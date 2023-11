Torsdag den 15. marts



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 82



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Fredag den 16. marts



18.50 TY2 1. Aachen-Saarbrücken R2 1,70 2,85 3,25

18.50 TY2 2. Stuttg. Kickers-Hannover 96 R2 2,15 2,70 2,45

18.50 H 3. Aachen-Saarbrücken (0-1) 3,45 3,20 1,55

18.50 ISS 4. Luleå-Djurgården 2,25 3,60 1,90

20.05 TYS 5. FC Køln-Wolfsburg R2 1,70 2,95 3,15

20.05 H 6. FC Køln-Wolfsburg (0-1) 3,50 3,15 1,55

20.05 ISH 7. Herning-Esbjerg 1,35 4,15 3,75

20.05 ISH 8. Rungsted-Rødovre ZUL 1,40 4,00 3,50

20.35 E2 9. Bristol C-Millwall R2 2,35 2,60 2,30

20.35 E2 10. Colchester-Brentford R2 2,00 2,70 2,65

Lørdag den 17. marts



14.05 HÅH 11. Viborg-Tvis 1,65 6,95 2,00

14.50 1D 12. B 1913-Esbjerg 4,40 3,55 1,35

14.50 1D 13. Køge-Ølstykke 1,25 4,20 4,75

14.50 2D 14. Aalborg Chang-Kolding IF 1,75 3,15 2,80

14.50 HÅH 15. GOG-Virum S 1,30 6,80 3,00

14.50 HÅH 16. Skjern-Bj.bro 1,35 7,20 2,70

15.20 TYS 17. Dortmund-Leverkusen R2 1,70 2,85 3,25

15.20 TYS 18. Energie Cottbus-Hertha Berlin R2 2,55 2,90 1,95

15.20 TYS 19. Frankfurt-Hamburger SV R2 1,95 2,85 2,60

15.20 TYS 20. Hansa Rostock-Bochum R1 1,45 3,20 4,05

15.20 TYS 21. Schalke 04-Freiburg R2/3+ 1,35 3,35 4,75

15.20 H 22. Dortmund-Leverkusen (0-1) 3,50 3,15 1,55

15.20 H 23. Hansa Rostock-Bochum (0-1) 2,75 3,05 1,80

15.20 H 24. Schalke 04-Freiburg (0-1) 2,35 3,10 2,00

15.50 EPM 25. Bradford-Manchester C R2 2,20 2,75 2,35

15.50 EPM 26. Charlton-Leeds R2 2,25 2,65 2,35

15.50 EPM 27. Chelsea-Sunderland R2/CAN 1,40 3,35 4,25

15.50 EPM 28. Manchester U-Leicester R2 1,20 3,85 6,40

15.50 EPM 29. Newcastle-Middlesbrough R2 1,65 2,90 3,35

15.50 EPM 30. Southampton-Everton R2 1,65 2,90 3,35

15.50 EPM 31. Tottenham-Coventry R2 1,35 3,35 4,75

15.50 EPM 32. West Ham-Ipswich R2 1,70 2,95 3,15

15.50 H 33. Chelsea-Sunderland (0-1) 2,55 3,05 1,90

15.50 H 34. Newcastle-Middlesbrough (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.50 H 35. Southampton-Everton (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.50 H 36. Tottenham-Coventry (0-1) 2,35 3,10 2,00

15.50 H 37. West Ham-Ipswich (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.50 E1 38. Blackburn-Wimbledon R2 1,35 3,35 4,75

15.50 E1 39. Crystal Palace-Fulham R2/DK4 3,50 2,95 1,60

15.50 E1 40. Huddersfield-Sheffield U R2 2,35 2,60 2,30

15.50 E1 41. Nottingham F-Bolton R2 1,80 2,90 2,90

15.50 E1 42. Stockport-Birmingham R2 3,00 2,80 1,80

15.50 H 43. Blackburn-Wimbledon (0-1) 2,40 3,00 2,00

15.50 H 44. Nottingham F-Bolton (0-1) 3,85 3,35 1,45

16.05 HÅD 45. Viborg-Ikast/Bording TV2 1,20 7,20 3,60

19.50 FRA 46. Auxerre-Lyon R1 2,15 2,50 2,60

19.50 FRA 47. Nantes-Sedan R2 1,45 3,10 4,25

19.50 H 48. Nantes-Sedan (0-1) 2,80 3,00 1,80

20.05 TYS 49. 1860 München-Bayern München R1 3,85 3,10 1,50

20.05 H 50. 1860 München-Bayern München (1-0) 1,75 3,20 2,75

20.50 SPA 51. Las Palmas-Dep. La Coruna R2 2,80 2,75 1,90

Søndag den 18. marts



10.20 1D 52. Fremad Amager-B 93 2,45 3,05 1,95

12.50 1D 53. Farum-Skive 1,25 3,90 5,20

12.50 1D 54. Horsens-Frem DK4 2,25 2,95 2,15

12.50 1D 55. Randers Freja-FC Aarhus 1,35 3,70 4,20

12.50 2D 56. B 1909-Dalum 1,55 3,40 3,25

12.50 2D 57. Fredericia-Hjørring 1,40 3,55 3,95

14.50 SU 58. AGF-HFK Sønderjyl. R3/M 1,30 3,80 4,60

14.50 SU 59. FC København-OB R1/M 1,55 3,10 3,60

14.50 SU 60. Herfølge-Silkeborg R2/M 2,75 2,70 1,95

14.50 SU 61. Viborg-Brøndby R2/M 2,30 2,65 2,30

14.50 H 62. FC København-OB (0-1) 2,90 3,20 1,70

14.50 1D 63. Vejle-Brønshøj 1,35 3,60 4,35

14.50 2D 64. Nørresundby-HIK 2,20 2,95 2,20

14.50 ITA 65. Fiorentina-Bologna R1 1,55 2,90 3,85

14.50 ITA 66. Lecce-Inter R1 2,55 2,50 2,20

14.50 ITA 67. Udinese-Parma R2 2,30 2,65 2,30

14.50 H 68. Fiorentina-Bologna (0-1) 3,10 2,95 1,70

15.20 ISH 69. Ishockey-SLUTSPIL Odds evt lørdag

15.50 EPM 70. Liverpool-Derby R2 1,25 3,65 5,70

16.05 HÅD 71. Skovbakken-Fr'havn DR1 1,90 7,40 1,70

16.50 EPM 72. Aston Villa-Arsenal R2/CAN 2,55 2,65 2,10

16.50 SPA 73. Mallorca-Real Madrid R2 2,50 2,60 2,15

16.50 SPA 74. Numancia-FC Barcelona R2 3,15 2,95 1,70

16.55 SU 75. Lyngby FC-AaB R2/M/3+ 1,85 2,85 2,80

16.55 H 76. Lyngby FC-AaB (0-1) 3,85 3,35 1,45

17.20 TYS 77. Unterhaching-VfB Stuttgart R2 2,00 2,75 2,60

17.20 TYS 78. Werder Bremen-Kaiserslautern R2 1,75 2,90 3,00

18.50 1D 79. Hvidovre-Birkerød 1,25 4,10 4,90

20.20 ITA 80. Lazio-Juventus R1/CAN 2,15 2,50 2,60

20.20 ITA 81. Reggina-Roma R1 3,85 2,90 1,55

20.20 SPA 82. Celta Vigo-Valencia R2 2,30 2,60 2,35

20.35 FRA 83. Bordeaux-Paris SG R2 1,50 3,20 3,70

Mandag den 19. marts



14.50 ITA 84. Brescia-Atalanta R1 2,55 2,55 2,15

18.50 SU 85. FC Midtjylland-AB R2/M/3+ 1,85 2,85 2,80

18.50 H 86. FC Midtjylland-AB (0-1) 3,85 3,35 1,45

20.05 TY2 87. Mannheim-Bielefeld R2/DSF 1,35 3,50 4,50

20.05 H 88. Mannheim-Bielefeld (0-1) 2,40 3,00 2,00

20.35 ITB 89. Siena-Cosenza R1 2,15 2,40 2,75

21.50 POR 90. FC Porto-Sporting Liss. R2 1,70 2,80 3,35

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 16. marts



5. FC Köln-Wolfsburg.

To-tal til odds 3,15.

Kommentar: FC Köln fik tre mand udvist i seneste spillerunde i den tyske 1. Bundesliga, da holdet vandt 3-2 hos bundholdet Bochum. Wolfsburg vandt i samme runde en storsejr (som tippet i Berlingske Tidendes handicap et-tal) på hele 6-1 over Unterhaching. Danske Claus Thomsen har problemer med ryggen og er derfor ikke med i dagens kamp for Wolfsburg. De to hold er placeret side-om-side i midten af rækken, så hvorfor ikke prøve udesejren til det gode odds 3,15.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 11 - kampdag 17.-19. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bradford-Manchester C 26 33 41 (X)

2. Charlton-Leeds 37 32 31 (1)

3. Chelsea-Sunderland 62 21 17 (1)

4. Manchester U-Leicester 72 16 12 (1)

5. Newcastle-Middlesbrough 48 31 21 (1)

6. Southampton-Everton 49 31 20 (1)

7. Tottenham-Coventry 60 24 16 (1)

8. West Ham-Ipswich 37 37 26 (X)

9. Blackburn-Wimbledon 57 26 17 (1)

10. Crystal Palace-Fulham 22 29 49 (2)

11. Huddersfield-Sheffield U 38 34 28 (2)

12. Nottingham F-Bolton 46 31 23 (X)

13. Stockport-Birmingham 23 32 45 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 11 - kampdag 18.-19. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AGF-HFK Sønderjyl. 62 23 15 (1)

2. FC København-OB 54 29 17 (1)

3. Herfølge-Silkeborg 25 36 39 (2)

4. Viborg-Brøndby 36 35 29 (X)

5. Lyngby FC-AaB 40 32 28 (1)

6. Fiorentina-Bologna 50 29 21 (1)

7. Lecce-Inter 33 35 32 (X)

8. Milan-Bari 72 17 11 (1)

9. Udinese-Parma 31 33 36 (X)

10. Verona-Vicenza 48 31 21 (1)

11. Aston Villa-Arsenal 31 33 36 (2)

12. Liverpool-Derby 64 24 12 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 11. marts

1. Brøndby-OB 1-2 (2)

2. FC København-AaB 1-1 (X)

3. HFK Sønderjyl.-Lyngby FC 1-3 (2)

4. Silkeborg-FC Midtjylland 3-1 (1)

5. Viborg-Herfølge 3-0 (1)

6. Bologna-Lazio 2-0 (1)

7. Inter-Verona 2-0 (1)

8. Lecce-Udinese 2-1 (1)

9. Perugia-Fiorentina 2-2 (X)

10. Roma-Brescia 3-1 (1)

11. Tranmere-Liverpool 2-4 (2)

12. West Ham-Tottenham 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 22.027 kr.

11 rigtige: 1.011 kr.

10 rigtige: 102 kr.

Tips 13



Kampdag lørdag den 10. marts

1. Aston Villa-Ipswich 2-1 (1)

2. Leicester-Wycombe 1-2 (2)

3. Barnsley-Huddersfiels 3-1 (1)

4. Birmingham-Crewe 2-0 (1)

5. Fulham-QPR 2-0 (1)

6. Grimsby-Wolves 0-2 (2)

7. Portsmouth-Stockport 2-1 (1)

8. Sheffield U-Nottingham 1-3 (2)

9. Watford-Norwich 4-1 (1)

10. WBA-Sheffield W 1-2 (2)

11. Wimbledon-Crystal P. 1-0 (1)

12. Brentford-Stoke 2-2 (X)

13. Oldham-Rotherham 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 78.405 kr.

12 rigtige: 1.941 kr.

11 rigtige: 159 kr.

10 rigtige: 26 kr.

Dusino



Søndag den 11. marts



Tolv vindertal



2-5-7-8-10-11-14-16-20-22-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: 294.875 kr.



11 rigtige: 2.639 kr.

10 rigtige: 91 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 10. marts



VINDERTAL:

6-12-18-25-28-33-34

TILLÆGSTAL:

17-21

Præmieprognose



7 vindertal 4.071.494 kr.



6 vindertal+1 tillæg 55.424 kr.

6 vindertal 4.164 kr.

5 vindertal 153 kr.

4 vindertal 37 kr.

Joker



Lørdag den 10. marts



VINDERTAL

6-1-8-1-4-6-7

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 vindertal 445.808 kr.

5 vindertal 22.318 kr.

4 vindertal 2.548 kr.

3 vindertal 266 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 14. marts



VINDERTAL:

11-16-24-31-32-44

TILLÆGSTAL:

1-35

Præmieprognose



6 vindertal 4.441.754 kr.



5 vindertal+1 tillæg 52.889 kr.

5 vindertal 4.287 kr.

4 vindertal 117 kr.

3 vindertal 30 kr.