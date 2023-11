Lørdag den 3. februar



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 70



(Spilstop, række, kampnummer, kamp, TV og odds for 1, X, 2)



Lørdag den 3. februar



17.05 FRA 46. Nantes-Paris SG R2 1,70 2,95 3,15

17.05 H 47. Nantes-PSG (0-1) 3,50 3,15 1,55

19.50 FRA 48. Bastia-Sedan R2 1,50 3,00 4,00

19.50 FRA 49. Guingamp-Lyon R2 2,35 2,60 2,30

19.50 FRA 50. Marseille-Auxerre R2 1,60 2,95 3,50

19.50 H 51. Bastia-Sedan (0-1) 2,80 3,15 1,75

19.50 H 52. Marseille-Auxerre (0-1) 3,35 3,10 1,60

20.05 TYS 53. VfB Stuttgart-Kaiserslautern R2 2,30 2,60 2,35

20.20 ITA 54. Atalanta-Juventus R1/CAN 2,90 2,55 1,95

20.50 SPA 55. FC Barcelona-Athletic Bilbao R2/M/TD1 1,20 3,85 6,40

Søndag den 4. februar



13.50 E1 56. Fulham-Sheffield U R2 1,15 4,00 7,70

14.50 ITA 57. Bari-Brescia R2 1,70 2,80 3,35

14.50 ITA 58. Bologna-Inter R1 2,15 2,50 2,60

14.50 ITA 59. Lazio-Lecce R1 1,15 3,75 8,80

14.50 ITA 60. Milan-Reggina R1 1,15 3,75 8,80

14.50 ITA 61. Parma-Roma R/CAN Odds fredag

14.50 ITA 62. Vicenza-Udinese R Odds fredag

14.50 H 63. Bari-Brescia (0-1) 3,50 3,15 1,55

14.50 HÅD 64. Horsens-Ikast/Bording 2,85 7,70 1,30

14.50 HÅD 65. Randers-Viborg 3,15 7,55 1,25

16.05 HÅD 66. Virum S-FIF DR1 1,80 7,20 1,80

16.50 EPM 67. Newcastle-Southampton R2/CAN 1,40 3,35 4,25

16.50 H 68. Newcastle-Southampton (0-1) 2,50 3,10 1,90

16.50 SPA 69. Dep. La Coruna-Santander R1 1,15 3,75 8,80

16.50 SPA 70. Real Madrid-Malaga R2 1,15 4,00 7,70

16.50 SPA 71. Real Sociedad-Celta Vigo R2 2,10 2,65 2,55

16.50 SPA 72. Villarreal-Alaves R2 1,65 3,00 3,25

16.50 SPA 73. Zaragoza-Rayo Vallecano R2 1,85 2,75 2,90

16.50 H 74. Villarreal-Alaves (0-1) 3,40 3,25 1,55

16.50 H 75. Zaragoza-R.Vallecano (0-1) 3,80 3,40 1,45

16.50 HVH 76. Finale-kamp TV2 Odds lørdag

17.20 TYS 77. Hansa Rostock-Frankfurt R2 1,65 3,00 3,25

17.20 TYS 78. Unterhaching-Leverkusen R2 2,80 2,85 1,85

17.20 H 79. Hansa Rostock-Frankfurt (0-1) 3,35 3,30 1,55

19.50 SPA 80. Mallorca-Valencia R2 2,20 2,60 2,45

20.20 ITA 81. Napoli-Fiorentina R1/CAN 2,90 2,55 1,95

20.35 FRA 82. Lens-Lille R2 1,85 2,75 2,90

20.35 H 83. Lens-Lille (0-1) 3,80 3,40 1,45

Mandag den 5. februar



20.05 TY2 84. St.Pauli-Reutlingen R2/DSF 1,50 3,20 3,70

20.05 H 85. St.Pauli-Reutlingen (0-1) 2,80 3,15 1,75

20.35 ITB 86. Sampdoria-Salernitana R1 1,45 2,80 4,95

20.35 H 87. Sampdoria-Salernitana (0-1) 2,85 2,95 1,80

21.50 POR 88. Pacos Ferreira-FC Porto R2 2,90 2,90 1,80

22.00 NBA 89. Houston-New York Odds mandag

22.00 NBA 90. Philadelphia-Denver Odds mandag

Tips til Den Lange



Søndag den 4. februar



67. Newcastle-Southampton (Canal+).

Kryds til odds 3,35.

Kommentar: Dansk Tipstjeneste har gjort Newcastle til for stor favorit i dagens Premier League-kamp mod Southampton. Newcastle tabte i onsdags 3-1 til Chelsea, mens Southampton samme dag vandt 1-0 over Leicester, på et mål af den rumænske stjernespiller Dan Petrescu. Southampton har spillet uafgjort i halvdelen af holdets udekampe i Premier League i denne sæson (1-6-5). Odds 3,35 på et pointdeling i dag ligner et meget sandsynligt udfald, til et rigtig godt odds. -ce

Tips 13



1. Bradford-Aston Villa 0-3 (2)

2. Coventry-Arsenal 0-1 (2)

3. Derby-Sunderland 1-0 (1)

4. Ipswich-Leeds 1-2 (2)

5. Leicester-Chelsea 2-1 (1)

6. Liverpool-West Ham 3-0 (1)

7. Manchester U-Everton 1-0 (1)

8. Middlesbrough-Manchester C 1-1 (X)

9. Tottenham-Charlton 0-0 (X)

10. Blackburn-Barnsley 0-0 (X)

11. Grimsby-Wimbledon (2)

12. Queens Park R-Bolton 1-1 (X)

13. Sheffield W-Watford 2-3 (2)

Præmieprognose



13 rigtige 290.480 kr.

12 rigtige 3.079 kr.

11 rigtige 265 kr.

10 rigtige 50 kr.

Tips 12



Procenter, Spilleuge 5



Bari-Brescia -53-30-17

Bologna-Inter -38-33-29

Lazio-Lecce -76-13-11

Milan-Reggina -76-14-10

Parma-Roma -32-34-34

Vicenza-Udinese -36-31-33

Cagliari-Treviso -66-21-13

Chievo-Ternana -57-27-16

Cittadella-Venezia -25-31-44

Newcastle-Southampton -66-20-14

Hansa Rostock-Frankfurt -58-24-18

Unterhaching-Leverkusen -24-25-51

Dusino



Søndag den 28. januar



Tolv vindertal



2-3-6-9-10-14-16-17-19-21-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 1.840 kr.

10 rigtige: 97 kr.

9 rigtige: 23 kr.

Lotto



Lørdag den 3. februar



VINDERTAL:

2-3-4-7-11-29-34

TILLÆGSTAL:

12-16

Præmieprognose



7 vindertal 4.257.060 kr.



6 vindertal+1 tillæg 65.009 kr.

6 vindertal 4.309 kr.

5 vindertal 140 kr.

4 vindertal 32 kr.

Joker



Lørdag den 3. februar



VINDERTAL

4-4-7-3-8-1-3

Præmieprognose



7 rigtige INGEN/0 kr.



6 rigtige 506.491 kr.

5 rigtige 33.794 kr.

4 rigtige 2.418 kr.

3 rigtige 269 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 31. januar



VINDERTAL:

3-9-34-42-45-48

TILLÆGSTAL:

23-30

Præmieprognose



6 vindertal 3.744.610 kr.



5 vindertal+1 tillæg 86.734 kr.

5 vindertal 3.602 kr.

4 vindertal 122 kr.

3 vindertal 31 kr.