Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange

Spillerunde 73

(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)

Tirsdag den 13. februar

18.50 ISS 1. AIK-Timrå 1,55 3,95 2,85

18.50 ISS 2. HV 71-Djurgården 2,30 3,65 1,85

18.50 ISS 3. Leksand-V Frølunda 1,90 3,60 2,25

18.50 ISS 4. Luleå-Brynæs 1,75 3,85 2,40

18.50 ISS 5. MoDo-Færjestad 1,95 3,55 2,20

20.20 E3 6. Scunthorpe-Rochdale R2 2,30 2,65 2,30

20.35 CHL 7. Bayern München-Spartak Moskva R2/RTL 1,25 3,65 5,70

20.35 CHL 8. Leeds-Anderlecht R2/3+ 1,40 3,20 4,50

20.35 CHL 9. Lyon-Arsenal R2 2,35 2,55 2,35

20.35 CHL 10. Real Madrid-Lazio R1/M/3+ 1,50 3,10 3,85

20.35 H 11. Leeds-Anderlecht (0-1) 2,55 3,05 1,90

20.35 H 12. Real Madrid-Lazio (0-1) 2,85 3,10 1,75

20.35 E1 13. Portsmouth-Bolton R2 2,80 2,85 1,85

20.35 E1 14. Sheffield W-Tranmere R2 1,65 3,10 3,15

20.35 E1 15. Stockport-Preston R2 2,00 2,75 2,60

20.35 H 16. Sheffield W-Tranmere (0-1) 3,40 3,25 1,55

20.35 E2 17. Bristol C-Wrexham R2 1,35 3,35 4,75

20.35 E2 18. Notts County-Luton R2 1,30 3,50 5,15

20.35 H 19. Bristol C-Wrexham (0-1) 2,30 3,20 2,00

20.35 H 20. Notts County-Luton (0-1) 2,20 3,15 2,10

20.35 E3 21. Blackpool-Cardiff R2 2,05 2,75 2,55

20.35 E3 22. Carlisle-Hartlepool R2 2,65 2,80 1,95

20.35 E3 23. Macclesfield-Shrewsbury R2 1,65 2,90 3,35

20.35 E3 24. Mansfield-Cheltenham R2 1,65 3,00 3,25

20.35 FAC 25. Wimbledon-Middlesbrough R2 2,75 2,80 1,90

20.35 SFA 26. Dunfermline-St. Johnstone R2 1,65 3,00 3,25

20.35 H 27. Dunfermline-St. Johnstone (0-1) 3,40 3,25 1,55

Onsdag den 14. februar

18.20 HÅH 28. Ikast/Bording-Skjern 2,50 7,40 1,40

18.50 TY2 29. Oberhausen-Bielefeld R2 1,65 2,90 3,35

18.50 TY2 30. Saarbrücken-Chemnitz R2 1,25 3,65 5,70

18.50 TY2 31. Ulm-B M'gladbach R2 2,75 2,70 1,95

18.50 H 32. Oberhausen-Bielefeld (0-1) 3,40 3,25 1,55

18.50 HÅD 33. FIF-Skovbakken 1,45 7,45 2,35

18.50 HÅD 34. GOG-Horsens 1,15 8,10 3,90

19.20 HOP 35. Heerenveen-Feyenoord R2 3,00 2,90 1,75

20.05 HÅD 36. Ikast/Bording-Fr'havn 1,20 7,65 3,50

20.35 CHL 37. Galatasaray-Dep. La Coruna R1 1,85 2,70 2,95

20.35 CHL 38. Milan-Paris SG R1/RTL 1,25 3,35 6,60

20.35 CHL 39. Sturm Graz-Panathinaikos R2 2,25 2,65 2,35

20.35 CHL 40. Valencia-Manchester U R2/M/TV3 2,50 2,55 2,20

20.35 H 41. Galatasaray-Dep. La Coruna (0-1 3,90 3,30 1,45

20.35 VAN 42. Swansea-Brentford R2 2,25 2,65 2,35

21.50 HÅH 43. T. Helsinge-Virum S M/DR1 2,05 7,30 1,60

Torsdag den 15. februar

17.50 UEC 44. Slavia Prag-Kaiserslautern R2/ZDF 2,00 2,75 2,60

18.50 ISH 45. Odense-Rødovre 2,10 4,05 1,90

18.50 ISH 46. Vojens-Herning 2,60 3,90 1,65

18.50 ISS 47. Brynæs-HV 71 Odds evt onsdag

18.50 ISS 48. Djurgården-MoDo Odds evt onsdag

18.50 ISS 49. Luleå-V Frølunda Odds evt onsdag

18.50 ISS 50. Malmø-AIK Odds evt onsdag

18.50 ISS 51. Timrå-Leksand Odds evt onsdag

19.20 UEC 52. Alaves-Inter R1 2,70 2,50 2,10

19.50 UEC 53. PSV Eindhoven-Parma R1 1,95 2,65 2,80

20.10 UEC 54. AEK Athen-FC Barcelona R2/M/TD1 2,90 3,00 1,75

20.20 UEC 55. Rayo Vallecano-Bordeaux R2 1,90 2,75 2,80

20.20 UEC 56. VfB Stuttgart-Celta Vigo R2/DSF 1,60 3,10 3,35

20.20 H 57. VfB Stuttgart-Celta Vigo (0-1) 3,30 3,15 1,60

20.50 UEC 58. Roma-Liverpool R2 1,40 3,10 4,75

20.50 H 59. Roma-Liverpool (0-1) 2,65 2,90 1,90

22.00 UEC 60. FC Porto-Nantes R1/EUR 1,55 3,10 3,60

22.00 H 61. FC Porto-Nantes (0-1) 3,00 3,05 1,70

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Tirsdag den 13. februar

12. Real Madrid-Lazio (handicap 0-1).

Kryds til odds 3,10.

Kommentar: I Champions League andet gruppespil tager Real Madrid - med seks point for to kampe - imod Lazio, der har tabt begge gruppekampe med 1-0 til henholdsvis Anderlecht og Leeds. Selv om det næsten ville være for ondt mod Lazio, så er det alligevel netop et nyt ét-måls nederlag til italienerne, der ligner det mest sandsynlige udfald af dagens kamp. Real-coach Vicente Del Bosque måtte undvære en karantæneramt Luis Figo imod Bilbao i søndagens 1-0 nederlag. Figo er atter med. Trænerens største problem ser ud til at være, hvilken angriber der skal danne frontduoe med Raul. José Maria Gutierrez med ni liga-mål og fire Champions League-scoringer eller Fernando Morientes. De formodede holdopstillinger: Real Madrid: 25-Iker Casillas, 2-Michel Salgado, 18-Aitor Karanka, 4-Fernando Hierro, 3-Roberto Carlos, 8-Steve McManaman, 24-Claude Makelele, 6-Ivan Helguera, 10-Luis Figo, 7-Raul, 9-Fernando Morientes. Lazio: 70-Angelo Peruzzi, 2-Paolo Negro, 13-Alessandro Nesta, 24-Fernando Couto, 15-Giuseppe Pancaro, 14-Diego Simeone, 18-Pavel Nedved, 23-Juan Veron, 35-Lucas Martin Castroman, 9-Marcelo Salas, 10-Hernan Crespo. - ce

Tips13

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 7 - kampdag 17.-19. februar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. Bolton-Blackburn 45 34 21 (1)

2. Leicester-Bristol C 75 14 11 (1)

3. Southampton-Tranmere 68 21 11 (1)

4. Tottenham-Stockport 68 22 10 (1)

5. Birmingham-West Bromwich 53 29 18 (1)

6. Crewe-Watford 24 32 44 (2)

7. Crystal Palace-Norwich 47 31 22 (X)

8. Fulham-Nottingham F 60 26 14 (1)

9. Grimsby-Burnley 39 35 26 (X)

10. Huddersfield-Gillingham 47 31 22 (1)

11. Queens Park R-Barnsley 41 34 25 (1)

12. Bournemouth-Walsall 29 35 36 (2)

13. Luton-Swansea 47 31 22 (X)

Tips12

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 7 - kampdag 18.-19. februar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. Atalanta-Vicenza 60 26 14 (1)

2. Bari-Juventus 20 26 54 (2)

3. Parma-Brescia 61 27 12 (1)

4. Perugia-Lazio 28 35 37 (X)

5. Reggina-Fiorentina 26 33 41 (2)

6. Roma-Lecce 73 15 12 (1)

7. Cosenza-Venezia 39 37 24 (X)

8. Sampdoria-Ancona 56 28 16 (1)

9. Arsenal-Chelsea 44 32 24 (1)

10. Liverpool-Manchester C 67 20 13 (1)

11. FC Køln-Kaiserslautern 40 32 28 (X)

12. VfB Stuttgart-Hertha Berlin 43 27 30 (2)

Tips13

Kampdag lørdag den 10. februar.

1. Arsenal-Ipswich 1-0 (1)

2. Aston Villa-Middlesbrough 1-1 (X)

3. Chelsea-Manchester U 1-1 (X)

------------------

4. Everton-Leicester 2-1 (1)

5. Leeds-Derby 0-0 (X)

6. Manchester C-Tottenham 0-1 (2)

------------------

7. Southampton-Bradford 2-0 (1)

8. Sunderland-Liverpool 1-1 (X)

9. Barnsley-Fulham 0-0 (X)

------------------

10. Burnley-Crystal Palace 1-2 (2)

11. Nottingham F-Blackburn 2-1 (1)

12. Sheffield U-Birmingham 3-1 (1)

13. Wimbledon-Sheffield W 59 22 19

Præmieprognose

13 rigtige 112.253 kr.

12 rigtige 2.443 kr.

11 rigtige 234 kr.

10 rigtige 47 kr.

Tips12

Kampdag søndag den 11. februar.

1. Bologna-Roma 2 (1-2)

2. Brescia-Udinese 1 (3-1)

3. Fiorentina-Parma 2 (0-1)

------------------

4. Lecce-Perugia X (2-2)

5. Verona-Bari 1 (3-2)

6. Vicenza-Milan 1 (2-0)

------------------

7. Pistoiese-Sampdoria 1 (3-1)

8. Treviso-Chievo 2 (0-2)

9. Charlton-Newcastle 1 (2-0)

------------------

10. Celtic-Glasgow Rangers 1 (1-0)

11. Dortmund-Werder Bremen X (0-0)

12. Freiburg-Hansa Rostock X (0-0)

Præmieprognose

12 rigtige 1.000.000 kr.

11 rigtige 22.754 kr.

10 rigtige 1.653 kr.

Dusino

Søndag den 11. februar

Tolv vindertal

2-4-5-7-8-9-10-14-16-17-18-20

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 Rigtige 2.634 Kr.

10 Rigtige 113 Kr.

9 Rigtige 24 Kr.

Lotto

Lørdag den 10. februar

VINDERTAL:

6-11-14-15-16-20-28

TILLÆGSTAL:

4-23

Præmieprognose

7 vindertal 7.671.151 kr.

6 vindertal+1 tillæg66.975 kr.

6 vindertal 3.808 kr.

5 vindertal 137 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker

Lørdag den 10. februar

VINDERTAL

6-3-9-8-3-8-3

Præmieprognose

7 vindertal 4.103.307 kr.

6 vindertal 146.215 kr.

5 vindertal 34.426 kr.

4 vindertal 2.968 kr.

3 vindertal 266 kr.

2 vindertal 52 kr.

Viking-Lotto

Onsdag den 7. februar

VINDERTAL:

1-5-9-10-23-35

TILLÆGSTAL:

16-38

Præmieprognose

6 vindertal INGEN/0 kr.

5 vindertal+1 tillæg 84.572 kr.

5 vindertal 2.938 kr.

4 vindertal 93 kr.

3 vindertal 26 kr.