Fredag den 12. januar



Den Lange



Spillerunde 66



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



22.00 NHL 32. Dallas-Detroit 1,85 3,25 2,50

22.00 NBA 33. Boston-Toronto CAN 1,65 10,0 1,85

Lørdag den 13. januar



15.50 EPM 34. Arsenal-Chelsea R2/CAN 1,50 3,00 4,00

15.50 EPM 35. Aston Villa-Liverpool R2 2,20 2,60 2,45

15.50 EPM 36. Bradford-Manchester U 5,15 3,20 1,35

15.50 EPM 37. Everton-Tottenham R2 1,90 2,75 2,80

15.50 EPM 38. Manchester C-Leeds R2 2,40 2,60 2,25

15.50 EPM 39. Middlesbrough-Derby 1,50 3,20 3,70

15.50 EPM 40. Newcastle-Coventry R2 1,35 3,35 4,75

15.50 EPM 41. Southampton-Charlton R2 1,70 2,95 3,15

15.50 EPM 42. West Ham-Sunderland R2 1,85 2,75 2,90

15.50 H 43. Arsenal-Chelsea (0-1) 2,80 3,15 1,75

15.50 H 44. Middlesbrough-Derby (0-1) 2,80 3,15 1,75

15.50 H 45. Newcastle-Coventry (0-1) 2,35 3,10 2,00

15.50 H 46. Southampton-Charlton (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 H 47. West Ham-Sunderland (0-1) 3,80 3,40 1,45

15.50 E1 48. Blackburn-Sheffield W Odds torsdag

15.50 E1 49. Bolton-Tranmere R2 1,25 3,65 5,70

15.50 E1 50. Fulham-Norwich R2 1,20 3,85 6,40

15.50 E1 51. Sheffield U-Watford R2/M/DK4 1,80 2,90 2,90

15.50 H 52. Sheffield U-Watford (0-1) 3,80 3,40 1,45

17.05 FRA 53. Nantes-Auxerre R2 1,35 3,35 4,75

17.05 H 54. Nantes-Auxerre (0-1) 2,35 3,10 2,00

19.50 FRA 55. Guingamp-Bordeaux R2 2,30 2,60 2,35

19.50 FRA 56. Marseille-Toulouse R2 1,40 3,20 4,50

19.50 FRA 57. Monaco-Sedan R2 1,70 2,95 3,15

19.50 FRA 58. St.Etienne-Paris SG R2 1,85 2,75 2,90

19.50 FRA 59. Troyes-Lille R1 2,00 2,65 2,70

19.50 H 60. Monaco-Sedan (0-1) 3,40 3,25 1,55

19.50 H 61. St.Etienne-PSG (0-1) 3,85 3,35 1,45

20.20 ITA 62. Fiorentina-Milan R1/CAN 2,15 2,50 2,60

20.50 SPA 63. Dep. La Coruna-Valencia R2/DK1 1,70 2,95 3,15

20.50 H 64. Dep. La Coruna-Valencia (0-1) 3,40 3,25 1,55

Søndag den 14. januar



13.20 ISH 65. Frederikshavn-Rungsted Odds fredag

13.20 ISH 66. Rødovre-Aalborg Odds fredag

13.50 E1 67. Nottingham F-Crystal Palace Odds torsdag

14.50 ITA 68. Juventus-Bologna R1/CAN 1,25 3,35 6,60

14.50 ITA 69. Lecce-Vicenza R1 1,70 2,70 3,45

14.50 ITA 70. Reggina-Atalanta R1 2,70 2,45 2,15

14.50 ITA 71. Udinese-Lazio R1 2,40 2,40 2,40

14.50 ITA 72. Verona-Napoli R1 1,85 2,70 2,95

14.50 H 73. Lecce-Vicenza (0-1) 3,45 3,20 1,55

14.50 H 74. Verona-Napoli (0-1) 3,85 3,35 1,45

15.20 ISH 75. Odense-Herning Odds fredag

16.50 EPM 76. Ipswich-Leicester CAN 1,65 2,90 3,35

16.50 H 77. Ipswich-Leicester (0-1) 3,40 3,25 1,55

16.50 SPA 78. FC Barcelona-Valladolid Odds torsdag

16.50 SPA 79. Mallorca-Alaves Odds torsdag

16.50 H 80. Mallorca-Alaves (0-1) Odds torsdag

18.20 NFL 81. NY Giants-Minnesota ZUL 1,85 7,25 1,75

19.50 SPA 82. Real Madrid-Oviedo R1/DK1 1,15 3,75 8,80

20.20 ITA 83. Inter-Parma R1/CAN 1,60 2,75 3,85

20.20 H 84. Inter-Parma (0-1) 3,35 3,10 1,60

21.50 NFL 85. Oakland-Baltimore ZUL 1,30 8,10 2,80

Mandag den 15. januar



18.50 NBA 86. New York-San Antonio Odds søndag

19.50 NHL 87. Pittsburgh-Anaheim Odds mandag

19.50 NBA 88. Philadelphia-Charlotte Odds mandag

20.35 ITB 89. Ancona-Empoli R1 1,70 2,50 3,85

20.50 NBA 90. Dallas-Sacramento Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Lørdag den 13. januar



35. Aston Villa-Liverpool.

Kryds til odds 2,60.

Kommentar: I de tre seneste Premier League-kampe på egen bane har Aston Villa ikke vundet. Dagens modstander fra Liverpool er ikke noget prangende udehold, hvilket statistikken (2-2-6) vidner om. Da Aston Villa er svækket af at måtte undvære de to midtbanespillere George Boateng og Lee Hendrie - der begge har karantæne - ligner det en jævnbyrdig affære. Man kan let komme i en situation, hvor begge mandskaber er tilfreds med det ene point. -ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 2 - kampdag 13.-15. januar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Chelsea 56 27 17 (1)

2. Aston Villa-Liverpool 35 37 28 (X)

3. Bradford-Manchester U 13 20 67 (2)

4. Everton-Tottenham 49 29 22 (X)

5. Manchester C-Leeds 36 36 28 (1)

6. Middlesbrough-Derby 49 32 19 (1)

7. Newcastle-Coventry 60 27 13 (1)

8. Southampton-Charlton 54 29 17 (1)

9. West Ham-Sunderland 39 37 24 (X)

10. Blackburn-Sheffield W 60 26 14 (1)

11. Bolton-Tranmere 63 24 13 (1)

12. Fulham-Norwich 73 15 12 (1)

13. Sheffield U-Watford 50 30 20 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 2 - kampdag 14.-15. januar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Juventus-Bologna 64 22 14 (1)

2. Lecce-Vicenza 41 38 21 (1)

3. Reggina-Atalanta 32 33 35 (2)

4. Roma-Bari 75 15 10 (1)

5. Udinese-Lazio 30 35 35 (X)

6. Verona-Napoli 38 38 24 (X)

7. Cosenza-Torino 42 34 24 (1)

8. Monza-Sampdoria 24 33 43 (2)

9. Salernitana-Chievo 28 34 38 (2)

10. Venezia-Ravenna 64 22 14 (1)

11. Ipswich-Leicester 48 32 20 (1)

12. Nottingham F-Crystal Palace 52 29 19 (1)

Tips 13



Spilleuge 2 - kampdag 13. januar 2001



Arsenal-Chelsea 59 23 18

Aston Villa-Liverpool 38 32 30

Bradford-Manchester U 22 17 61

Everton-Tottenham 46 28 26

Manchester C-Leeds 38 31 31

Middlesbrough-Derby 51 27 22

Newcastle-Coventry 61 21 18

Southampton-Charlton 53 26 21

West Ham-Sunderland 41 30 29

Blackburn-Sheffield W 61 21 18

Bolton-Tranmere 63 20 17

Fulham-Norwich 66 17 17

Sheffield U-Watford 46 28 26

Tips 12



Spilleuge 2 - kampdag 14. januar 2001



Juventus-Bologna 74 15 11

Lecce-Vicenza 52 30 18

Reggina-Atalanta 32 30 38

Roma-Bari 77 12 11

Udinese-Lazio 36 31 33

Verona-Napoli 43 32 25

Cosenza-Torino 47 27 26

Monza-Sampdoria 22 28 50

Salernitana-Chievo 35 31 34

Venezia-Ravenna 68 19 13

Ipswich-Leicester 58 25 17

Nottingham F-Crystal Palace 60 22 18

Dusino



Søndag den 7. januar



Tolv vindertal



1-3-4-5-7-8-9-11-14-15-16-20

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.396 kr.

10 rigtige: 113 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 6. januar



VINDERTAL:

2-6-11-12-22-27-32

TILLÆGSTAL:

19-36

Præmieprognose



7 vindertal 4.422.460 kr.



6 vindertal+1 tillæg 46.828 kr.

6 vindertal 3.067 kr.

5 vindertal 121 kr.

4 vindertal 31 kr.

Joker



Lørdag den 6. januar



VINDERTAL

6-3-4-1-1-1-8

Præmieprognose



7 rigtige: INGEN/0 kr.



6 vindertal 931.573 kr.

5 vindertal 24.729 kr.

4 vindertal 2.482 kr.

3 vindertal 264 kr.

2 vindertal 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 10. januar



VINDERTAL:

21-23-27-30-34-42

TILLÆGSTAL:

35-41

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 63.921 kr.

5 vindertal 3.135 kr.

4 vindertal 113 kr.

3 vindertal 29 kr.