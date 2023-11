Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Tirsdag den 26. februar

3. Galatasaray-Liverpool.

To-tal til odds 2,20.

Kommentar: Hvis Liverpool skal gøre sig nogle forhåbninger om en kvartfinaleplads, skal udekampen mod Galatasaray vindes. Modsat tidligere hvor Liverpool syntes urørlige på Anfield Road, er det i øjeblikket på udebane at spillet fungerer for englænderne. De tre sidste udekampe i Premier League er vundet med en samlet målscore på 11-0 over så gode modstandere som bl.a. Manchester United og Leeds. Berlingske Tidende tror ikke at Liverpool formår at spille sig til kvartfinalerne. Det bliver Barcelona og AS Roma, men ude mod Galatasaray har holdet en god chance for at vinde til odds 2,20. Der er ingen tvivl om at tyrkerne er utroligt hjemmestærke og har imponeret stort i de seneste sæsoner, men spiller for spiller fremstår Liverpool som et langt bedre hold end Galatasaray.olsson.

Spillerunde 66, (spilstop, kampe, tv og odds for 1, x, 2).

Tirsdag

20:20 1. Wrexham-Tranmere R2 2,65 2,80 1,95

20:35 2. Bayern München-Boavista R2 1,20 3,85 6,40

20:35 3. Galatasaray-Liverpool R2/VIA 2,40 2,65 2,20

20:35 4. Manchester U-Nantes R2/M/3+ 1,15 4,00 7,70

20:35 5. Roma-FC Barcelona R2/3+ 1,70 2,85 3,25

20:35 6. Roma-FC Barcelona (H 0-1) 3,40 3,25 1,55

20:35 7. Manchester U-Nantes 1.halv 1,55 2,20 6,70

20:35 8. Barnsley-Crystal Palace R2 2,25 2,65 2,35

20:35 9. Bradford-Nottingham F R2 1,50 3,20 3,70

20:35 10. Burnley-Birmingham R2 1,75 2,90 3,00

20:35 11. Grimsby-Stockport R3 1,35 3,70 4,20

20:35 12. Portsmouth-Coventry R2 2,75 2,80 1,90

20:35 13. Preston-West Bromwich R2 2,30 2,65 2,30

20:35 14. Rotherham-Gillingham R2 1,90 2,80 2,75

20:35 15. Sheffield U-Millwall R2 2,30 2,65 2,30

20:35 16. Wolverhampton-Walsall R2 1,25 3,65 5,70

20:35 17. Bradford-Nottingham F (H 0-1) 2,75 3,20 1,75

20:35 18. Burnley-Birmingham (H 0-1) 3,55 3,35 1,50

20:35 19. Bournemouth-Brighton R2 2,60 2,85 1,95

20:35 20. Bristol C-Peterborough R2 1,30 3,50 5,15

20:35 21. Cambridge-Blackpool R2 2,45 2,70 2,15

20:35 22. Huddersfield-Cardiff R2 1,65 2,90 3,35

20:35 23. Northampton-Port Vale R2 2,50 2,80 2,05

20:35 24. Notts County-Colchester R2 2,30 2,80 2,20

20:35 25. Oldham-Brentford R2 1,70 2,95 3,15

20:35 26. Queens Park R-Wigan R1 1,80 2,90 2,90

20:35 27. Stoke-Bury R2 1,25 3,65 5,70

20:35 28. Swindon-Chesterfield R2 1,70 2,95 3,15

20:35 29. Wycombe-Reading R2 2,35 2,65 2,25

20:35 30. Bristol C-Peterborough (H 0-1) 2,15 3,25 2,10

20:35 31. Huddersfield-Cardiff (H 0-1) 3,35 3,30 1,55

20:35 32. Oldham-Brentford (H 0-1) 3,35 3,30 1,55

20:35 33. Stoke-Bury (H 0-1) 2,00 3,30 2,25

20:35 34. Swindon-Chesterfield (H 0-1) 3,35 3,30 1,55

20:35 35. Cheltenham-Hartlepool R2 1,65 2,90 3,35

20:35 36. Kidderminster-Shrewsbury R2 1,85 2,85 2,80

20:35 37. Lincoln-Luton R2 2,90 2,90 1,80

20:35 38. Mansfield-Halifax R3 1,15 4,50 6,35

20:35 39. Plymouth-Exeter R2 1,25 3,65 5,70

20:35 40. Rochdale-Hull R1 1,70 3,10 2,95

20:35 41. Swansea-Scunthorpe R2 2,30 2,60 2,35

20:35 42. Cheltenham-Hartlepool (H 0-1) 3,35 3,30 1,55

20:35 43. Kidderminster-Shrewsbury (H 0-1) 3,80 3,40 1,45

20:35 44. Rochdale-Hull (H 0-1) 3,35 3,30 1,55

20:35 45. Crewe-Everton R2 3,70 3,00 1,55

20:50 46. Watford-Norwich R2 1,95 2,80 2,65

Onsdag

19:20 47. Schwerin-Flensburg VIA 3,45 7,90 1,20

19:20 48. Fox Team N.-Skovbakken 1,50 7,80 2,20

19:20 49. FIF-Virum S 1,25 8,60 3,00

19:20 50. Kolding IF-Horsens 1,35 7,60 2,65

19:50 51. Strasbourg-Istres R2 1,30 3,10 6,40

19:50 52. Fortuna Sittard-Ajax R3 5,00 4,00 1,25

19:50 53. GOG-Viborg 2,20 7,80 1,50

20:35 54. Arsenal-Leverkusen R2/RTL 1,45 3,10 4,25

20:35 55. Dep. La Coruna-Juventus R2/M/TV3 2,05 2,60 2,65

20:35 56. FC Porto-Real Madrid R2/VIA 2,80 2,85 1,85

20:35 57. Panathinaikos-Sparta Prag R2 1,40 3,20 4,50

20:35 58. Arsenal-Leverkusen (H 0-1) 2,65 3,20 1,80

20:35 59. Panathinaikos-Sparta Prag (H 0-1) 2,50 3,10 1,90

20:35 60. Dep. La Coruna-Juventus 1.halvleg 2,65 1,85 3,05

20:35 61. Manchester C-Sheffield W R2 1,20 3,85 6,40

21:50 62. Randers-Ikast/Bording DR1 3,05 8,20 1,25

24:00 63. Anaheim-Minnesota 1,65 3,60 2,75

24:00 64. New Jersey-Philadel CAN 2,05 3,40 2,15

24:00 65. Boston-Milwaukee Odds onsdag

24:00 66. Charlotte-New Jersey Odds tirsdag

24:00 67. Minnesota-LA Lakers Odds onsdag

24:00 68. Philadelphia-Miami Odds tirsdag

Torsdag

16:50 69. Slovan Liberec-Lyon R2 2,30 2,80 2,20

17:50 70. Parma-Hapoel Tel Aviv R1 1,15 3,75 8,80

18:50 71. Feyenoord-Glasgow Rangers R2/M/TD1 1,70 2,85 3,25

18:50 72. Feyenoord-Gla. Rangers (H 0-1) 3,40 3,25 1,55

18:50 73. Feyenoord-Rangers 1.halv 2,25 1,90 3,60

18:50 74. HV 71-V Frølunda 1,60 4,05 2,65

18:50 75. Linkøping-Luleå 1,90 3,75 2,20

18:50 76. MoDo-Brynæs 1,55 4,05 2,80

20:05 77. Servette-Valencia R2 2,50 3,10 1,90

20:20 78. AEK Athen-Inter R1 2,75 2,80 1,90

20:20 79. Dortmund-Lille R2/ARD 1,35 3,35 4,75

20:20 80. Dortmund-Lille (H 0-1) 2,35 3,10 2,00

20:35 81. Milan-Roda R2 1,10 4,20 10,0

20:50 82. Leeds-PSV Eindhoven R2/TV2 1,35 3,50 4,50

20:50 83. Leeds-PSV (H 0-1) 2,35 3,10 2,00

24:00 84. Boston-Carolina 1,60 3,60 2,90

24:00 85. Calgary-St. Louis 2,15 3,40 2,05

24:00 86. Colorado-Phoenix 1,45 3,70 3,45

24:00 87. Edmonton-Nashville 1,70 3,65 2,60

24:00 88. NY Rangers-Ottawa 1,90 3,40 2,35

24:00 89. Vancouver-Dallas 2,00 3,40 2,20

24:00 90. Washington-San Jose 2,05 3,40 2,15