Måljagt 1

1. Galatasaray-Liverpool 1-1

2. Manchester U-Nantes 5-1

3. Roma-FC Barcelona 3-0

Vinderodds: 9.190,25

DAGENS TIP

onsdag 27. februar

59. Panathinaikos-Sparta Prag (0-1).

Et-tal til odds 2,50.

Kommentar: Dagens kamp er fra Champions League, hvor man netop er kommet halvvejs i 2. gruppespil. I sidste uge vandt Panathinaikos 2-0 over dagens modstander i Prag. Dennegang er grækerne på hjemmebane, og det bør blive til en gentagelse af sejren fra sidste uge. At Panathinaikos tager kampen meget seriøst kan aflæses af at de i weekenden lod ikke mindre end otte normale stamspillere sidde over, i den hjemlige liga, simpelthen for at spare dem til dette opgør. Opgøret i sidste uge viste med al tydelighed at tjekkerne har solgt ud af de bedste spillere i vinterpausen, der gik således over 70 minutter før de havde et forsøg indenfor grækernes målramme. Det ligner en meget sikker sejr til Panathinaikos på mindst to mål.NPN