Mandag den 26. februar



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 77



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Tirsdag den 27. februar



18.50 ISH 1. Esbjerg-Frederikshavn 1,30 4,50 3,90

18.50 ISH 2. Herning-Rødovre 1,30 4,50 3,90

18.50 ISH 3. Rungsted-Odense 1,30 4,50 3,90

18.50 ISH 4. Vojens-Aalborg 1,30 4,50 3,90

18.50 ISS 5. AIK-Djurgården 2,85 3,65 1,60

18.50 ISS 6. Luleå-MoDo 1,80 3,60 2,40

18.50 ISS 7. Malmø-Brynæs 1,90 3,50 2,30

18.50 ISS 8. V Frølunda-Færjestad 2,00 3,40 2,20

20.35 E1 9. Tranmere-Huddersfield R2 1,70 2,95 3,15

20.35 H 10. Tranmere-Huddersfield (0-1) 3,55 3,10 1,55

20.35 E2 11. Bournemouth-Bristol R R1 1,50 3,10 3,85

20.35 E2 12. Northampton-Swansea R2 1,30 3,50 5,15

20.35 E2 13. Rotherham-Colchester R2 1,35 3,35 4,75

20.35 H 14. Bournemouth-Bristol R (0-1) 2,95 2,95 1,75

20.35 H 15. Northampton-Swansea (0-1) 2,40 2,80 2,10

20.35 H 16. Rotherham-Colchester (0-1) 2,55 2,80 2,00

20.35 E3 17. Cheltenham-Scunthorpe R2 1,65 3,10 3,15

20.35 E3 18. Mansfield-Barnet R1 1,55 3,10 3,60

20.35 E3 19. Rochdale-Plymouth R1 1,60 3,00 3,45

20.35 H 20. Cheltenham-Scunthorpe (0-1) 3,50 3,15 1,55

20.35 H 21. Mansfield-Barnet (0-1) 3,10 2,95 1,70

20.35 H 22. Rochdale-Plymouth (0-1) 3,40 3,05 1,60

20.35 VAN 23. Port Vale-Stoke R2 2,45 2,70 2,15

20.35 LK 24. Frankrig-Tyskland R1/M/TV2 1,55 2,90 3,85

20.35 H 25. Frankrig-Tyskland (0-1) 3,10 2,95 1,70

22.00 NHL 26. Boston-Phoenix 2,00 3,30 2,25

22.00 NHL 27. Nashville-Los Angeles 1,90 3,50 2,30

22.00 NHL 28. Washington-Chicago 1,50 3,80 3,15

Onsdag den 28. februar



14.50 LK 29. Slovenien-Uruguay R2 2,35 2,55 2,35

17.50 LK 30. Grækenland-Rusland R2 2,50 2,55 2,20

17.50 LK 31. Kroatien-Østrig R2 1,35 3,20 5,15

17.50 LK 32. Schweiz-Polen R2 2,35 2,60 2,30

17.50 H 33. Kroatien-Østrig (0-1) 2,50 2,90 2,00

18.50 HÅD 34. Horsens-Viborg 4,40 8,80 1,10

19.05 TYH 35. Flensburg-Lemgo DSF 1,30 6,80 3,00

20.20 LK 36. Holland-Tyrkiet R2 1,35 3,20 5,15

20.20 LK 37. Irland-Danmark R2/M/TV2 1,95 2,65 2,80

20.20 H 38. Holland-Tyrkiet (0-1) 2,50 2,90 2,00

20.20 H 39. Irland-Danmark (0-1) 4,40 3,25 1,40

20.35 LK 40. Italien-Argentina R1 1,75 2,75 3,20

20.35 H 41. Italien-Argentina (0-1) 3,70 3,20 1,50

20.50 LK 42. England-Spanien R1/TV2 1,85 2,70 2,95

20.50 LK 43. Nordirland-Norge R2/N2 3,35 2,80 1,70

20.50 H 44. England-Spanien (0-1) 3,90 3,30 1,45

22.00 NHL 45. Edmonton-St. Louis Odds tirsdag

22.00 NHL 46. Toronto-San Jose CAN Odds tirsdag

22.00 NHL 47. Vancouver-Dallas Odds tirsdag

22.00 NBA 48. Denver-LA Lakers Odds tirsdag

22.00 NBA 49. Indiana-Milwaukee Odds tirsdag

22.00 NBA 50. Minnesota-Detroit 1,35 12,0 2,35

22.00 NBA 51. Phoenix-Orlando Odds tirsdag

Torsdag den 1. marts



18.50 TY2 52. St.Pauli-Reutlingen R1/DSF 1,50 3,10 3,85

18.50 H 53. St.Pauli-Reutlingen (0-1) 2,95 2,95 1,75

18.50 ISS 54. Brynæs-Malmø Odds onsdag

18.50 ISS 55. Djurgården-AIK Odds onsdag

18.50 ISS 56. Færjestad-V Frølunda Odds onsdag

18.50 ISS 57. MoDo-Luleå Odds onsdag

22.00 NHL 58. Chicago-Los Angeles Odds onsdag

22.00 NHL 59. Ottawa-San Jose Odds torsdag

22.00 NHL 60. Philadel-Buffalo Odds onsdag

22.00 NHL 61. Washington-Toronto Odds torsdag

22.00 NBA 62. Cleveland-Seattle Odds onsdag

22.00 NBA 63. Milwaukee-Houston Odds torsdag

22.00 NBA 64. New York-Boston Odds onsdag

22.00 NBA 65. San Antonio-Phoenix Odds torsdag

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 9 - kampdag 3.-5. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-West Ham 65 22 13 (1)

2. Coventry-Chelsea 25 34 41 (2)

3. Derby-Tottenham 42 31 27 (1)

4. Everton-Newcastle 44 32 24 (X)

5. Leicester-Liverpool 30 32 38 (X)

6. Manchester C-Southampton 50 31 19 (1)

7. Middlesbrough-Charlton 48 31 21 (X)

8. Blackburn-West Bromwich 60 24 16 (1)

9. Huddersfield-Norwich 40 34 26 (X)

10. Portsmouth-Burnley 46 31 23 (X)

11. Queens Park R-Sheffield U 34 34 32 (1)

12. Stockport-Wimbledon 26 31 43 (X)

13. Wolverhampton-Nottingham F 41 33 26 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 9 - kampdag 4.-5. marts 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bari-Fiorentina 29 33 38 (2)

2. Milan-Parma 50 30 20 (1)

3. Napoli-Lecce 49 30 21 (1)

4. Perugia-Vicenza 49 30 21 (1)

5. Udinese-Juventus 27 30 43 (2)

6. Verona-Atalanta 34 36 30 (X)

7. Cagliari-Piacenza 48 31 21 (1)

8. Ipswich-Bradford 72 17 11 (1)

9. Fulham-Bolton 54 28 18 (1)

10. Dunfermline-Celtic 17 28 55 (2)

11. 1860 München-Leverkusen 33 36 31 (X)

12. Schalke 04-Hamburger SV 60 26 14 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 25. februar.

1. Bologna-Napoli 2-1 (1)

2. Inter-Udinese 2-1 (1)

3. Lazio-Verona 5-3 (1)

4. Lecce-Reggina 2-1 (1)

5. Parma-Perugia 5-0 (1)

6. Vicenza-Roma 0-2 (2)

7. Chievo-Cagliari 2-1 (1)

8. Sampdoria-Torino 2-0 (1)

9. Manchester U-Arsenal 6-1 (1)

10. Birmingham-Liverpool 1-1 (X)

11. Bochum-VfB Stuttgart 0-0 (X)

12. Kaiserslautern-Hansa Rostock 0-1 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 6.648 kr.

11 rigtige: 210 kr.

10 rigtige: 21 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 24. februar.

1. Bradford-West Ham 1-2 (2)

2. Coventry-Charlton 2-2 (X)

3. Derby-Aston Villa 1-0 (1)

4. Ipswich-Everton 2-0 (1)

5. Leicester-Sunderland 2-0 (1)

6. Middlesbrough-Southampton 0-1 (2)

7. Newcastle-Manchester C 0-1 (2)

8. Tottenham-Leeds 1-2 (2)

9. Gillingham-Fulham 0-2 (2)

10. Norwich-Wolverhampton 1-0 (1)

11. Sheffield U-Crystal Palace 1-0 (1)

12. West Bromwich-Portsmouth 2-0 (1)

13. Wimbledon-Queens Park R 5-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 54.199 kr.

12 rigtige: 1.261 kr.

11 rigtige: 96 kr.

10 rigtige: 18 kr.

Dusino



Søndag den 25. februar



Tolv vindertal



6-8-9-10-11-13-14-15-16-19-21-22

Præmieprognose



12 rigtige: 749.625 kr.



11 rigtige: 2.829 kr.

10 rigtige: 110 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 24. februar



VINDERTAL:

6-17-19-23-27-31-32



TILLÆGSTAL:

3-21



Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal+1 tillæg 66.231 kr.

6 vindertal 4.057 kr.

5 vindertal 137 kr.

4 vindertal 33 kr.

Joker



Lørdag den 24. februar



VINDERTAL

0-2-5-1-4-8-4

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 rigtige 433.036 kr.

5 rigtige 19.712 kr.

4 rigtige 2.622 kr.

3 rigtige 256 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 21. februar



VINDERTAL:

11-15-24-31-36-43

TILLÆGSTAL:

32-46

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 145.287 kr.

5 vindertal 3.702 kr.

4 vindertal 134 kr.

3 vindertal 33 kr.