips13



Kampdag lørdag den 31. marts.

1. Arsenal-Tottenham 2-0 (1)

2. Bradford-Newcastle 2-2 (X)

3. Chelsea-Middlesbrough 2-1 (1)

----------------------------------------.

4. Coventry-Derby 2-0 (1)

5. Manchester C-Aston Villa 1-3 (2)

6. Sunderland-Leeds 0-2 (2)

----------------------------------------.

7. West Ham-Everton 0-2 (2)

8. Barnsley-Stockport 0-2 (2)

9. Bolton-Wimbledon 2-2 (X)

----------------------------------------.

10. Huddersfield-Portsmouth 4-1 (1)

11. Norwich-Grimsby 2-1 (1)

12. Nottingham F-Queens Park R 1-1 (X)

13. West Bromwich-Watford 3-0 (1)

Præmieprognose



13 rigtige 3.439.469 kr.



12 rigtige 3.858 kr.

11 rigtige 323 kr.

10 rigtige 62 kr.

Tips12

Kampdag søndag den 1. april.

1. AB-Herfølge 61 23 16

2. Brøndby-FC København 48 29 23

3. HFK Sønderjyl.-FC Midtjylland 15 16 69

----------------------------------------.

4. OB-Lyngby FC 44 26 30

5. AaB-AGF 69 18 13

6. Farum-Ølstykke 60 21 19

----------------------------------------.

7. Køge-Horsens 69 18 13

8. Randers Freja-Esbjerg 23 23 54

9. Vejle-B 93 55 25 20

----------------------------------------.

10. B 1909-Kolding IF 58 25 17

11. Fredericia-Aalborg Chang 59 22 19

12. Næstved-Hjørring 59 22 19

Dusino



Søndag den 25. marts



Tolv vindertal



2-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-20

Præmieprognose



12 Rigtige INGEN/0 kr.



11 Rigtige 3.331 kr.

10 Rigtige 104 kr.

9 Rigtige 24 kr.

Lotto



Lørdag den 31. marts



VINDERTAL:

1-12-14-27-30-32-35

TILLÆGSTAL:

10-15

Præmieprognose



7 vindertal 4.044.877 kr.



6 vindertal+1 tillæg 62.162 kr.

6 vindertal 5.315 kr.

5 vindertal 180 kr.

4 vindertal 40 kr.

Joker



Lørdag den 31. marts



VINDERTAL

9-9-7-8-8-4-1

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 vindertal INGEN/0 kr.

5 vindertal 28.777 kr.

4 vindertal 2.585 kr.

3 vindertal 252 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 28. marts



VINDERTAL:

1-17-19-29-32-35

TILLÆGSTAL:

10-33

Præmieprognose



6 vindertal 1.832.611 kr.



5 vindertal+1 tillæg 104.069 kr.

5 vindertal 3.182 kr.

4 vindertal 116 kr.

3 vindertal 29 kr.