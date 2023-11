Onsdag den 24. januar



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 68



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)

Torsdag den 25. januar



18.50 ISH 18. Frederikshavn-Esbjerg 2,30 3,90 1,80

18.50 ISS 19. Brynæs-Malmø 1,65 3,90 2,60

18.50 ISS 20. Djurgården-AIK 1,55 3,95 2,85

18.50 ISS 21. Færjestad-Leksand 1,30 4,60 3,80

18.50 ISS 22. V Frølunda-Timrå 1,45 4,25 3,10

20.20 HOP 23. NEC Nijmegen-Feyenoord R3 3,70 3,45 1,45

20.50 ITP 24. Milan-Fiorentina R2 1,65 2,80 3,50

Fredag den 26. januar



18.50 TY2 25. Hannover 96-Chemnitz R2 1,25 3,65 5,70

18.50 TY2 26. Mannheim-St.Pauli R2 1,85 2,75 2,90

19.50 HOP 27. Roda-Utrecht R3 1,40 3,55 3,95

19.50 ISH 28. Odense-Rungsted 3,05 4,35 1,45

20.05 TYS 29. Schalke 04-Hansa Rostock R2 1,25 3,65 5,70

20.20 HOP 30. Ajax-Vitesse Arnhem R3 1,40 3,55 3,95

20.35 ITB 31. Genoa-Chievo R1 2,30 2,35 2,60

20.35 FRA 32. Bordeaux-Marseille R2 1,30 3,50 5,15

20.35 H 33. Bordeaux-Marseille (0-1) 2,20 3,15 2,10

Lørdag den 27. januar



12.50 FAC 34. Leeds-Liverpool R/TD1 Odds torsdag

15.20 TYS 35. Bayern München-Bochum R3/M/3+ 1,10 4,80 7,55

15.20 TYS 36. Dortmund-Energie Cottbus R2 1,20 3,85 6,40

15.20 TYS 37. Freiburg-Unterhaching R1 1,55 3,10 3,60

15.20 TYS 38. Kaiserslautern-Wolfsburg R2 1,45 3,10 4,25

15.20 TYS 39. Werder Bremen-1860 München R2 1,75 2,80 3,15

15.50 E1 40. Fulham-Birmingham R2 1,25 3,65 5,70

15.50 E1 41. Grimsby-Portsmouth R2 2,05 2,65 2,60

15.50 E1 42. Norwich-Watford R2 2,80 2,75 1,90

15.50 FAC 43. Aston Villa-Leicester R Odds torsdag

15.50 FAC 44. Blackburn-Derby R2 1,70 2,85 3,25

15.50 FAC 45. Crewe-Stockport R2 1,85 2,75 2,90

15.50 FAC 46. Everton-Tranmere R2 1,25 3,65 5,70

15.50 FAC 47. Manchester C-Coventry R2 1,70 2,85 3,25

15.50 FAC 48. Queens Park R-Arsenal R2/TD1 4,50 3,20 1,40

15.50 FAC 49. Southampton-Sheffield W R2 1,25 3,65 5,70

15.50 FAC 50. Sunderland-Ipswich R2 1,45 3,10 4,25

15.50 FAC 51. Wycombe-Wolverhampton R2 2,50 2,60 2,15

15.50 H 52. Aston Villa-Leicester (0-1) Odds torsdag

15.50 H 53. Blackburn-Derby (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 H 54. Crewe-Stockport (0-1) 3,80 3,40 1,45

15.50 H 55. Manchester C-Coventry (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 H 56. Sunderland-Ipswich (0-1) 2,70 3,10 1,80

16.05 HCD 57. FIF-Hypo Niederøsterrei TV2 Odds torsdag

17.05 FRA 58. Lyon-Nantes R2 1,75 2,80 3,15

17.05 H 59. Lyon-Nantes (0-1) 3,60 3,30 1,50

19.50 FRA 60. Paris SG-Lens R2 1,40 3,20 4,50

19.50 FRA 61. Rennes-Bastia R2 1,55 3,00 3,70

19.50 FRA 62. Sedan-Metz R2 1,30 3,50 5,15

19.50 H 63. Paris SG-Lens (0-1) 2,50 3,10 1,90

19.50 H 64. Rennes-Bastia (0-1) 2,95 3,10 1,70

20.05 TYS 65. Frankfurt-FC Køln R2 1,65 2,90 3,35

20.20 ITA 66. Reggina-Perugia R1/CAN 1,80 2,70 3,10

20.50 SPA 67. Malaga-FC Barcelona R2 2,90 2,90 1,80

Søndag den 28. januar



13.20 ISH 68. Rødovre-Herning Odds fredag

14.50 FAC 69. Manchester U-West Ham R2/TD1 1,15 4,00 7,70

14.50 ITA 70. Brescia-Milan R Odds fredag

14.50 ITA 71. Fiorentina-Lazio R Odds fredag

14.50 ITA 72. Inter-Bari R1 1,20 3,55 7,45

14.50 ITA 73. Juventus-Vicenza R1 1,15 3,75 8,80

14.50 ITA 74. Roma-Napoli R1 1,15 3,75 8,80

14.50 ITA 75. Verona-Parma R Odds torsdag

15.20 ISH 76. Rungsted-Fr'havn Odds lørdag

16.05 HPH 77. GOG-Viborg DR1 Odds torsdag

16.50 FAC 78. Gillingham-Chelsea R2/TD1 4,00 3,00 1,50

16.50 SPA 79. Athletic Bilbao-Dep. La Coruna R2 2,55 2,65 2,10

17.20 TYS 80. Hamburger SV-Hertha Berlin R2 1,85 2,75 2,90

17.20 TYS 81. Leverkusen-VfB Stuttgart R2 1,30 3,50 5,15

19.50 SPA 82. Valencia-Real Madrid R/TD1 Odds torsdag

20.20 ITA 83. Udinese-Atalanta R/CAN Odds torsdag

20.20 H 84. Udinese-Atalanta (0-1) Odds torsdag

22.00 NFL 85. NY Giants-Baltimore TV2 1,80 7,20 1,80

Mandag den 29. januar



20.05 TY2 86. Bielefeld-Ulm R2/DSF 1,75 2,90 3,00

20.35 ITB 87. Pistoiese-Empoli R1 2,10 2,40 2,80

22.00 NHL 88. St. Louis-Toronto Odds søndag

22.00 NBA 89. Denver-Utah Odds søndag

22.00 NBA 90. Minnesota-Milwaukee Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Torsdag den 25. januar



24. Milan-Fiorentina.

Kryds til odds 2,80.

Kommentar: I den italienske pokalturnering Copa Italia er man fremme ved semifinalerne. AC Milan har hjemmebane i den første kamp mod formstærke Fiorentina. Milans Andrej Sjevtjenko er Serie A-topscorer med 11 mål. Men Milan-træner Alberto Zaccheroni har også haft held med at prøve unge spillere som Massimo Ambrosini, Francesco Coco og Gianni Comandinio. Fiorentina er dog så gode netop nu, at vi tror de vil spille på uafgjort, for så at sikre sig et solidt udgangspunkt inden returkampen.

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 04 - kampdag 27.-29. januar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Aston Villa-Leicester 41 34 25 (X)

2. Blackburn-Derby 44 32 24 (1)

3. Bristol C-Kingstonian 68 20 12 (1)

4. Crewe-Stockport 32 33 35 (2)

5. Dagenham/Redb.-Charlton 15 20 65 (2)

6. Everton-Tranmere 67 22 11 (1)

7. Manchester C-Coventry 52 25 23 (1)

8. Queens Park R-Arsenal 15 23 62 (2)

9. Southampton-Sheffield W 65 23 12 (1)

10. Sunderland-Ipswich 50 32 18 (1)

11. Wycombe-Wolverhampton 27 33 40 (2)

12. Fulham-Birmingham 65 23 12 (1)

13. Norwich-Watford 34 32 34 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 04 - kampdag 28.-29. januar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Brescia-Milan 21 29 50 (2)

2. Fiorentina-Lazio 39 37 24 (1)

3. Inter-Bari 63 24 13 (1)

4. Juventus-Vicenza 70 19 11 (1)

5. Roma-Napoli 71 18 11 (1)

6. Verona-Parma 31 36 33 (X)

7. Crotone-Cagliari 30 39 31 (X)

8. Ternana-Sampdoria 38 35 27 (X)

9. Gillingham-Chelsea 15 24 61 (2)

10. Manchester U-West Ham 67 22 11 (1)

11. Hamburger SV-Hertha Berlin 46 34 20 (X)

12. Leverkusen-VfB Stuttgart 56 29 15 (1)

Tips13



1. Chelsea-Ipswich 4-1 (1)

2. Coventry-Everton 1-3 (2)

3. Derby-Manchester C 1-1 (X)

4. Leeds-Newcastle 1-3 (2)

5. Leicester-Arsenal 0-0 (X)

6. Liverpool-Middlesbrough 0-0 (X)

7. Manchester U-Aston Villa 2-0 (1)

8. Tottenham-Southampton 0-0 (X)

9. Burnley-Barnsley 2-1 (1)

10.Portsmouth-Wimbledon 2-1 (1)

11.Preston-Wolverhampton LOD (X)

12.Sheffield W-Bolton 0-3 (2)

13.West Bromwich-Sheffield U 2-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



13 rigtige: 270.928 Kr.

12 rigtige: 4.845 Kr.

11 rigtige: 338 Kr.

10 rigtige: 62 Kr.

Tips12



Kampdag søndag den 21. januar

1. Atalanta-Fiorentina 0-0 (X)

2. Bari-Reggina 2-1 (1)

3. Napoli-Udinese 0-1 (2)

4. Parma-Lecce 1-1 (X)

5. Perugia-Juventus 0-1 (2)

6. Vicenza-Brescia 1-1 (X)

7. Cagliari-Genoa 3-0 (1)

8. Empoli-Venezia 2-3 (2)

9. Sampdoria-Pescara 1-1 (X)

10. Treviso-Piacenza 0-3 (2)

11. Sunderland-Bradford 0-0 (X)

12. Birmingham-Blackburn LOD (1)

Præmieprognose



12. rigtige: 1.000.000 kr.

11. rigtige: 7.209 kr.

10. rigtige: 785.kr.

Dusino



Søndag den 21. januar



Tolv vindertal



1-5-7-8-12-13-15-17-18-21-22-24

Præmieprognose



12 rigtige: 1.029.169 kr.



11 rigtige: 2.649 kr.

10 rigtige: 96 kr.

9 rigtige: 23 kr.

Lotto



Lørdag den 20. januar



VINDERTAL:

2-6-7-10-15-18-35

TILLÆGSTAL:

12-33

Præmieprognose



7 vindertal 4.535.981 kr.



6 vindertal+1 tillæg 84.527 kr.

6 vindertal 4.321 kr.

5 vindertal 156 kr.

4 vindertal 36 kr.

Joker



Lørdag den 20. januar



VINDERTAL

0-5-0-5-2-7-9

Præmieprognose



7 rigtige 1.000.000 kr.



6 rigtige 102.066 kr.

5 rigtige 18.250 kr.

4 rigtige 2.518 kr.

3 rigtige 273 kr.

2 rigtige 53 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 24. januar



VINDERTAL:

1-9-21-41-42-46

TILLÆGSTAL:

7-39

Præmieprognose



6 vindertal 3.725.583 kr.



5 vindertal+1 tillæg 137.144 kr.

5 vindertal 3.702 kr.

4 vindertal 120 kr.

3 vindertal 29 kr.