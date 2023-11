Torsdag den 8. februar



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 72



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Fredag den 9. februar



18.50 TY2 1. Hannover 96-Saarbrücken R1 1,55 3,20 3,45

18.50 TY2 2. Stuttg. Kickers-St.Pauli R2 2,50 2,70 2,10

18.50 H 3. Hannover 96-Saarbrücken (0-1) 2,95 3,10 1,70

18.50 TYR 4. Trabzonspor-Samsunspor R2 1,45 3,10 4,25

19.50 FRP 5. Lyon-St.Etienne R2 1,25 3,65 5,70

20.05 TYS 6. Frankfurt-Energie Cottbus R2 1,50 3,20 3,70

20.05 H 7. Frankfurt-Energie Cottbus (0-1) 2,80 3,15 1,75

20.35 E3 8. Chesterfield-Cheltenham R2 1,30 3,50 5,15

20.35 ITB 9. Pescara-Cagliari R1 3,45 2,40 1,85

Lørdag den 10. februar



14.20 HPD 10. Horsens-GOG TV2 3,50 7,65 1,20

14.50 ITA 11. Lazio-Atalanta R1 1,30 3,20 5,95

14.50 H 12. Lazio-Atalanta (0-1) 2,20 3,15 2,10

15.20 TYS 13. Bayern München-VfB Stuttgart R2 1,20 3,85 6,40

15.20 TYS 14. Hamburger SV-Bochum R2 1,40 3,20 4,50

15.20 TYS 15. Hertha Berlin-Wolfsburg R2 1,40 3,35 4,25

15.20 TYS 16. Kaiserslautern-Unterhaching R2 1,30 3,50 5,15

15.20 TYS 17. Schalke 04-1860 München R2/M/3+ 1,35 3,35 4,75

15.20 H 18. Hamburger SV-Bochum (0-1) 2,45 3,20 1,90

15.20 H 19. Hertha Berlin-Wolfsburg (0-1) 2,45 3,20 1,90

15.20 H 20. Kaiserslautern-Unterhaching (0-1) 2,20 3,15 2,10

15.20 H 21. Schalke 04-1860 M. (0-1) 2,30 3,20 2,00

15.50 EPM 22. Arsenal-Ipswich R2 1,25 3,65 5,70

15.50 EPM 23. Aston Villa-Middlesbrough R1 1,75 2,75 3,20

15.50 EPM 24. Chelsea-Manchester U R2/M/CAN 2,60 2,75 2,00

15.50 EPM 25. Everton-Leicester R1 1,95 2,75 2,70

15.50 EPM 26. Leeds-Derby R2 1,25 3,65 5,70

15.50 EPM 27. Manchester C-Tottenham R2 2,25 2,60 2,40

15.50 EPM 28. Southampton-Bradford R2 1,35 3,50 4,50

15.50 EPM 29. Sunderland-Liverpool R2 2,35 2,55 2,35

15.50 H 30. Aston Villa-Middlesbrough (0-1) 3,60 3,30 1,50

15.50 H 31. Southampton-Bradford (0-1) 2,30 3,20 2,00

15.50 E1 32. Barnsley-Fulham R2 3,35 2,90 1,65

15.50 E1 33. Bolton-Huddersfield R2 1,30 3,50 5,15

15.50 E1 34. Burnley-Crystal Palace R2/DK4 1,65 3,00 3,25

15.50 E1 35. Nottingham F-Blackburn R2 2,45 2,70 2,15

15.50 E1 36. Sheffield U-Birmingham R2 2,10 2,70 2,50

15.50 E1 37. Tranmere-Wolverhampton R2 2,05 2,75 2,55

15.50 E1 38. Watford-Portsmouth R2 1,35 3,35 4,75

15.50 E1 39. West Bromwich-Stockport R2 1,35 3,35 4,75

15.50 E1 40. Wimbledon-Sheffield W R2 1,45 3,10 4,25

15.50 H 41. Bolton-Huddersfield (0-1) 2,15 3,25 2,10

15.50 H 42. Burnley-Crystal Palace (0-1 3,40 3,25 1,55

15.50 H 43. Watford-Portsmouth (0-1) 2,30 3,20 2,00

15.50 H 44. West Bromwich-Stockport (0-1) 2,35 3,10 2,00

15.50 H 45. Wimbledon-Sheffield W (0-1) 2,65 3,20 1,80

16.50 FRP 46. Bordeaux-Nantes R2 1,60 2,95 3,50

16.50 H 47. Bordeaux-Nantes (0-1) 3,30 3,15 1,60

19.50 FRP 48. Paris SG-Auxerre R2 1,50 3,20 3,70

19.50 H 49. Paris SG-Auxerre (0-1) 2,85 3,10 1,75

20.05 TYS 50. Leverkusen-FC Køln R2 1,25 3,65 5,70

20.05 SPA 51. Athletic Bilbao-Real Madrid R2/M/TD1 2,90 2,90 1,80

20.20 ITA 52. Inter-Reggina R1/CAN 1,20 3,55 7,45

20.35 SPA 53. Dep. La Coruna-Real Sociedad R1 1,20 3,55 7,45

20.50 SPA 54. Espanyol-Celta Vigo R2 1,60 2,95 3,50

20.50 SPA 55. Valencia-Numancia R2 1,20 3,85 6,40

20.50 H 56. Espanyol-Celta Vigo (0-1) 3,30 3,15 1,60

Søndag den 11. februar



14.05 SKO 57. Celtic-Glasgow Rangers R2 1,75 2,90 3,00

14.05 H 58. Celtic-Gla. Rangers (0-1) 3,55 3,35 1,50

14.50 ITA 59. Bologna-Roma R1 3,10 2,70 1,80

14.50 ITA 60. Brescia-Udinese R Odds fredag

14.50 ITA 61. Fiorentina-Parma R/CAN Odds fredag

14.50 ITA 62. Lecce-Perugia R1 1,75 2,75 3,20

14.50 ITA 63. Verona-Bari R1 1,55 2,90 3,85

14.50 ITA 64. Vicenza-Milan R1 3,20 2,65 1,80

14.50 H 65. Lecce-Perugia (0-1) 3,70 3,20 1,50

14.50 H 66. Verona-Bari (0-1) 3,05 3,00 1,70

15.50 IOK 67. Danmark-Frankrig 3+ Odds evt søndag

16.05 HÅH 68. Skjern-Aalborg DR1 Odds fredag

16.50 EPM 69. Charlton-Newcastle R2/CAN 2,05 2,75 2,55

16.50 SPA 70. Alaves-Zaragoza R2 1,75 2,90 3,00

16.50 SPA 71. Malaga-Mallorca R2 1,80 2,80 3,00

16.50 SPA 72. Oviedo-Villarreal R2 1,70 2,85 3,25

16.50 SPA 73. Valladolid-Las Palmas R2 1,70 2,85 3,25

16.50 H 74. Alaves-Zaragoza (0-1) 3,60 3,30 1,50

16.50 H 75. Malaga-Mallorca (0-1) 3,80 3,40 1,45

16.50 H 76. Oviedo-Villarreal (0-1) 3,40 3,25 1,55

16.50 H 77. Valladolid-Las Palmas (0-1) 3,40 3,25 1,55

17.20 TYS 78. Dortmund-Werder Bremen R2 1,35 3,50 4,50

17.20 TYS 79. Freiburg-Hansa Rostock R1 1,45 3,20 4,05

17.20 H 80. Dortmund-Werder Bremen (0-1) 2,30 3,20 2,00

17.20 H 81. Freiburg-H. Rostock (0-1) 2,65 3,20 1,80

19.50 SPA 82. Santander-FC Barcelona R3 3,95 3,30 1,45

20.20 ITA 83. Juventus-Napoli R1/CAN 1,15 3,75 8,80

Mandag den 12. februar



20.05 TY2 84. Duisburg-Aachen R1/DSF 1,45 3,20 4,05

20.05 H 85. Duisburg-Aachen (0-1) 2,65 3,20 1,80

20.35 ITB 86. Venezia-Torino R1 2,10 2,45 2,75

20.50 EPM 87. West Ham-Coventry R2/M/CAN 1,40 3,20 4,50

20.50 H 88. West Ham-Coventry (0-1) 2,45 3,20 1,90

22.00 NHL 89. Los Angeles-Edmonton Odds søndag

22.00 NHL 90. Ottawa-NY Islanders Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 9. februar



6. Frankfurt-Energie Cottbus.

Kryds til odds 3,20.

Kommentar: I den tyske 1. Bundesliga imponerede Frankfurt og Energie Cottbus i deres respektive kampe i den forgangne weekend. Frankfurt vandt på udebane med 2-0 over Hansa Rostock, mens Energie Cottbus gjorde livet surt for Ebbe Sand og Schalke 04 ved at vinde med 4-1. Selv om Energie Cottbus er et svagt udehold (0-2-7), så er holdet inde i en god periode. Uafgjort er absolut sandsynligt, da begge mandskaber sikkert vil være tilfreds med netop det udfald af kampen. Frankfurt og Energie Cottbus er placeret side-om-side tæt på nedrykningsstregen.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 06 - kampdag 10.-12. februar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Ipswich 67 21 12 (1)

2. Aston Villa-Middlesbrough 52 30 18 (X)

3. Chelsea-Manchester U 37 36 27 (X)

4. Everton-Leicester 36 36 28 (X)

5. Leeds-Derby 63 22 15 (1)

6. Manchester C-Tottenham 44 33 23 (X)

7. Southampton-Bradford 69 18 13 (1)

8. Sunderland-Liverpool 32 37 31 (X)

9. Barnsley-Fulham 22 26 52 (2)

10. Burnley-Crystal Palace 46 31 23 (1)

11. Nottingham F-Blackburn 33 36 31 (X)

12. Sheffield U-Birmingham 35 34 31 (1)

13. Wimbledon-Sheffield W 57 26 17 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 06 - kampdag 11.-12. februar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bologna-Roma 23 38 39 (X)

2. Brescia-Udinese 34 35 31 (2)

3. Fiorentina-Parma 53 28 19 (1)

4. Lecce-Perugia 37 39 24 (1)

5. Verona-Bari 55 26 19 (1)

6. Vicenza-Milan 21 29 50 (2)

7. Pistoiese-Sampdoria 25 35 40 (2)

8. Treviso-Chievo 27 34 39 (2)

9. Charlton-Newcastle 41 31 28 (1)

10. Celtic-Glasgow Rangers 38 35 27 (X)

11. Dortmund-Werder Bremen 61 22 17 (1)

12. Freiburg-Hansa Rostock 64 21 15 (1)

Tips12



Kampdag søndag den 4. februar



1. Bari-Brescia 1-3 (2)

2. Bologna-Inter 0-3 (2)

3. Lazio-Lecce 3-2 (1)

4. Milan-Reggina 1-0 (1)

5. Parma-Roma 1-2 (2)

6. Vicenza-Udinese 1-2 (2)

7. Cagliari-Treviso 3-2 (1)

8. Chievo-Ternana 2-1 (1)

9. Cittadella-Venezia 2-1 (1)

10. Newcastle-Southampton (Lodtrækning) (1)

11. Hansa Rostock-Frankfurt 0-2 (2)

12. Unterhaching-Leverkusen 1-2 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: 11.032 kr.



11 rigtige: 485 kr.

10 rigtige: 57 kr.

Tips 13



Kampdag lørdag den 3. februar



1. Bradford-Aston Villa 0-3 (2)

2. Coventry-Arsenal 0-1 (2)

3. Derby-Sunderland 1-0 (1)

4. Ipswich-Leeds 1-2 (2)

5. Leicester-Chelsea 2-1 (1)

6. Liverpool-West Ham 3-0 (1)

7. Manchester U-Everton 1-0 (1)

8. Middlesbrough-Manchester C 1-1 (X)

9. Tottenham-Charlton 0-0 (X)

10. Blackburn-Barnsley 0-0 (X)

11. Grimsby-Wimbledon (Lodtrækning) (2)

12. Queens Park R-Bolton 1-1 (X)

13. Sheffield W-Watford 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



13 rigtige: 290.480 kr.



12 rigtige: 3.079 kr.

11 rigtige: 265 kr.

10 rigtige: 50 kr.

Dusino



Søndag den 4. februar



Tolv vindertal



2-6-7-9-10-13-14-15-17-18-19-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.537 kr.

10 rigtige: 105 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 3. februar



VINDERTAL:

2-3-4-7-11-29-34

TILLÆGSTAL:

12-16

Præmieprognose



7 vindertal 4.257.060 kr.



6 vindertal+1 tillæg 65.009 kr.

6 vindertal 4.309 kr.

5 vindertal 140 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker



Lørdag den 3. februar



VINDERTAL

4-4-7-3-8-1-3

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 rigtige 506.491 kr.

5 rigtige 33.794 kr.

4 rigtige 2.418 kr.

3 rigtige 269 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 7. februar



VINDERTAL:

1-5-9-10-23-35

TILLÆGSTAL:

16-38

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 84.572 kr.

5 vindertal 2.938 kr.

4 vindertal 93 kr.

3 vindertal 26 kr.