Den Lange



Spillerunde 64



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Fredag den 29. december



20.35 E1 11. Barnsley-Watford R2 1,65 3,00 3,25

20.35 H 12. Barnsley-Watford (0-1) 3,35 3,30 1,55

22.00 NHL 13. Buffalo-Ottawa Odds torsdag

22.00 NHL 14. Calgary-Vancouver Odds torsdag

22.00 NHL 15. Chicago-Detroit Odds torsdag

22.00 NHL 16. Colorado-Nashville Odds fredag

22.00 NHL 17. Dallas-Los Angeles Odds fredag

22.00 NHL 18. New Jersey-Washington Odds torsdag

Lørdag den 30. december



12.50 EPM 19. Ipswich-Tottenham R2 1,80 2,90 2,90

15.50 EPM 20. Arsenal-Sunderland R2 1,30 3,50 5,15

15.50 EPM 21. Aston Villa-Leicester R2 1,60 2,95 3,50

15.50 EPM 22. Bradford-Liverpool R2 3,70 3,00 1,55

15.50 EPM 23. Everton-Leeds R2 2,35 2,55 2,35

15.50 EPM 24. Manchester C-Charlton R2 1,70 2,95 3,15

15.50 EPM 25. Middlesbrough-Coventry R1 1,50 3,10 3,85

15.50 EPM 26. Newcastle-Manchester U R2/CAN 3,25 2,85 1,70

15.50 EPM 27. Southampton-Derby R2 1,60 2,95 3,50

15.50 EPM 28. West Ham-Chelsea R2 2,10 2,60 2,60

15.50 H 29. Arsenal-Sunderland (0-1) 2,15 3,25 2,10

15.50 H 30. Aston Villa-Leicester (0-1) 3,20 3,20 1,60

15.50 H 31. Manchester C-Charlton (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 H 32. Middlesbrough-Coventry (0-1) 2,75 3,20 1,75

15.50 H 33. Southampton-Derby (0-1) 3,20 3,20 1,60

15.50 E1 34. Blackburn-Crewe R2 1,15 4,00 7,70

15.50 E1 35. Bolton-West Bromwich R2/M/DK4 1,40 3,35 4,25

15.50 E1 36. Fulham-Birmingham R2 1,30 3,50 5,15

15.50 E1 37. Gillingham-Tranmere R2 1,60 2,95 3,50

15.50 E1 38. Grimsby-Portsmouth R2 1,80 2,90 2,90

15.50 E1 39. Huddersfield-Sheffield W R2 1,65 3,00 3,25

15.50 E1 40. Nottingham F-Norwich R2 1,45 3,10 4,25

15.50 E1 41. Queens Park R-Crystal Palace R2 2,20 2,60 2,45

15.50 E1 42. Sheffield U-Preston R2 1,70 2,85 3,25

15.50 E1 43. Wimbledon-Burnley R2 1,75 2,90 3,00

15.50 E1 44. Wolverhampton-Stockport R2 1,60 2,95 3,50

15.50 H 45. Bolton-West Brom. (0-1) 2,45 3,20 1,90

15.50 H 46. Fulham-Birmingham (0-1) 2,15 3,25 2,10

15.50 H 47. Gillingham-Tranmere (0-1) 3,30 3,15 1,60

15.50 H 48. Grimsby-Portsmouth (0-1) 3,80 3,40 1,45

15.50 H 49. Huddersfield-Sheffield W (0-1) 3,35 3,30 1,55

15.50 H 50. Nottingham F-Norwich (0-1) 2,65 3,20 1,80

15.50 H 51. Sheffield U-Preston (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 H 52. Wimbledon-Burnley (0-1) 3,55 3,35 1,50

15.50 H 53. Wolverhampton-Stockport (0-1) 3,20 3,20 1,60

18.20 NFL 54. Miami-Indianapolis 1,70 7,40 1,90

20.00 NFL 55. New Orleans-St. Louis 2,10 8,00 1,55

Søndag den 31. december



14.00 NHL 56. Carolina-Chicago Odds lørdag

14.00 NHL 57. Columbus-New Jersey Odds lørdag

14.00 NHL 58. Dallas-NY Rangers Odds lørdag

14.00 NHL 59. Detroit-Los Angeles Odds lørdag

14.00 NHL 60. Minnesota-Anaheim Odds lørdag

14.00 NFL 61. Baltimore-Denver 1,50 8,00 2,20

14.00 NFL 62. Philadelphia-Tampa Bay 1,70 7,40 1,90

Mandag den 1. januar



15.50 EPM 63. Charlton-Arsenal R Odds søndag

15.50 EPM 64. Chelsea-Aston Villa R Odds søndag

15.50 EPM 65. Coventry-Manchester C R Odds søndag

15.50 EPM 66. Derby-Everton R Odds søndag

15.50 EPM 67. Leeds-Middlesbrough R Odds søndag

15.50 EPM 68. Leicester-Bradford R Odds søndag

15.50 EPM 69. Liverpool-Southampton R Odds søndag

15.50 EPM 70. Sunderland-Ipswich R Odds søndag

15.50 H 71. Chelsea-Aston Villa (0-1) Odds evt søndag

15.50 H 72. Sunderland-Ipswich (0-1) Odds evt søndag

15.50 E1 73. Birmingham-Nottingham F R Odds søndag

15.50 E1 74. Norwich-Blackburn R Odds søndag

15.50 E1 75. Sheffield W-Grimsby R Odds søndag

15.50 E1 76. Stockport-Fulham R Odds søndag

15.50 H 77. Birmingham-Nottingham F (0-1) Odds evt søndag

18.00 EPM 78. Manchester U-West Ham R/CAN Odds søndag

Tirsdag den 2. januar



15.50 SKO 79. Aberdeen-Hearts R Odds søndag

15.50 SKO 80. Celtic-Kilmarnock R Odds søndag

15.50 SKO 81. Hibernian-Dundee FC R Odds søndag

18.50 ISS 82. Brynæs-MoDo Odds fredag

18.50 ISS 83. Djurgården-Færjestad Odds fredag

18.50 ISS 84. HV 71-V Frølunda Odds fredag

18.50 ISS 85. Malmø-Leksand Odds fredag

18.50 ISS 86. Timrå-Luleå Odds fredag

20.35 EPM 87. Tottenham-Newcastle R Odds søndag

20.35 H 88. Tottenham-Newcastle (0-1) Odds evt søndag

20.35 E1 89. Watford-Wimbledon R Odds søndag

20.50 SKO 90. St. Mirren-Glasgow Rangers R Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 29. december



12. Barnsley-Watford (handicap 0-1).

Et-tal til odds 3,35.

Kommentar: Efter en gevaldig formkrise er Watford dumpet ned på en ottendeplads i den engelske 1. division. Lillejuleaften tabte Watford på hjemmebanen Vicarage Road med 2-1 til Huddersfield og i tirsdags blev holdet nærmest nedsablet med 5-0 mod førerholdet Fulham. Watford har bare hentet ét point i de seneste seks kampe siden den 4. november. De tre seneste udekampe er alle tabt med en samlet målscore på 1-8. Midterholdet Barnsley kan godt vinde med mere end ét mål.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 52 - kampdag 30.-31. december 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Sunderland 64 24 12 (1)

2. Aston Villa-Leicester 45 34 21 (1)

3. Bradford-Liverpool 18 28 54 (2)

4. Everton-Leeds 31 43 26 (X)

5. Manchester C-Charlton 48 32 20 (X)

6. Middlesbrough-Coventry 55 28 17 (1)

7. Newcastle-Manchester U 22 31 47 (2)

8. Southampton-Derby 50 29 21 (1)

9. West Ham-Chelsea 34 40 26 (1)

10. Bolton-West Bromwich 60 26 14 (1)

11. Fulham-Birmingham 62 26 12 (1)

12. Grimsby-Portsmouth 42 35 23 (X)

13. Wimbledon-Burnley 45 33 22 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 52 - kampdag 1.-2. januar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Charlton-Arsenal 24 32 44 (2)

2. Chelsea-Aston Villa 58 26 16 (1)

3. Coventry-Manchester C 50 31 19 (1)

4. Derby-Everton 41 31 28 (2)

5. Leeds-Middlesbrough 63 24 13 (1)

6. Leicester-Bradford 70 19 11 (1)

7. Liverpool-Southampton 73 17 10 (1)

8. Sunderland-Ipswich 52 28 20 (1)

9. Birmingham-Nottingham F 58 27 15 (1)

10. Norwich-Blackburn 27 35 38 (2)

11. Sheffield W-Grimsby 52 30 18 (X)

12. Stockport-Fulham 15 28 57 (2)

Tips13



Kampdag lørdag den 23. december

1. Charlton-Everton 1-0 (1)

2. Chelsea-Bradford 3-0 (1)

3. Derby-Newcastle 2-0 (1)

4. Leeds-Aston Villa 1-2 (2)

5. Leicester-West Ham 2-1 (1)

6. Manchester U-Ipswich 2-0 (1)

7. Sunderland-Manchester C 1-0 (1)

8. Tottenham-Middlesbrough 0-0 (X)

9. Birmingham-Queens Park R 0-0 (X)

10. Burnley-Bolton 0-2 (2)

11. Crewe-Fulham 1-2 (2)

12. Tranmere-Wimbledon 0-4 (2)

13. West Bromwich-Nottingham F 3-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 31.188 Kr.

12 rigtige: 634 Kr.

11 rigtige: 58 Kr.

10 rigtige: 13 Kr.

Tips12



Kampdag tirsdag den 26. december

1. Arsenal-Leicester 6-1 (1)

2. Aston Villa-Manchester U 0-1 (2)

3. Bradford-Sunderland 1-4 (2)

----------------------------

4. Everton-Coventry 1-2 (2)

5. Ipswich-Chelsea 2-2 (X)

6. Manchester C-Derby 1-1 (X)

----------------------------

7. Middlesbrough-Liverpool 1-0 (1)

8. Newcastle-Leeds 2-1 (1)

9. West Ham-Charlton 5-0 (1)

----------------------------

10. Blackburn-Birmingham 2-1 (1)

11. Bolton-Sheffield W 2-0 (1)

12. Fulham-Watford 5-0 (1)

Dusino



Søndag den 24. december



Tolv vindertal



2-3-5-7-9-11-17-19-20-22-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 3.530 kr.

10 rigtige: 106 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 23. december



VINDERTAL:

8-15-18-19-21-25-33

TILLÆGSTAL:

3-13

Præmieprognose



7 vindertal 696.320 kr.



6 vindertal+1 tillæg 49.412 kr.

6 vindertal 3.780 kr.

5 vindertal 144 kr.

4 vindertal 34 kr.

Ekstratrækning



VINDERTAL:

3-11-15-24-26-30-32

Præmieprognose



7 vindertal 2.500.000 kr.

Joker



Lørdag den 23. december



VINDERTAL

5-5-2-1-4-0-0

Præmieprognose



7 rigtige: INGEN/0 kr.



6 rigtige 317.210 kr.

5 rigtige 24.428 kr.

4 rigtige 2.673 kr.

3 rigtige 263 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 27. december



VINDERTAL:

10-11-20-29-37-48

TILLÆGSTAL:

24-43

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 520.651 kr.

5 vindertal 3.820 kr.

4 vindertal 126 kr.

3 vindertal 32 kr.