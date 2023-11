Onsdag den 14. marts



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 81



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Torsdag den 15. marts



18.50 ISS 58. Semi-Finale Lukket

18.50 ISS 59. Malmö-Färjestad 1,95 3,70 2,15

19.50 UEC 60. PSV Eindhoven-Kaiserslautern R2/M/TD1 1,50 3,20 3,70

19.50 H 61. PSV Eindhoven-Kaisersl. (0-1) 2,90 3,00 1,75

20.05 SCH 62. Basel-Lausanne R2 1,75 3,00 2,90

20.05 H 63. Basel-Lausanne (0-1) 3,70 3,20 1,50

20.50 UEC 64. Celta Vigo-FC Barcelona R2/TD1 2,40 2,80 2,10

20.50 UEC 65. Rayo Vallecano-Alaves R2 1,85 3,10 2,60

20.55 UEC 66. Liverpool-FC Porto R2/TV2 1,30 3,50 5,15

20.55 H 67. Liverpool-FC Porto (0-1) 2,35 2,90 2,10

22.00 NHL 68. Boston-Vancouver 2,10 3,25 2,15

22.00 NHL 69. Chicago-Nashville 1,90 3,40 2,35

22.00 NBA 70. Milwaukee-Seattle 1,40 11,0 2,25

22.00 NBA 71. New York-Toronto 1,40 11,0 2,25

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Torsdag den 15. marts



65. Rayo Vallecano-Alaves.

Kryds til odds 3,10.

Kommentar: I UEFA Cupen er man fremme ved kvartfinalernes returkampe. Med fire hold blandt de otte sidste, kan man tale om total spansk dominans. To spanske hold når også semifinalerne, da FC Barcelona er oppe imod Celta Vigo og Rayo Vallecano spiller imod Alaves. Det første opgør mellem Alaves og Rayo Vallecano blev vundet af Alaves med solide 3-0. Samme to hold mødtes i den forgangne weekend i den spanske 1. division i en hårdt spillet kamp, som bød på tre udvisninger. Alavés vandt en ny hjemmesejr. Denne gang med 4-2. Et uafgjort resultat ligner absolut et sandsynligt udfald af dagens opgør hos Rayo Vallecano.ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 11 - kampdag 17.-19. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bradford-Manchester C 26 33 41 (X)

2. Charlton-Leeds 37 32 31 (1)

3. Chelsea-Sunderland 62 21 17 (1)

4. Manchester U-Leicester 72 16 12 (1)

5. Newcastle-Middlesbrough 48 31 21 (1)

6. Southampton-Everton 49 31 20 (1)

7. Tottenham-Coventry 60 24 16 (1)

8. West Ham-Ipswich 37 37 26 (X)

9. Blackburn-Wimbledon 57 26 17 (1)

10. Crystal Palace-Fulham 22 29 49 (2)

11. Huddersfield-Sheffield U 38 34 28 (2)

12. Nottingham F-Bolton 46 31 23 (X)

13. Stockport-Birmingham 23 32 45 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 11 - kampdag 18.-19. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AGF-HFK Sønderjyl. 62 23 15 (1)

2. FC København-OB 54 29 17 (1)

3. Herfølge-Silkeborg 25 36 39 (2)

4. Viborg-Brøndby 36 35 29 (X)

5. Lyngby FC-AaB 40 32 28 (1)

6. Fiorentina-Bologna 50 29 21 (1)

7. Lecce-Inter 33 35 32 (X)

8. Milan-Bari 72 17 11 (1)

9. Udinese-Parma 31 33 36 (X)

10. Verona-Vicenza 48 31 21 (1)

11. Aston Villa-Arsenal 31 33 36 (2)

12. Liverpool-Derby 64 24 12 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 11. marts

1. Brøndby-OB 1-2 (2)

2. FC København-AaB 1-1 (X)

3. HFK Sønderjyl.-Lyngby FC 1-3 (2)

4. Silkeborg-FC Midtjylland 3-1 (1)

5. Viborg-Herfølge 3-0 (1)

6. Bologna-Lazio 2-0 (1)

7. Inter-Verona 2-0 (1)

8. Lecce-Udinese 2-1 (1)

9. Perugia-Fiorentina 2-2 (X)

10. Roma-Brescia 3-1 (1)

11. Tranmere-Liverpool 2-4 (2)

12. West Ham-Tottenham 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 22.027 kr.

11 rigtige: 1.011 kr.

10 rigtige: 102 kr.

Tips 13



Kampdag lørdag den 10. marts

1. Aston Villa-Ipswich 2-1 (1)

2. Leicester-Wycombe 1-2 (2)

3. Barnsley-Huddersfiels 3-1 (1)

4. Birmingham-Crewe 2-0 (1)

5. Fulham-QPR 2-0 (1)

6. Grimsby-Wolves 0-2 (2)

7. Portsmouth-Stockport 2-1 (1)

8. Sheffield U-Nottingham 1-3 (2)

9. Watford-Norwich 4-1 (1)

10. WBA-Sheffield W 1-2 (2)

11. Wimbledon-Crystal P. 1-0 (1)

12. Brentford-Stoke 2-2 (X)

13. Oldham-Rotherham 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 78.405 kr.

12 rigtige: 1.941 kr.

11 rigtige: 159 kr.

10 rigtige: 26 kr.

Dusino



Søndag den 11. marts



Tolv vindertal



2-5-7-8-10-11-14-16-20-22-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: 294.875 kr.



11 rigtige: 2.639 kr.

10 rigtige: 91 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 10. marts



VINDERTAL:

6-12-18-25-28-33-34

TILLÆGSTAL:

17-21

Præmieprognose



7 vindertal 4.071.494 kr.



6 vindertal+1 tillæg 55.424 kr.

6 vindertal 4.164 kr.

5 vindertal 153 kr.

4 vindertal 37 kr.

Joker



Lørdag den 10. marts



VINDERTAL

6-1-8-1-4-6-7

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 vindertal 445.808 kr.

5 vindertal 22.318 kr.

4 vindertal 2.548 kr.

3 vindertal 266 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto



Onsdag den 14. marts



VINDERTAL:

11-16-24-31-32-44

TILLÆGSTAL:

1-35

Præmieprognose



6 vindertal 4.441.754 kr.



5 vindertal+1 tillæg 52.889 kr.

5 vindertal 4.287 kr.

4 vindertal 117 kr.

3 vindertal 30 kr.