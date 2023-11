Mandag den 15. januar

Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange

Spillerunde 67

(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)

Tirsdag den 16. januar

20.35 E3 1. Chesterfield-Hartlepool R2 1,40 3,35 4,25

20.35 E3 2. Hull-Blackpool R2 1,95 2,70 2,75

20.35 E3 3. Plymouth-Lincoln R1 1,50 3,10 3,85

20.35 FAC 4. Crewe-Cardiff R2 1,35 3,50 4,50

20.35 FAC 5. Grimsby-Wycombe R2 1,45 3,10 4,25

20.35 FAC 6. Notts County-Wimbledon R2 2,65 2,70 2,00

20.35 FAC 7. Scunthorpe-Burnley R2 2,80 2,75 1,90

20.35 H 8. Crewe-Cardiff (0-1) 2,30 3,20 2,00

20.35 H 9. Grimsby-Wycombe (0-1) 2,65 3,20 1,80

Onsdag den 17. januar

18.50 HÅD 10. Fr'havn-Randers 1,50 8,00 2,20

19.50 POP 11. Benfica-FC Porto R2 1,85 2,75 2,90

19.50 H 12. Benfica-FC Porto (0-1) 3,85 3,35 1,45

20.05 SPP 13. Athletic Bilbao-Santander R1 1,45 3,20 4,05

20.35 E2 14. Stoke-Brentford R2 1,50 3,00 4,00

20.35 H 15. Stoke-Brentford (0-1) 2,75 3,20 1,75

20.35 FAC 16. Aston Villa-Newcastle R2/M/DK1 1,70 2,85 3,25

20.35 FAC 17. Crystal Palace-Sunderland R2 3,00 2,80 1,80

20.35 H 18. Aston Villa-Newcastle (0-1) 3,40 3,25 1,55

20.50 FAC 19. Queens Park R-Luton R2 1,25 3,65 5,70

20.50 SPP 20. Espanyol-Extremadura R2 1,30 3,50 5,15

20.50 SPP 21. Rayo Vallecano-Atletico Madrid R2 1,60 3,10 3,35

21.50 HÅD 22. FIF-GOG/Gudme M/DR1 1,70 8,25 1,85

Torsdag den 18. januar

18.50 ISH 23. Esbjerg-Vojens 1,20 5,30 4,40

18.50 ISH 24. Herning-Fr'havn 1,20 5,30 4,40

18.50 ISS 25. AIK-Færjestad Odds onsdag

18.50 ISS 26. Leksand-MoDo 1,85 3,65 2,30

18.50 ISS 27. Malmø-Djurgården 1,95 3,55 2,20

18.50 ISS 28. Timrå-Brynæs Odds onsdag

18.50 ISS 29. V Frølunda-Bjørkløven 1,40 4,30 3,30

Fredag den 19. januar

19.50 FRP 30. Rennes-Guingamp R2 1,65 2,90 3,35

19.50 H 31. Rennes-Guingamp (0-1) 3,40 3,25 1,55

19.50 ISH 32. Herlev-Rødovre 2,95 4,55 1,45

20.20 BEL 33. Club Brügge-Mouscron R3 1,15 4,50 6,35

20.35 ITB 34. Torino-Salernitana R2 1,45 2,75 5,15

22.00 NBA 35. Charlotte-Milwaukee Odds torsdag

22.00 NBA 36. Detroit-New York Odds fredag

22.00 NBA 37. LA Lakers-Houston CAN Odds fredag

Lørdag den 20. januar

12.50 E1 38. Watford-Fulham R2 2,60 2,65 2,05

14.50 ITA 39. Bologna-Verona R1 1,45 2,90 4,65

14.50 H 40. Bologna-Verona (0-1) 2,75 3,05 1,80

15.50 EPM 41. Chelsea-Ipswich R2 1,45 3,10 4,25

15.50 EPM 42. Coventry-Everton R1 1,80 2,85 2,95

15.50 EPM 43. Derby-Manchester C R2 1,60 2,95 3,50

15.50 EPM 44. Leeds-Newcastle R/CAN Odds torsdag

15.50 EPM 45. Leicester-Arsenal R2 2,75 2,70 1,95

15.50 EPM 46. Liverpool-Middlesbrough R3 1,25 4,00 5,00

15.50 EPM 47. Manchester U-Aston Villa R Odds torsdag

15.50 EPM 48. Tottenham-Southampton R2 1,45 3,10 4,25

15.50 H 49. Chelsea-Ipswich (0-1) 2,65 3,20 1,80

15.50 H 50. Coventry-Everton (0-1) 3,85 3,35 1,45

15.50 H 51. Derby-Man. C (0-1) 3,20 3,20 1,60

15.50 H 52. Leeds-Newcastle (0-1) Odds torsdag

15.50 H 53. Tottenham-Southampton (0-1) 2,70 3,10 1,80

15.50 E1 54. Burnley-Barnsley R Odds onsdag

15.50 E1 55. Portsmouth-Wimbledon R/DK4 Odds onsdag

15.50 E1 56. Preston-Wolverhampton R2 1,65 3,00 3,25

15.50 E1 57. Sheffield W-Bolton R2 2,80 2,85 1,85

15.50 E1 58. West Bromwich-Sheffield U R1 1,50 3,10 3,85

15.50 H 59. Preston-Wolverhampton (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 H 60. West Bromwich-Sheffield U (0-1) 2,80 3,15 1,75

15.55 HÅD 61. Horsens-GOG/Gudme TV2 Odds torsdag

16.05 HCD 62. Larvik-Viborg Odds torsdag

19.50 FRP 63. Auxerre-Lille R2 1,80 2,80 3,00

19.50 FRP 64. Lens-Troyes R2 1,65 2,90 3,35

19.50 H 65. Auxerre-Lille (0-1) 3,85 3,35 1,45

19.50 H 66. Lens-Troyes (0-1) 3,40 3,25 1,55

20.20 ITA 67. Lazio-Inter R2/CAN 1,50 2,90 4,25

20.20 H 68. Lazio-Inter (0-1) 2,85 3,10 1,75

20.50 SPA 69. Valencia-FC Barcelona R Odds torsdag

Søndag den 21. januar

13.20 ISH 70. Fr'havn-Rødovre Odds lørdag

13.20 ISH 71. Vojens-Rungsted Odds fredag

13.50 E1 72. Birmingham-Blackburn R2 2,15 2,60 2,50

14.50 ITA 73. Atalanta-Fiorentina R1 2,05 2,55 2,75

14.50 ITA 74. Bari-Reggina R2 1,70 2,85 3,25

14.50 ITA 75. Napoli-Udinese R1 2,05 2,55 2,75

14.50 ITA 76. Parma-Lecce R1 1,25 3,35 6,60

14.50 ITA 77. Perugia-Juventus R1 3,20 2,65 1,80

14.50 ITA 78. Vicenza-Brescia R2 1,50 3,00 4,00

14.50 H 79. Bari-Reggina (0-1) 3,45 3,20 1,55

14.50 H 80. Vicenza-Brescia (0-1) 2,85 3,10 1,75

16.05 HÅD 81. Fr'havn-Ikast/Bording DR1 Odds torsdag

16.50 EPM 82. Sunderland-Bradford R/CAN Odds torsdag

16.50 SPA 83. Malaga-Dep. La Coruna R2 2,55 2,65 2,10

19.50 SPA 84. Valladolid-Real Madrid R2 3,00 2,90 1,75

20.20 ITA 85. Milan-Roma R1/CAN 2,05 2,50 2,80

Mandag den 22. januar

20.35 ITB 86. Crotone-Ternana R1 1,80 2,50 3,45

20.50 EPM 87. Charlton-West Ham R/CAN Odds torsdag

22.00 NHL 88. Edmonton-San Jose Odds søndag

22.00 NHL 89. Philadel-Los Angeles Odds søndag

22.00 NBA 90. Cleveland-Portland Odds søndag

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Tirsdag den 16. januar

6. Notts County-Wimbledon.

Et-tal til odds 2,65.

Kommentar: Berlingske Tidende mener at Notts County fra den engelske 2. division i aften kan levere en lille overraskelse i en omkamp i F.A. Cupens tredje runde. Notts County klarede 2-2 hos Wimbledon, hvilket betyder omkamp på Notts Countys hjemmebane. I aften er Wimbledon svækket af at måtte undvære de to forsvarsspillere Robert Gier og Darren Holloway, der begge har karantæne.

Tips13

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 3 - kampdag 20.-22. januar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes

1. Chelsea-Ipswich 51 30 19 (X)

2. Coventry-Everton 43 34 23 (1)

3. Derby-Manchester C 50 31 19 (1)

4. Leeds-Newcastle 50 31 19 (X)

5. Leicester-Arsenal 29 38 33 (X)

6. Liverpool-Middlesbrough 66 22 12 (1)

7. Manchester U-Aston Villa 78 11 11 (1)

8. Tottenham-Southampton 63 23 14 (1)

9. Burnley-Barnsley 43 32 25 (1)

10. Portsmouth-Wimbledon 29 36 35 (X)

11. Preston-Wolverhampton 38 36 26 (1)

12. Sheffield W-Bolton 27 30 43 (2)

13. West Bromwich-Sheffield U 57 25 18 (1)

Tips12

Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 3 - kampdag 21.-22. januar 2001 er:

Berlingske Tidendes Tips i parentes

1. Atalanta-Fiorentina 29 35 36 (1)

2. Bari-Reggina 48 31 21 (X)

3. Napoli-Udinese 40 32 28 (2)

4. Parma-Lecce 58 25 17 (1)

5. Perugia-Juventus 23 30 47 (2)

6. Vicenza-Brescia 53 29 18 (1)

7. Cagliari-Genoa 62 22 16 (1)

8. Empoli-Venezia 27 36 37 (2)

9. Sampdoria-Pescara 69 18 13 (1)

10. Treviso-Piacenza 27 40 33 (2)

11. Sunderland-Bradford 71 17 12 (1)

12. Birmingham-Blackburn 37 37 26 (X)

Tips12

Søndag den 14. januar

1. Juventus-Bologna 1-0 (1)

2. Lecce-Vicenza 3-1 (1)

3. Reggina-Atalanta 1-0 (1)

4. Roma-Bari 1-1 (X)

5. Udinese-Lazio 3-4 (2)

6. Verona-Napoli 2-1 (1)

7. Cosenza-Torino 0-2 (2)

8. Monza-Sampdoria 0-4 (2)

9. Salernitana-Chievo 1-1 (X)

10. Venezia-Ravenna 0-0 (X)

11. Ipswich-Leicester 2-0 (1)

12. Nottingham F-Crystal Palace 0-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose

12 rigtige: 228.881 kr.

11 rigtige: 6.585 kr.

10 rigtige: 440 kr.

Tips13

Lørdag den 13. janar

1. Arsenal-Chelsea 1-1 (X)

2. Aston Villa-Liverpool 0-3 (2)

3. Bradford-Manchester U 0-3 (2)

4. Everton-Tottenham 0-0 (X)

5. Manchester C-Leeds 0-4 (2)

6. Middlesbrough-Derby 4-0 (1)

7. Newcastle-Coventry 3-1 (1)

8. Southampton-Charlton 0-0 (X)

9. West Ham-Sunderland 0-2 (2)

10. Blackburn-Sheffield W 2-0 (1)

11. Bolton-Tranmere 2-0 (1)

12. Fulham-Norwich 2-0 (1)

13. Sheffield U-Watford 0-1 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose

13 rigtige: 2.312 kr.

12 rigtige: 118 kr.

11 rigtige: 16 kr.

10 rigtige: 0 kr.

Dusino

Søndag den 14. januar

Tolv vindertal

6-8-9-10-12-13-15-16-17-18-20-23

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 2.327 kr.

10 rigtige: 107 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto

Lørdag den 13. januar

VINDERTAL:

5-9-11-15-20-21-23

TILLÆGSTAL:

6-22

Præmieprognose

7 vindertal Ingen

6 vindertal+1 tillæg 48.019 kr.

6 vindertal 2.973 kr.

5 vindertal 118 kr.

4 vindertal 29 kr.

Joker

Lørdag den 13. januar

VINDERTAL

6-2-7-3-8-0-3

Præmieprognose

7 rigtige 19.628.065 kr.

6 rigtige 430.141 kr.

5 rigtige 21.131 kr.

4 rigtige 2.553 kr.

3 rigtige 264 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto

Onsdag den 10. januar

VINDERTAL:

21-23-27-30-34-42

TILLÆGSTAL:

35-41

Præmieprognose

6 vindertal INGEN/0 kr.

5 vindertal+1 tillæg 63.921 kr.

5 vindertal 3.135 kr.

4 vindertal 113 kr.

3 vindertal 29 kr.