Torsdag den 22. februar



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 76



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Fredag den 23. februar



18.50 TY2 1. Duisburg-Nürnberg R2 2,60 2,75 2,00

18.50 TY2 2. Saarbrücken-Ulm R1 1,50 3,10 3,85

18.50 H 3. Saarbrücken-Ulm (0-1) 2,90 3,00 1,75

19.50 FRA 4. Troyes-Rennes R2 1,80 2,80 3,00

19.50 HOL 5. Willem II-Heerenveen R2 1,70 2,95 3,15

20.05 TYS 6. Leverkusen-Energie Cottbus R3 1,15 4,50 6,35

20.35 E1 7. Bolton-Blackburn R2 2,05 2,65 2,60

20.35 ITB 8. Venezia-Ancona R2 1,50 2,70 4,75

Lørdag den 24. februar



14.50 ITA 9. Fiorentina-Brescia R2 1,35 3,20 5,15

14.50 H 10. Fiorentina-Brescia (0-1) 2,50 2,90 2,00

15.20 TYS 11. Bayern München-FC Køln R2 1,20 3,85 6,40

15.20 TYS 12. Freiburg-1860 München R2 1,60 2,95 3,50

15.20 TYS 13. Hamburger SV-Wolfsburg R2/3+ 1,70 2,95 3,15

15.20 TYS 14. Hertha Berlin-Unterhaching R3 1,25 3,80 5,55

15.20 TYS 15. Schalke 04-Dortmund R1/M/3+ 1,80 2,85 2,95

15.20 H 16. Freiburg-1860 M. (0-1) 3,45 3,00 1,60

15.20 H 17. Hamburger SV-Wolfsburg (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.20 H 18. Hertha Berlin-Unterhaching (0-1) 2,15 2,95 2,25

15.20 H 19. Schalke 04-Dortmund (0-1) 3,85 3,35 1,45

15.50 EPM 20. Bradford-West Ham R2 2,75 2,80 1,90

15.50 EPM 21. Coventry-Charlton R2/CAN 2,25 2,65 2,35

15.50 EPM 22. Derby-Aston Villa R2 2,20 2,65 2,40

15.50 EPM 23. Ipswich-Everton R2 1,60 3,10 3,35

15.50 EPM 24. Leicester-Sunderland R2 2,00 2,70 2,65

15.50 EPM 25. Middlesbrough-Southampton R2 1,65 2,80 3,50

15.50 EPM 26. Newcastle-Manchester C R2 1,35 3,35 4,75

15.50 EPM 27. Tottenham-Leeds R2 1,95 2,70 2,75

15.50 H 28. Ipswich-Everton (0-1) 3,45 3,00 1,60

15.50 H 29. Middlesbrough-Southampton (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.50 H 30. Newcastle-Man. C (0-1) 2,40 3,00 2,00

15.50 E1 31. Barnsley-Crewe R2 1,70 2,95 3,15

15.50 E1 32. Burnley-Huddersfield R2 1,55 3,00 3,70

15.50 E1 33. Gillingham-Fulham R2 3,50 2,95 1,60

15.50 E1 34. Norwich-Wolverhampton R2 1,75 2,80 3,15

15.50 E1 35. Nottingham F-Grimsby R2 1,40 3,35 4,25

15.50 E1 36. Preston-Sheffield W R1 1,50 3,10 3,85

15.50 E1 37. Sheffield U-Crystal Palace R1/DK4 1,50 3,10 3,85

15.50 E1 38. Watford-Stockport R2 1,35 3,50 4,50

15.50 E1 39. West Bromwich-Portsmouth R2 1,40 3,20 4,50

15.50 E1 40. Wimbledon-Queens Park R R2 1,55 3,00 3,70

15.50 H 41. Barnsley-Crewe (0-1) 3,55 3,10 1,55

15.50 H 42. Burnley-Huddersfield (0-1) 3,10 2,95 1,70

15.50 H 43. Norwich-Wolverhampton (0-1) 3,65 3,25 1,50

15.50 H 44. Nottingham F-Grimsby (0-1) 2,60 2,95 1,60

15.50 H 45. Preston-Sheffield W (0-1) 2,90 3,00 1,75

15.50 H 46. Sheffield U-Crystal Palace (0-1 2,90 3,00 1,75

15.50 H 47. Watford-Stockport (0-1) 2,45 2,95 2,00

15.50 H 48. West Bromwich-Portsmouth (0-1) 2,65 2,90 1,90

15.50 H 49. Wimbledon-Queens Park R (0-1) 3,00 3,05 1,75

16.05 HÅD 50. Kolding IF-Ikast/Bording TV2 2,90 7,40 1,30

20.05 TYS 51. Frankfurt-Werder Bremen R2 1,90 2,80 2,75

20.20 ITA 52. Atalanta-Bari R2/CAN 1,25 3,65 5,70

20.20 H 53. Atalanta-Bari (0-1) 2,20 2,85 2,25

20.50 SPA 54. Dep. La Coruna-Real Madrid R2/M/TD1 2,15 2,60 2,50

Søndag den 25. februar



12.50 HOL 55. Feyenoord-PSV Eindhoven R1 1,95 2,75 2,70

13.50 EPM 56. Manchester U-Arsenal R2/M/CAN 1,45 3,10 4,25

13.50 H 57. Manchester U-Arsenal (0-1) 2,75 3,05 1,80

14.50 ITA 58. Bologna-Napoli R2 1,45 3,10 4,25

14.50 ITA 59. Inter-Udinese R2 1,45 3,00 4,50

14.50 ITA 60. Lazio-Verona R1 1,20 3,55 7,45

14.50 ITA 61. Lecce-Reggina R2 1,45 3,00 4,50

14.50 ITA 62. Parma-Perugia R2 1,35 3,20 5,15

14.50 ITA 63. Vicenza-Roma R1/CAN 3,85 2,90 1,55

14.50 H 64. Bologna-Napoli (0-1) 2,85 2,95 1,80

14.50 H 65. Lecce-Reggina (0-1) 2,85 2,95 1,80

14.50 HÅD 66. FIF-Fr'havn 1,30 8,10 2,80

14.50 HÅD 67. Randers-GOG 2,90 7,40 1,30

15.20 ISH 68. SLUTSPIL-1.runde Odds fredag

15.20 ISH 69. SLUTSPIL-1.runde Odds fredag

15.50 LC 70. Birmingham-Liverpool R2 4,00 3,00 1,50

15.50 HPH 71. Viborg-Kolding IF M/DR1 2,90 7,40 1,30

16.50 SPA 72. Alaves-Celta Vigo R2 1,65 2,90 3,35

16.50 SPA 73. Rayo Vallecano-Espanyol R1 1,60 3,00 3,45

16.50 SPA 74. Santander-Mallorca R2 2,30 2,65 2,30

16.50 SPA 75. Valencia-Villarreal R2 1,35 3,50 4,50

16.50 SPA 76. Valladolid-Zaragoza R2 1,75 2,80 3,15

16.50 H 77. Valencia-Villarreal (0-1) 2,50 2,90 2,00

16.50 H 78. Valladolid-Zaragoza (0-1) 3,65 3,25 1,50

17.20 TYS 79. Bochum-VfB Stuttgart R2 2,15 2,70 2,45

17.20 TYS 80. Kaiserslautern-Hansa Rostock R2 1,35 3,35 4,75

19.50 SPA 81. FC Barcelona-Real Sociedad R3 1,15 4,50 6,35

20.20 ITA 82. Juventus-Milan R1/CAN 1,55 2,80 4,05

20.20 H 83. Juventus-Milan (0-1) 3,10 2,95 1,70

Mandag den 26. februar



20.05 TY2 84. Hannover 96-Osnabrück R2/DSF 1,40 3,20 4,50

20.05 H 85. Hannover 96-Osnabrück (0-1) 2,55 3,05 1,90

20.35 ITB 86. Salernitana-Genoa R1 1,45 2,90 4,65

21.20 POR 87. Guimaraes-Salgueiros R2 2,10 2,70 2,50

22.00 NHL 88. St. Louis-San Jose Odds søndag

22.00 NBA 89. Boston-Seattle Odds søndag

22.00 NBA 90. Houston-Portland Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 23. februar



7. Bolton-Blackburn.

Et-tal til odds 2,05.

Kommentar: Der er hård kamp om den anden direkte oprykningsplads i den engelske 1. division. Mens Bolton på andenpladsen har 66 point, så er Blackburn og Birmingham placeret side-om-side på henholdsvis tredje -og fjerdepladsen med hver 59 point, men med to kampe færre spillet end Bolton. På hjemmebane har Bolton præsteret (9-4-2) i denne sæson, hvilket virker solidt nok til, at vi tør satse på hjemmesejren, der også lokker med det fine odds 2,05.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 8 - kampdag 24.-26. februar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bradford-West Ham 21 31 48 (2)

2. Coventry-Charlton 44 30 26 (2)

3. Derby-Aston Villa 33 38 29 (X)

4. Ipswich-Everton 48 33 19 (1)

5. Leicester-Sunderland 45 33 22 (X)

6. Middlesbrough-Southampton 58 27 15 (1)

7. Newcastle-Manchester C 67 19 14 (1)

8. Tottenham-Leeds 49 31 20 (1)

9. Gillingham-Fulham 27 30 43 (2)

10. Norwich-Wolverhampton 43 32 25 (X)

11. Sheffield U-Crystal Palace 60 24 16 (1)

12. West Bromwich-Portsmouth 64 23 13 (1)

13. Wimbledon-Queens Park R 50 31 19 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 8 - kampdag 25.-26. februar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bologna-Napoli 56 28 16 (1)

2. Inter-Udinese 54 31 15 (1)

3. Lazio-Verona 72 18 10 (1)

4. Lecce-Reggina 52 31 17 (1)

5. Parma-Perugia 57 28 15 (1)

6. Vicenza-Roma 19 32 49 (2)

7. Chievo-Cagliari 57 28 15 (1)

8. Sampdoria-Torino 45 33 22 (X)

9. Manchester U-Arsenal 44 36 20 (X)

10. Birmingham-Liverpool 20 28 52 (2)

11. Bochum-VfB Stuttgart 37 37 26 (X)

12. Kaiserslautern-Hansa Rostock 64 24 12 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 18. februar

1. Atalanta-Vicenza 1-1 (X)

2. Bari-Juventus 0-1 (2)

3. Parma-Brescia 3-0 (1)

4. Perugia-Lazio 0-1 (2)

5. Reggina-Fiorentina 1-1 (X)

6. Roma-Lecce 1-0 (1)

7. Cosenza-Venezia 1-0 (1)

8. Sampdoria-Ancona 3-1 (1)

9. Arsenal-Chelsea 3-1 (1)

10. Liverpool-Manchester C 4-2 (1)

11. FC Køln-Kaiserslautern 0-1 (2)

12. VfB Stuttgart-Hertha Berlin 0-1 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 2.178 kr.

11 rigtige: 177 kr.

10 rigtige: 23 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 17. februar

1. Bolton-Blackburn 1-1 (X)

2. Leicester-Bristol C 3-0 (1)

3. Southampton-Tranmere 0-0 (X)

4. Tottenham-Stockport 4-0 (1)

5. Birmingham-West Bromwich 2-1 (1)

6. Crewe-Watford 2-0 (1)

7. Crystal Palace-Norwich 1-1 (X)

8. Fulham-Nottingham F 1-0 (1)

9. Grimsby-Burnley 1-0 (1)

10. Huddersfield-Gillingham 2-3 (2)

11. Queens Park R-Barnsley 2-0 (1)

12. Bournemouth-Walsall 2-2 (X)

13. Luton-Swansea 5-3 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 32.502 kr.

12 rigtige: 1.241 kr.

11 rigtige: 108 kr.

10 rigtige: 22 kr.

Dusino



Søndag den 18. februar



Tolv vindertal



1-5-6-7-8-11-13-14-17-20-22-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.122 kr.

10 rigtige: 104 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 17. februar



VINDERTAL:

10-11-19-22-23-24-28

TILLÆGSTAL:

8-16

Præmieprognose



7 vindertal 2.062.395 kr.



6 vindertal+1 tillæg 67.759 kr.

6 vindertal 4.047 kr.

5 vindertal 146 kr.

4 vindertal 33 kr.

Joker



Lørdag den 17. februar



VINDERTAL

7-2-1-7-1-6-3

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 rigtige 225.540 kr.

5 rigtige 23.757 kr.

4 rigtige 3.056 kr.

3 rigtige 256 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 21. februar



VINDERTAL:

11-15-24-31-36-43

TILLÆGSTAL:

32-46

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 145.287 kr.

5 vindertal 3.702 kr.

4 vindertal 134 kr.

3 vindertal 33 kr.