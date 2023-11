Lørdag den 20. januar



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 67



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Lørdag den 20. januar



19.50 FRP 63. Auxerre-Lille R2 1,80 2,80 3,00

19.50 FRP 64. Lens-Troyes R2 1,65 2,90 3,35

19.50 H 65. Auxerre-Lille (0-1) 3,85 3,35 1,45

19.50 H 66. Lens-Troyes (0-1) 3,40 3,25 1,55

20.20 ITA 67. Lazio-Inter R2/CAN 1,50 2,90 4,25

20.20 H 68. Lazio-Inter (0-1) 2,85 3,10 1,75

20.50 SPA 69. Valencia-FC Barcelona R2 1,95 2,70 2,75

Søndag den 21. januar



13.20 ISH 70. Fr'havn-Rødovre 1,50 4,10 2,95

13.20 ISH 71. Vojens-Rungsted 2,25 4,00 1,80

13.50 E1 72. Birmingham-Blackburn R2 2,15 2,60 2,50

14.50 ITA 73. Atalanta-Fiorentina R1 2,05 2,55 2,75

14.50 ITA 74. Bari-Reggina R2 1,70 2,85 3,25

14.50 ITA 75. Napoli-Udinese R1 2,05 2,55 2,75

14.50 ITA 76. Parma-Lecce R1 1,25 3,35 6,60

14.50 ITA 77. Perugia-Juventus R1 3,20 2,65 1,80

14.50 ITA 78. Vicenza-Brescia R2 1,50 3,00 4,00

14.50 H 79. Bari-Reggina (0-1) 3,45 3,20 1,55

14.50 H 80. Vicenza-Brescia (0-1) 2,85 3,10 1,75

16.05 HÅD 81. Fr'havn-Ikast/Bording DR1 1,85 8,25 1,70

16.50 EPM 82. Sunderland-Bradford R2/CAN 1,20 3,85 6,40

16.50 SPA 83. Malaga-Dep. La Coruna R2 2,55 2,65 2,10

19.50 SPA 84. Valladolid-Real Madrid R2 3,00 2,90 1,75

20.20 ITA 85. Milan-Roma R1/CAN 2,05 2,50 2,80

Mandag den 22. januar



20.35 ITB 86. Crotone-Ternana R1 1,80 2,50 3,45

20.50 EPM 87. Charlton-West Ham R2/CAN 1,85 2,75 2,90

22.00 NHL 88. Edmonton-San Jose Odds søndag

22.00 NHL 89. Philadel-Los Angeles Odds søndag

22.00 NBA 90. Cleveland-Portland Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Kampdag lørdag den 20. januar

Søndag den 21. januar



76. Parma-Lecce.

To-tal til odds 6,60.

Kommentar: Er man til en fræk chance, så se lige her. Lecce har vundet de seneste to kampe med henholdsvis 4-2 over Verona og 3-1 over Vicenza (som tippet i Berlingske Tidende) i den italienske Serie A. Parmas form er helt i bund. Set over de seneste seks kampe hjemme/ude, så er Parma tredje dårligste i rækken. Til dagens kamp må Parma undvære karantæneramte Stefano Torrisi i forsvaret. -ce

Tips13



1. Chelsea-Ipswich 4-1 (1)

2. Coventry-Everton 1-3 (2)

3. Derby-Manchester C 1-1 (X)

4. Leeds-Newcastle 1-3 (2)

5. Leicester-Arsenal 0-0 (X)

6. Liverpool-Middlesbrough 0-0 (X)

7. Manchester U-Aston Villa 2-0 (1)

8. Tottenham-Southampton 0-0 (X)

9. Burnley-Barnsley 2-1 (1)

10.Portsmouth-Wimbledon 2-1 (1)

11.Preston-Wolverhampton LOD (X)

12.Sheffield W-Bolton 0-3 (2)

13.West Bromwich-Sheffield U 2-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



13 rigtige: 270.928 Kr.

12 rigtige: 4.845 Kr.

11 rigtige: 338 Kr.

10 rigtige: 62 Kr.

Tips12

Kampdag søndag den 21. januar

1. Atalanta-Fiorentina 30 32 38

2. Bari-Reggina 55 27 18

3. Napoli-Udinese 44 26 30

---------------

4. Parma-Lecce 67 19 14

5. Perugia-Juventus 20 25 55

6. Vicenza-Brescia 62 23 15

---------------

7. Cagliari-Genoa 68 19 13

8. Empoli-Venezia 30 32 38

9. Sampdoria-Pescara 75 14 11

---------------

10. Treviso-Piacenza 31 38 31

11. Sunderland-Bradford 76 15 9

12. Birmingham-Blackburn 40 32 28

Dusino



Søndag den 14. januar



Tolv vindertal



6-8-9-10-12-13-15-16-17-18-20-23

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.327 kr.

10 rigtige: 107 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 20. januar



VINDERTAL:

2-6-7-10-15-18-35

TILLÆGSTAL:

12-33

Præmieprognose



7 vindertal 4.535.981 kr.



6 vindertal+1 tillæg 84.527 kr.

6 vindertal 4.321 kr.

5 vindertal 156 kr.

4 vindertal 36 kr.

Joker



Lørdag den 20. januar



VINDERTAL

0-5-0-5-2-7-9

Præmieprognose



7 rigtige 1.000.000 kr.



6 rigtige 102.066 kr.

5 rigtige 18.250 kr.

4 rigtige 2.518 kr.

3 rigtige 273 kr.

2 rigtige 53 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 17. januar



VINDERTAL:

8-31-35-43-47-48

TILLÆGSTAL:

22-33

Præmieprognose



6 vindertal 4.286.753 kr.



5 vindertal+1 tillæg 98.719 kr.

5 vindertal 3.885 kr.

4 vindertal 134 kr.

3 vindertal 33 kr.