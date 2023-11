Tirsdag den 6. februar

Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange

Spillerunde 71

(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)

Tirsdag den 6. februar

18.05 FRA 1. Rennes-St.Etienne R2 1,45 3,10 4,25

18.05 H 2. Rennes-St.Etienne (0-1) 2,70 3,10 1,80

20.20 TYP 3. FC Union Berlin-B M'gladbach R1/ARD 3,45 3,00 1,60

20.35 E2 4. Bournemouth-Reading R2 1,85 2,85 2,80

20.35 E2 5. Colchester-Millwall R2 2,80 2,75 1,90

20.35 E2 6. Northampton-Swansea R2 1,35 3,35 4,75

20.35 E2 7. Wycombe-Cambridge R1 1,45 3,20 4,05

20.35 H 8. Bournemouth-Reading (0-1) 3,80 3,40 1,45

20.35 H 9. Northampton-Swansea (0-1) 2,35 3,10 2,00

20.35 H 10. Wycombe-Cambridge (0-1) 2,70 3,10 1,80

20.35 E3 11. Cheltenham-York R2 1,40 3,35 4,25

20.35 E3 12. Rochdale-Brighton R2 1,90 2,80 2,75

20.35 E3 13. Shrewsbury-Kidderminster R2 1,65 2,90 3,35

20.35 FAC 14. Middlesbrough-Wimbledon R2 1,30 3,50 5,15

20.35 H 15. Middlesbrough-Wimbledon (0-1) 2,20 3,15 2,10

20.35 VAN 16. Port Vale-Darlington R2 1,35 3,35 4,75

20.35 SKO 17. Aberdeen-Dundee U R1 1,60 3,00 3,45

20.35 H 18. Aberdeen-Dundee U (0-1) 3,30 3,15 1,60

20.35 SFA 19. Dunfermline-St. Johnstone R2 1,75 2,90 3,00

20.35 H 20. Dunfermline-St. Johnstone (0-1) 3,60 3,30 1,50

20.35 SLC 21. St. Mirren-Kilmarnock R2 4,00 3,00 1,50

20.35 FRA 22. Lyon-Marseille R2 1,30 3,50 5,15

20.35 H 23. Lyon-Marseille (0-1) 2,20 3,15 2,10

Onsdag den 7. februar

18.50 GP 24. Olympiakos-Panathinaikos R1 1,55 2,90 3,85

18.50 HÅD 25. Frederikshavn-Virum/Sorgenfri 1,45 7,45 2,35

18.50 HÅD 26. Kolding IF-Randers 1,45 7,45 2,35

18.50 HÅD 27. Skovbakken-Horsens 1,50 7,20 2,25

19.20 TRP 28. Fenerbahce-Galatasaray R2 2,05 2,60 2,65

19.50 FRA 29. Auxerre-Toulouse R2 1,35 3,35 4,75

19.50 FRA 30. Bordeaux-Monaco R2 1,40 3,35 4,25

19.50 FRA 31. Lille-Nantes R2 1,70 2,85 3,25

19.50 FRA 32. Metz-Bastia R2 1,85 2,85 2,80

19.50 FRA 33. Paris SG-Guingamp R2 1,35 3,35 4,75

19.50 FRA 34. Sedan-Troyes R2 1,40 3,20 4,50

19.50 FRA 35. Strasbourg-Lens R2 2,20 2,60 2,45

19.50 H 36. Auxerre-Toulouse (0-1) 2,35 3,10 2,00

19.50 H 37. Bordeaux-Monaco (0-1) 2,50 3,10 1,90

19.50 H 38. Lille-Nantes (0-1) 3,40 3,25 1,55

19.50 H 39. Metz-Bastia (0-1) 3,80 3,40 1,45

19.50 H 40. Paris SG-Guingamp (0-1) 2,40 3,00 2,00

19.50 H 41. Sedan-Troyes (0-1) 2,50 3,10 1,90

19.50 HOP 42. Vitesse Arnhem-AZ Alkmaar R3 1,30 3,80 4,60

20.20 TYP 43. VfB Stuttgart-Schalke 04 R2/ZDF 2,40 2,60 2,25

20.20 HOP 44. Roda-PSV Eindhoven R2 3,15 3,10 1,65

20.35 FAC 45. Derby-Blackburn R1 1,50 3,10 3,85

20.35 H 46. Derby-Blackburn (0-1) 2,80 3,15 1,75

20.35 VAN 47. Stoke-Walsall R2 2,00 2,70 2,65

20.35 SLC 48. Celtic-Glasgow Rangers R2 2,25 2,60 2,40

20.50 EPM 49. Everton-Leeds R2 2,30 2,60 2,35

20.50 FAC 50. Charlton-Tottenham R2/M/TD1 1,75 2,80 3,15

20.50 H 51. Charlton-Tottenham (0-1) 3,65 3,25 1,50

20.50 ITP 52. Fiorentina-Milan R2 2,05 2,65 2,60

20.50 SPP 53. FC Barcelona-Espanyol R3 1,15 4,50 6,35

20.50 SPP 54. Mallorca-Celta Vigo R1 1,55 3,20 3,45

20.50 SPP 55. Zaragoza-Santander R2 1,40 3,35 4,25

21.50 HÅH 56. Tvis-Bjerringbro M/DR1 1,60 7,30 2,05

Torsdag den 8. februar

18.50 HÅH 57. Virum/Sorgenfri-Skjern 1,20 7,65 3,50

19.20 TRP 58. Besiktas-Genclerbirligi R2 1,40 3,35 4,25

19.50 FR2 59. Sochaux-Montpellier R2 1,50 2,90 4,25

19.50 H 60. Sochaux-Montpellier (0-1) 2,80 3,15 1,75

20.50 ITP 61. Parma-Udinese R2 1,60 2,95 3,50

20.50 H 62. Parma-Udinese (0-1) 3,35 3,10 1,60

22.00 NHL 63. Nashville-Columbus Odds onsdag

22.00 NHL 64. Ottawa-New Jersey Odds onsdag

22.00 NHL 65. St. Louis-Tampa Bay Odds onsdag

22.00 NHL 66. Vancouver-San Jose Odds onsdag

22.00 NBA 67. Toronto-Denver Odds onsdag

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Onsdag den 7. februar

33. Paris St. Germain-Guingamp.

Kryds til odds 3,35.

Kommentar: Paris St. Germain tabte i lørdags til Nantes. I dagens kamp må holdet sandsynligvis undvære en småskadet Domi, mens en anden forsvarsspiller Frederic Dehu også er tvivlsom starter. Guingamp tabte i den forgangne weekend til Lyon, men en række af de nøglespillere der sad udenfor i den kamp, er nu atter klar.

-ce

Tips13

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 06 - kampdag 10.-12. februar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. Arsenal-Ipswich 67 21 12 (1)

2. Aston Villa-Middlesbrough 52 30 18 (X)

3. Chelsea-Manchester U 37 36 27 (X)

4. Everton-Leicester 36 36 28 (X)

5. Leeds-Derby 63 22 15 (1)

6. Manchester C-Tottenham 44 33 23 (X)

7. Southampton-Bradford 69 18 13 (1)

8. Sunderland-Liverpool 32 37 31 (X)

9. Barnsley-Fulham 22 26 52 (2)

10. Burnley-Crystal Palace 46 31 23 (1)

11. Nottingham F-Blackburn 33 36 31 (X)

12. Sheffield U-Birmingham 35 34 31 (1)

13. Wimbledon-Sheffield W 57 26 17 (1)

Tips12

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 06 - kampdag 11.-12. februar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes:

1. Bologna-Roma 23 38 39 (X)

2. Brescia-Udinese 34 35 31 (2)

3. Fiorentina-Parma 53 28 19 (1)

4. Lecce-Perugia 37 39 24 (1)

5. Verona-Bari 55 26 19 (1)

6. Vicenza-Milan 21 29 50 (2)

7. Pistoiese-Sampdoria 25 35 40 (2)

8. Treviso-Chievo 27 34 39 (2)

9. Charlton-Newcastle 41 31 28 (1)

10. Celtic-Glasgow Rangers 38 35 27 (X)

11. Dortmund-Werder Bremen 61 22 17 (1)

12. Freiburg-Hansa Rostock 64 21 15 (1)

Tips12

Kampdag søndag den 4. februar

1. Bari-Brescia 1-3 (2)

2. Bologna-Inter 0-3 (2)

3. Lazio-Lecce 3-2 (1)

4. Milan-Reggina 1-0 (1)

5. Parma-Roma 1-2 (2)

6. Vicenza-Udinese 1-2 (2)

7. Cagliari-Treviso 3-2 (1)

8. Chievo-Ternana 2-1 (1)

9. Cittadella-Venezia 2-1 (1)

10. Newcastle-Southampton (Lodtrækning) (1)

11. Hansa Rostock-Frankfurt 0-2 (2)

12. Unterhaching-Leverkusen 1-2 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 11.032 kr.

11 rigtige: 485 kr.

10 rigtige: 57 kr.

Tips 13

Kampdag lørdag den 3. februar

1. Bradford-Aston Villa 0-3 (2)

2. Coventry-Arsenal 0-1 (2)

3. Derby-Sunderland 1-0 (1)

4. Ipswich-Leeds 1-2 (2)

5. Leicester-Chelsea 2-1 (1)

6. Liverpool-West Ham 3-0 (1)

7. Manchester U-Everton 1-0 (1)

8. Middlesbrough-Manchester C 1-1 (X)

9. Tottenham-Charlton 0-0 (X)

10. Blackburn-Barnsley 0-0 (X)

11. Grimsby-Wimbledon (Lodtrækning) (2)

12. Queens Park R-Bolton 1-1 (X)

13. Sheffield W-Watford 2-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 290.480 kr.

12 rigtige: 3.079 kr.

11 rigtige: 265 kr.

10 rigtige: 50 kr.

Dusino

Søndag den 4. februar

Tolv vindertal

2-6-7-9-10-13-14-15-17-18-19-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.537 kr.

10 rigtige: 105 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto

Lørdag den 3. februar

VINDERTAL:

2-3-4-7-11-29-34

TILLÆGSTAL:

12-16

Præmieprognose

7 vindertal 4.257.060 kr.

6 vindertal+1 tillæg 65.009 kr.

6 vindertal 4.309 kr.

5 vindertal 140 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker

Lørdag den 3. februar

VINDERTAL

4-4-7-3-8-1-3

Præmieprognose

7 rigtige INGEN/0 kr.

6 rigtige 506.491 kr.

5 rigtige 33.794 kr.

4 rigtige 2.418 kr.

3 rigtige 269 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto

Onsdag den 31. januar

VINDERTAL:

3-9-34-42-45-48

TILLÆGSTAL:

23-30

Præmieprognose

6 vindertal 3.744.610 kr.

5 vindertal+1 tillæg 86.734 kr.

5 vindertal 3.602 kr.

4 vindertal 122 kr.

3 vindertal 31 kr.