Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 84



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Torsdag den 29. marts



18.50 ISH 71. Rødovre-Herning TV2 Odds onsdag

22.00 NHL 72. Nashville-Phoenix Odds torsdag

22.00 NHL 73. Philadelphia-Toronto Odds torsdag

22.00 NBA 74. Houston-Phoenix Odds torsdag

22.00 NBA 75. Milwaukee-Miami Odds onsdag

22.00 NBA 76. San Antonio-Utah Odds onsdag

Tips12



Søndag den 25. marts



B 93-Farum LOD (1)

Esbjerg-Hvidovre 1-1 (X)

Frem-Køge 1-2 (2)

Skive-Vejle 1-1 (X)

Ølstykke-Fremad Amager 3-0 (1)

Holbæk-Nørresundby 1-0 (1)

Hjørring-B 1909 1-3 (2)

Kolding IF-Fredericia LOD (X)

Svendborg-Frederikshavn LOD (X)

Vorup-Glostrup FK 2-0 (1)

Pistoiese-Cagliari 4-2 (1)

Sampdoria-Crotone 2-1 (1)

Præmieprognose



12 rigtige: 1.000.000 kr.



11 rigtige: 2.782 kr.

10 rigtige: 231 kr.

Tips13



Lørdag den 24. marts



Armenien-Wales 2-2 (X)

Bulgarien-Island 2-1 (1)

Cypern-Irland 0-4 (2)

England-Finland 2-1 (1)

Luxembourg-Færøerne 0-2 (2)

Malta-Danmark 0-5 (2)

Nordirland-Tjekkiet 0-1 (2)

Norge-Polen 2-3 (2)

Rusland-Slovenien 1-1 (X)

Skotland-Belgien 2-2 (X)

Sverige-Makedonien 1-0 (1)

Tyrkiet-Slovakiet 1-1 (X)

Ukraine-Hviderusland 0-0 (X)

Præmieprognose



13 rigtige: 10.854 kr.



12 rigtige: 344 kr.

11 rigtige: 41 kr.

10 rigtige: 11 kr.

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 13 - kampdag 31. mar. - 2. apr. 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Tottenham 61 25 14 (1)

2. Bradford-Newcastle 21 30 49 (2)

3. Chelsea-Middlesbrough 62 23 15 (1)

4. Coventry-Derby 42 37 21 (X)

5. Manchester C-Aston Villa 40 34 26 (1)

6. Sunderland-Leeds 41 33 26 (1)

7. West Ham-Everton 50 31 19 (1)

8. Barnsley-Stockport 59 26 15 (1)

9. Bolton-Wimbledon 52 30 18 (1)

10. Huddersfield-Portsmouth 44 33 23 (1)

11. Norwich-Grimsby 51 30 19 (1)

12. Nottingham F-Queens Park R 68 21 11 (1)

13. West Bromwich-Watford 48 31 21 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 13 - kampdag 01.-02. april 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AB-Herfølge 52 29 19 (1)

2. Brøndby-FC København 40 34 26 (X)

3. HFK Sønderjyl.-FC Midtjylland 15 22 63 (2)

4. OB-Lyngby FC 39 30 31 (X)

5. AaB-AGF 65 22 13 (1)

6. Farum-Ølstykke 50 29 21 (1)

7. Køge-Horsens 61 24 15 (1)

8. Randers Freja-Esbjerg 22 28 50 (2)

9. Vejle-B 93 45 29 26 (1)

10. B 1909-Kolding IF 45 33 22 (1)

11. Fredericia-Aalborg Chang 55 26 19 (1)

12. Næstved-Hjørring 53 27 20 (1)

Dusino



Søndag den 25. marts



Tolv vindertal



2-4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-20

Præmieprognose



12 Rigtige INGEN/0 kr.



11 Rigtige 3.331 kr.

10 Rigtige 104 kr.

9 Rigtige 24 kr.

Lotto



Lørdag den 24. marts



VINDERTAL:

4-8-17-27-31-33-35

TILLÆGSTAL:

9-25

Præmieprognose



7 vindertal 780.100 kr.



6 vindertal+1 tillæg 43.223 kr.

6 vindertal 3.244 kr.

5 vindertal 135 kr.

4 vindertal 33 kr.

Joker



Lørdag den 24. marts



VINDERTAL

8-3-4-5-5-3-2

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 vindertal 422.425 kr.

5 vindertal 23.496 kr.

4 vindertal 2.720 kr.

3 vindertal 250 kr.

2 vindertal 53 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 28. marts



VINDERTAL:

1-17-19-29-32-35

TILLÆGSTAL:

10-33

Præmieprognose



6 vindertal 1.832.611 kr.



5 vindertal+1 tillæg 104.069 kr.

5 vindertal 3.182 kr.

4 vindertal 116 kr.

3 vindertal 29 kr.