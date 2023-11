Tirsdag den 13. marts

Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange

Spillerunde 81

(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)

Onsdag den 14. marts

18.05 ØST 36. Salzburg-Rapid Wien R2 2,00 2,80 2,55

18.45 CHL 37. Bayern München-Arsenal R2/M/RTL 1,75 2,90 3,00

18.45 CHL 38. Spartak Moskva-Lyon R3 2,25 3,05 2,10

18.45 H 39. Bayern München-Arsenal (0-1) 3,70 3,20 1,50

18.50 HÅD 40. FIF-Viborg 3,00 6,80 1,30

19.20 HOP 41. Heerenveen-Feyenoord R2 2,65 2,90 1,90

19.20 SCH 42. Sion-Grasshoppers R2 2,20 2,75 2,35

19.20 ØST 43. Linzer ASK-Ried R2 2,35 2,65 2,25

20.35 E1 44. Birmingham-Blackburn R2 2,00 2,75 2,60

20.35 E1 45. Preston-Wolverhampton R2 1,60 3,10 3,35

20.35 E1 46. Tranmere-Portsmouth R1 1,85 2,70 2,95

20.35 H 47. Preston-Wolverhampton (0-1) 3,40 3,05 1,60

20.35 H 48. Tranmere-Portsmouth (0-1) 3,80 3,40 1,45

20.35 E3 49. Brighton-Barnet R2 1,20 3,85 6,40

20.35 SKO 50. Glasgow Rangers-Dundee FC R3 1,10 4,80 7,55

20.35 SKO 51. Hearts-Kilmarnock R2 1,70 2,95 3,15

20.35 H 52. Hearts-Kilmarnock (0-1) 3,50 3,15 1,55

20.50 SKO 53. St. Johnstone-Celtic R3 5,00 4,00 1,25

21.50 HÅD 54. Horsens-Kolding IF M/DR1 1,65 6,95 2,00

22.00 NHL 55. Buffalo-NY Rangers 1,60 3,50 2,95

22.00 NHL 56. San Jose-Los Angeles 1,65 3,50 2,80

22.00 NBA 57. San Antonio-Minnesota 1,20 12,0 3,00

Torsdag den 15. marts

18.50 ISS 58. Semi-Finale Odds onsdag

18.50 ISS 59. Semi-Finale Odds onsdag

19.50 UEC 60. PSV Eindhoven-Kaiserslautern R2/M/TD1 1,50 3,20 3,70

19.50 H 61. PSV Eindhoven-Kaisersl. (0-1) 2,90 3,00 1,75

20.05 SCH 62. Basel-Lausanne R2 1,75 3,00 2,90

20.05 H 63. Basel-Lausanne (0-1) 3,70 3,20 1,50

20.50 UEC 64. Celta Vigo-FC Barcelona R2/TD1 2,40 2,80 2,10

20.50 UEC 65. Rayo Vallecano-Alaves R2 1,85 3,10 2,60

20.55 UEC 66. Liverpool-FC Porto R2/TV2 1,30 3,50 5,15

20.55 H 67. Liverpool-FC Porto (0-1) 2,35 2,90 2,10

22.00 NHL 68. Boston-Vancouver Odds onsdag

22.00 NHL 69. Chicago-Nashville Odds onsdag

22.00 NBA 70. Milwaukee-Seattle Odds onsdag

22.00 NBA 71. New York-Toronto Odds onsdag

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Onsdag den 14. marts

38. Spartak Moskva-Lyon.

To-tal til odds 2,10.

Kommentar: Hvis franske Lyon skal videre til kvartfinalerne i Champions League, så er recepten enkel. Holdet skal vinde over Spartak Moskva. Gør franskmændene det, samtidigt med at Bayern München taber til Arsenal, så bliver tyskerne sorteper i gruppen. Lyon har Eric Deflandre i karantæne, men bør alligevel vinde i Moskva. Spartak Moskva lagde ud med at vinde 4-1 over Arsenal, men har ikke formået at finde vejen til netmaskerne siden.

Tips13

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 11 - kampdag 17.-19. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. Bradford-Manchester C 26 33 41 (X)

2. Charlton-Leeds 37 32 31 (1)

3. Chelsea-Sunderland 62 21 17 (1)

4. Manchester U-Leicester 72 16 12 (1)

5. Newcastle-Middlesbrough 48 31 21 (1)

6. Southampton-Everton 49 31 20 (1)

7. Tottenham-Coventry 60 24 16 (1)

8. West Ham-Ipswich 37 37 26 (X)

9. Blackburn-Wimbledon 57 26 17 (1)

10. Crystal Palace-Fulham 22 29 49 (2)

11. Huddersfield-Sheffield U 38 34 28 (2)

12. Nottingham F-Bolton 46 31 23 (X)

13. Stockport-Birmingham 23 32 45 (X)

Tips12

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 11 - kampdag 18.-19. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. AGF-HFK Sønderjyl. 62 23 15 (1)

2. FC København-OB 54 29 17 (1)

3. Herfølge-Silkeborg 25 36 39 (2)

4. Viborg-Brøndby 36 35 29 (X)

5. Lyngby FC-AaB 40 32 28 (1)

6. Fiorentina-Bologna 50 29 21 (1)

7. Lecce-Inter 33 35 32 (X)

8. Milan-Bari 72 17 11 (1)

9. Udinese-Parma 31 33 36 (X)

10. Verona-Vicenza 48 31 21 (1)

11. Aston Villa-Arsenal 31 33 36 (2)

12. Liverpool-Derby 64 24 12 (1)

Tips12

Kampdag søndag den 11. marts

1. Brøndby-OB 1-2 (2)

2. FC København-AaB 1-1 (X)

3. HFK Sønderjyl.-Lyngby FC 1-3 (2)

4. Silkeborg-FC Midtjylland 3-1 (1)

5. Viborg-Herfølge 3-0 (1)

6. Bologna-Lazio 2-0 (1)

7. Inter-Verona 2-0 (1)

8. Lecce-Udinese 2-1 (1)

9. Perugia-Fiorentina 2-2 (X)

10. Roma-Brescia 3-1 (1)

11. Tranmere-Liverpool 2-4 (2)

12. West Ham-Tottenham 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 22.027 kr.

11 rigtige: 1.011 kr.

10 rigtige: 102 kr.

Tips 13

Kampdag lørdag den 10. marts

1. Aston Villa-Ipswich 2-1 (1)

2. Leicester-Wycombe 1-2 (2)

3. Barnsley-Huddersfiels 3-1 (1)

4. Birmingham-Crewe 2-0 (1)

5. Fulham-QPR 2-0 (1)

6. Grimsby-Wolves 0-2 (2)

7. Portsmouth-Stockport 2-1 (1)

8. Sheffield U-Nottingham 1-3 (2)

9. Watford-Norwich 4-1 (1)

10. WBA-Sheffield W 1-2 (2)

11. Wimbledon-Crystal P. 1-0 (1)

12. Brentford-Stoke 2-2 (X)

13. Oldham-Rotherham 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 78.405 kr.

12 rigtige: 1.941 kr.

11 rigtige: 159 kr.

10 rigtige: 26 kr.

Dusino

Søndag den 11. marts

Tolv vindertal

2-5-7-8-10-11-14-16-20-22-23-24

Præmieprognose

12 rigtige: 294.875 kr.

11 rigtige: 2.639 kr.

10 rigtige: 91 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto

Lørdag den 10. marts

VINDERTAL:

6-12-18-25-28-33-34

TILLÆGSTAL:

17-21

Præmieprognose

7 vindertal 4.071.494 kr.

6 vindertal+1 tillæg 55.424 kr.

6 vindertal 4.164 kr.

5 vindertal 153 kr.

4 vindertal 37 kr.

Joker

Lørdag den 10. marts

VINDERTAL

6-1-8-1-4-6-7

Præmieprognose

7 rigtige INGEN/0 kr.

6 vindertal 445.808 kr.

5 vindertal 22.318 kr.

4 vindertal 2.548 kr.

3 vindertal 266 kr.

2 vindertal 52 kr.

Onsdags-Lotto

Onsdag den 7. marts

VINDERTAL:

5-18-35-37-39-45

TILLÆGSTAL:

12-26

Præmieprognose

6 vindertal INGEN/0 kr.

5 vindertal+1 tillæg 66.589 kr.

5 vindertal 4.627 kr.

4 vindertal 137 kr.

3 vindertal 33 kr.