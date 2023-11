Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Onsdag den 3. april

30. Liverpool-Leverkusen

To-tal til odds 3,85.

Kommentar: Dagens Tip er fundet i Champions League, hvor Liverpool møder Leverkusen i kvartfinalen. Liverpool vil givetvis komme stormende fra kampens start, men de møder her et hold i storform. Leverkusen som fører den tyske Bundesliga, har vundet de sidste fire kampe og desuden vandt de den flotte sejr ude over Deportivo, som bragte dem videre til dagens kvartfinale. Vi tror at Liverpool, på trods af at de er godt spillende for tiden, vil undervurdere dagens modstander og komme ud for en slem overraskelse. Odds 3,85 på sejr til Leverkusen over Liverpool er absolut et godt odds. olsson.