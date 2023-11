Mandag den 19. marts

Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange

Spillerunde 83

(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)

Tirsdag den 20. marts

18.50 ISH 1. Rungsted-Rødovre TV2 1,85 3,95 2,20

18.50 ISS 2. Luleå-Djurgården 2,20 3,75 1,90

18.50 ISS 3. Malmø-Færjestad 1,90 3,75 2,20

20.20 E2 4. Wrexham-Bury R1 1,55 3,10 3,60

20.20 H 5. Wrexham-Bury (0-1) 3,00 3,05 1,70

20.35 E1 6. Gillingham-Tranmere R1 1,55 3,10 3,60

20.35 E1 7. Grimsby-Birmingham R2 2,90 2,75 1,85

20.35 H 8. Gillingham-Tranmere (0-1) 3,05 3,00 1,70

20.35 E2 9. Bristol R-Peterborough R2 1,75 2,90 3,00

20.35 E2 10. Colchester-Swindon R2 1,65 3,00 3,25

20.35 E2 11. Wycombe-Rotherham R2 2,45 2,70 2,15

20.35 H 12. Bristol R-Peterborough (0-1) 3,70 3,20 1,50

20.35 H 13. Colchester-Swindon (0-1) 3,50 3,15 1,55

Onsdag den 21. marts

18.50 TY2 14. Chemnitz-Oberhausen R2 3,15 3,10 1,65

18.50 TY2 15. Stuttg. Kickers-Ahlen R2 2,10 2,70 2,50

18.50 POP 16. Boavista-Maritimo R2 1,20 3,85 6,40

18.50 GP 17. Panathinaikos-Olympiakos R1 2,00 2,65 2,70

20.20 FR2 18. Sochaux-Nancy R2 1,40 3,20 4,50

20.20 H 19. Sochaux-Nancy (0-1) 2,65 2,90 1,90

21.50 HÅH 20. Bj.bro-FIF M/DR1 2,00 6,95 1,65

Torsdag den 22. marts

18.50 ISH 21. Herning-Rungsted/Rødovre Odds onsdag

18.50 ISS 22. Djurgården-Luleå Odds onsdag

18.50 ISS 23. Færjestad-Malmø Odds onsdag

22.00 POP 24. FC Porto-Sporting Liss. R Odds tirsdag

22.00 H 25. FC Porto-Sporting Liss. (0-1 Odds tirsdag

22.00 NHL 26. St. Louis-Colorado Odds onsdag

22.00 NBA 27. Seattle-Phoenix Odds onsdag

22.00 NBA 28. Utah-Portland Odds onsdag

Fredag den 23. marts

20.35 E2 29. Brentford-Luton R Odds onsdag

20.35 E2 30. Notts County-Peterborough R Odds onsdag

20.35 E2 31. Oldham-Northampton R1 1,95 2,75 2,70

20.35 E2 32. Reading-Bristol C R2 1,40 3,35 4,25

20.35 H 33. Reading-Bristol C (0-1) 2,55 3,05 1,90

20.35 E3 34. Carlisle-Torquay R2 1,70 2,85 3,25

20.35 H 35. Carlisle-Torquay (0-1) 3,50 3,15 1,55

20.35 ITB 36. Monza-Ternana R1 2,40 2,40 2,40

20.50 E2 37. Cambridge-Colchester R Odds onsdag

Lørdag den 24. marts

13.50 E1 38. Burnley-Queens Park R R1 1,45 3,20 4,05

13.50 H 39. Burnley-Queens Park R (0-1) 2,80 3,00 1,80

14.50 1D 40. Birkerød-Randers Freja 2,90 3,20 1,70

14.50 1D 41. Brønshøj-B 1913 1,55 3,35 3,30

14.50 1D 42. FC Aarhus-Horsens 3,00 3,25 1,65

14.50 2D 43. Dalum-Næstved 1,70 3,20 2,90

14.50 2D 44. HIK-Aalborg Chang 1,95 3,05 2,45

14.50 2D 45. Korup-Holstebro 2,10 2,95 2,30

14.50 HÅH 46. Kolding IF-Viborg 1,25 7,30 3,20

15.50 VMK 47. England-Finland R1/TV2 1,20 3,55 7,45

15.50 VMK 48. Nordirland-Tjekkiet R2/TD1 4,00 3,00 1,50

15.50 VMK 49. Norge-Polen R1/NRK 1,55 3,10 3,60

15.50 VMK 50. Skotland-Belgien R2 1,70 2,85 3,25

15.50 VMK 51. Sverige-Makedonien R2 1,20 3,85 6,40

15.50 H 52. Norge-Polen (0-1) 3,10 2,95 1,70

15.50 H 53. Skotland-Belgien (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.50 E1 54. Birmingham-Sheffield W R Odds onsdag

16.50 VMK 55. Bulgarien-Island R1 1,45 3,20 4,05

16.50 VMK 56. Rusland-Slovenien R2 1,30 3,50 5,15

16.50 H 57. Bulgarien-Island (0-1) 2,80 3,00 1,80

16.50 H 58. Rusland-Slovenien (0-1) 2,25 3,05 2,10

17.50 VMK 59. Armenien-Wales R2 2,60 2,75 2,00

17.50 VMK 60. Cypern-Irland R2 4,50 3,50 1,35

17.50 VMK 61. Kroatien-Letland R1 1,20 3,55 7,45

17.50 VMK 62. Ukraine-Hviderusland R2 1,25 3,65 5,70

18.50 VMK 63. Tyrkiet-Slovakiet R2 1,30 3,50 5,15

18.50 H 64. Tyrkiet-Slovakiet (0-1) 2,25 3,05 2,10

19.50 VMK 65. Malta-Danmark R2/M/TD1 7,70 4,00 1,15

20.05 VMK 66. Jugoslavien-Schweiz R2 1,30 3,50 5,15

20.05 H 67. Jugoslavien-Schweiz (0-1) 2,30 2,95 2,10

20.20 VMK 68. Bosnien-Østrig R2 2,05 2,75 2,55

20.20 VMK 69. Rumænien-Italien R1 2,70 2,45 2,15

Søndag den 25. marts

12.50 1D 70. Ølstykke-Fremad Amager 2,05 3,00 2,35

12.50 1D 71. Frem-Køge M/DK4 1,85 2,95 2,70

12.50 1D 72. Skive-Vejle 3,30 3,35 1,55

12.50 H 73. Frem-Køge (0-1) 3,80 3,40 1,45

12.50 2D 74. Kolding IF-Fredericia 2,15 2,95 2,25

12.50 2D 75. Vorup-Glostrup FK 1,80 3,10 2,70

13.50 E1 76. Barnsley-Gillingham R Odds onsdag

13.50 E1 77. West Bromwich-Tranmere R Odds onsdag

13.50 H 78. Barnsley-Gillingham (0-1) Odds onsdag

13.50 H 79. West Bromwich-Tranmere (0-1) Odds onsdag

14.50 1D 80. Esbjerg-Hvidovre 1,30 3,70 4,80

14.50 2D 81. Hjørring-B 1909 2,45 3,05 1,95

14.50 2D 82. Holbæk-Nørresundby 1,85 3,10 2,60

14.50 2D 83. Svendborg-Frederikshavn 1,65 3,30 2,95

15.20 ISH 84. Rungsted/Rødovre-Herning Odds fredag

Mandag den 26. marts

20.35 ITB 85. Empoli-Chievo R1 2,35 2,40 2,50

22.00 NHL 86. Los Angeles-San Jose Odds søndag

22.00 NHL 87. Ottawa-Philadel Odds søndag

22.00 NBA 88. Philadelphia-Milwaukee Odds mandag

22.00 NBA 89. Phoenix-LA Lakers Odds mandag

22.00 NBA 90. Utah-Dallas Odds søndag

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Tirsdag den 20. marts

1. Rungsted-Rødovre (TV2).

Kryds til odds 3,95.

Kommentar: I den femte og afgørende DM-semifinale i ishockey må Rødovre have det psykiske overtag. Holdet har vundet de seneste to kampe og har dermed udlignet Rungsteds 2-0 føring. Dagens kamp ligner en ny jævnbyrdig affære, som meget vel kan ende uafgjort efter de ordinære tre perioder.-ce

Tips13

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 12 - kampdag 24.-26. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. Armenien-Wales 29 33 38 (2)

2. Bulgarien-Island 61 24 15 (1)

3. Cypern-Irland 25 30 45 (1)

4. England-Finland 72 18 10 (1)

5. Luxembourg-Færøerne 32 31 37 (2)

6. Malta-Danmark 15 24 61 (2)

7. Nordirland-Tjekkiet 21 31 48 (2)

8. Norge-Polen 45 31 24 (X)

9. Rusland-Slovenien 63 24 13 (1)

10. Skotland-Belgien 38 38 24 (X)

11. Sverige-Makedonien 64 24 12 (1)

12. Tyrkiet-Slovakiet 58 27 15 (1)

13. Ukraine-Hviderusland 57 27 16 (X)

Tips12

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 12 - kampdag 25.-26. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. B 93-Farum 46 30 24 (1)

2. Esbjerg-Hvidovre 68 20 12 (1)

3. Frem-Køge 42 34 24 (1)

4. Skive-Vejle 20 28 52 (2)

5. Ølstykke-Fremad Amager 40 30 30 (2)

6. Holbæk-Nørresundby 42 31 27 (X)

7. Hjørring-B 1909 26 33 41 (2)

8. Kolding IF-Fredericia 34 35 31 (X)

9. Svendborg-Frederikshavn 46 29 25 (1)

10. Vorup-Glostrup FK 58 25 17 (1)

11. Pistoiese-Cagliari 31 39 30 (2)

12. Sampdoria-Crotone 59 23 18 (1)

Tips12

Søndag den 18. marts

1. AGF-HFK Sønderjylland 1-0 (1)

2. FC København-OB 2-1 (1)

3. Herfølge-Silkeborg 0-2 (2)

4. Viborg-Brøndby 1-3 (2)

5. Lyngby FC-AaB 0-0 (X)

6. Fiorentina-Bologna 1-1 (X)

7. Lecce-Inter 1-2 (2)

8. Milan-Bari 4-0 (1)

9. Udinese-Parma 1-3 (2)

10. Verona-Vicenza 1-0 (1)

11. Aston Villa-Arsenal 0-0 (X)

12. Liverpool-Derby 1-1 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 25.032 kr.

11 rigtige: 916 kr.

10 rigtige: 93 kr.

Tips13

Lørdag den 17. marts

1. Bradford-Manchester C 2-2 (X)

2. Charlton-Leeds 1-2 (2)

3. Chelsea-Sunderland 2-4 (2)

4. Manchester U-Leicester 2-0 (1)

5. Newcastle-Middlesbrough 1-2 (2)

6. Southampton-Everton 1-0 (1)

7. Tottenham-Coventry 3-0 (1)

8. West Ham-Ipswich 0-1 (2)

9. Blackburn-Wimbledon 1-1 (X)

10. Crystal Palace-Fulham 0-2 (2)

11. Huddersfield-Sheffield U 2-1 (1)

12. Nottingham F-Bolton 0-2 (2)

13. Stockport-Birmingham 2-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 1.000.000 kr.

12 rigtige: 8.247 kr.

11 rigtige: 514 kr.

10 rigtige: 96 kr.

Dusino

Søndag den 18. marts

Tolv vindertal

2-5-7-8-11-13-14-19-20-21-23-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.979 kr.

10 rigtige: 105 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto

Lørdag den 17. marts

VINDERTAL:

1-4-9-10-14-35-36

TILLÆGSTAL:

22-27

Præmieprognose

7 vindertal 1.985.681 kr.

6 vindertal+1 tillæg 90.082 kr.

6 vindertal 5.006 kr.

5 vindertal 171 kr.

4 vindertal 38 kr.

Joker

Lørdag den 17. marts

VINDERTAL

2-8-5-2-8-1-5

Præmieprognose

7 rigtige INGEN/0 kr.

6 vindertal 244.694 kr.

5 vindertal 20.416 kr.

4 vindertal 2.646 kr.

3 vindertal 252 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto

Onsdag den 14. marts

VINDERTAL:

11-16-24-31-32-44

TILLÆGSTAL:

1-35

Præmieprognose

6 vindertal 4.441.754 kr.

5 vindertal+1 tillæg 52.889 kr.

5 vindertal 4.287 kr.

4 vindertal 117 kr.

3 vindertal 30 kr.