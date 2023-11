Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Onsdag 20. februar

63. Barcelona-Roma (1. halvl.).

Kryds til odds 1,95.

Kommentar: Barcelona har langtfra imponeret i den spanske liga på det seneste. I weekenden blev det til en 3-2 sejr, hjemme på Nou Camp, over Deportivo. Udover sejren var der ikke meget at juble over i det opgør, Barcelonas forsvar sejlede rundt i store dele af kampen. Den går ikke imod et Roma mandskab der råder over verdensklasseangribere i form af Francesco Totti og Gabriel Batistuta. Det må derfor formodes at Barcelona vil starte forsigtigt for ikke at blotte sig defensivt. Roma er meget svære at score imod, og vi satser derfor på at 1. halvleg slutter uafgjort til odds 1,95.NPN

Måljagt 1

Juventus-Dep. La Coruna 0-0

Leverkusen-Arsenal 1-1

Real Madrid-FC Porto 1-0

Vinderodds er 1.103,34.