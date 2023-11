Tirsdag den 26. december



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 63



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 27. december



19.20 TYH 86. Flensburg-Magdeburg DSF 1,30 6,55 3,05

19.50 TYH 87. Grosswalstadt-Nordhorn 1,30 7,10 2,95

19.50 TYH 88. Schwartau-Tusem Essen 1,50 6,75 2,30

20.50 EPM 89. Southampton-Tottenham R2 2,15 2,60 2,50

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 27. december



89. Southampton-Tottenham.

Et-tal til odds 2,15.

Kommentar: I dagens Premier League-kamp mellem Southampton og Tottenham, hælder vi mest til hjemmesejren, der står til det flotte odds 2,15. Southampton må undvære den karantæneramte Hassan Kachloul på midtbanen, men er ellers i stærkeste opstilling. Tottenham er et udpræget hjemmehold. I lørdags måtte Tottenham dog skuffende nøjes med uafgjort på egen bane mod et svækket Middlesbrough-mandskab. På udebane har Tottenham bare hentet sølle to point i ni kampe. Målscoren er så dårlig som 8-20.-ce

TIPS-SERVICE



Sunderland ugarderet



Tipsservice: Sunderland - med den danske målmand Thomas Sørensen - har vundet de tre seneste kampe hos Bradford med en samlet målscore på 9-0.

Efter lørdagens runde i England er der nu kommet odds på dagens runde, som også fungerer som Tips12-kupon.

Når man tipper hver uge finder man hurtigt ud af, at "fidusen" ikke altid er at finde holdene, som er godt spillende. Det er endnu mere vigtigt at finde et hold i krise, og så spille på sejr til modstanderen, uanset hvilket hold det er.

Det er ud fra denne devise at vi satser på udesejr til solide Sunderland, der er på besøg hos agterlanternen Bradford. Sunderland vandt i lørdags over Manchester City, mens Bradford tabte 3-0 til Chelsea. Sunderland har ikke været prangende på udebane, men er til gengæld uden hjemmenederlag i denne sæson, mens dagens modstander fra Bradford kun har prøvet at vinde to kampe ud af 19. Bradford - som har tabt de seneste tre hjemmekampe til Sunderland med 0-4, 0-1, og 0-4 - er desuden svækket af at måtte undvære holdets bedste spiller Stan Collymore i angrebet.

Aston Villa stod for lørdagens største overraskelse, da holdet vandt 2-1 hos Leeds. I dag tager holdet i mod Manchester United, hvilket nu ligner en mere jævnbyrdig affære end først antaget. En kamp som absolut bør garderes. Manchester United spiller stadig uden karantæneramte Dwight Yorke i angrebet. Statistikken i de seneste ni kampe mellem de to hold på Aston Villas bane er (2-2-5).

Med Liverpools imponerende 4-0 sejr over Arsenal ser det ud til at være slut for "point-tyven" Middlesbrough. Først gik det ud over Chelsea, der på egen bane måtte se sig slået af Middlesbrough, der havde fire spillere i karantæne og seks på skadeslisten. I lørdags måtte det stærke hjemmehold Tottenham nøjes med 0-0 mod Middlesbrough, der nu havde fået et par spillere tilbage fra overstået karantæne. I dag har holdet kun angriber Hamilton Ricard i karantæne, og trods Liverpools øjeblikkelige storform, så er det nok en god idé at gardere kampen hos Middlesbrough.

Kampen mellem Newcastle og Leeds ligner - efter lørdagens resultater - en meget lige kamp. Ikke kun Leeds skuffede ved at tabe til Aston Villa. Newcastle tabte 2-0 hos Derby, som ikke har haft meget at byde på i denne sæson. Vi hælder mest til hjemmesejren, selv om man skal tilbage til sæsonen 1996/1997 for at finde den seneste Newcastle sejr på egen bane over Leeds. Sidste gang Leeds var på besøg endte det 2-2. I dag har Newcastle atter Gary Speed med på midtbanen efter overstået karantæne. Det samme gælder for Leeds' Olivier Dacourt.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 52 - kampdag 30.-31. december 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Sunderland 64 24 12 (1)

2. Aston Villa-Leicester 45 34 21 (1)

3. Bradford-Liverpool 18 28 54 (2)

4. Everton-Leeds 31 43 26 (X)

5. Manchester C-Charlton 48 32 20 (X)

6. Middlesbrough-Coventry 55 28 17 (1)

7. Newcastle-Manchester U 22 31 47 (2)

8. Southampton-Derby 50 29 21 (1)

9. West Ham-Chelsea 34 40 26 (1)

10. Bolton-West Bromwich 60 26 14 (1)

11. Fulham-Birmingham 62 26 12 (1)

12. Grimsby-Portsmouth 42 35 23 (X)

13. Wimbledon-Burnley 45 33 22 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 52 - kampdag 1.-2. januar 2001 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Charlton-Arsenal 24 32 44 (2)

2. Chelsea-Aston Villa 58 26 16 (1)

3. Coventry-Manchester C 50 31 19 (1)

4. Derby-Everton 41 31 28 (2)

5. Leeds-Middlesbrough 63 24 13 (1)

6. Leicester-Bradford 70 19 11 (1)

7. Liverpool-Southampton 73 17 10 (1)

8. Sunderland-Ipswich 52 28 20 (1)

9. Birmingham-Nottingham F 58 27 15 (1)

10. Norwich-Blackburn 27 35 38 (2)

11. Sheffield W-Grimsby 52 30 18 (X)

12. Stockport-Fulham 15 28 57 (2)

Tips13



Kampdag lørdag den 23. december

1. Charlton-Everton 1-0 (1)

2. Chelsea-Bradford 3-0 (1)

3. Derby-Newcastle 2-0 (1)

4. Leeds-Aston Villa 1-2 (2)

5. Leicester-West Ham 2-1 (1)

6. Manchester U-Ipswich 2-0 (1)

7. Sunderland-Manchester C 1-0 (1)

8. Tottenham-Middlesbrough 0-0 (X)

9. Birmingham-Queens Park R 0-0 (X)

10. Burnley-Bolton 0-2 (2)

11. Crewe-Fulham 1-2 (2)

12. Tranmere-Wimbledon 0-4 (2)

13. West Bromwich-Nottingham F 3-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 31.188 Kr.

12 rigtige: 634 Kr.

11 rigtige: 58 Kr.

10 rigtige: 13 Kr.

Tips12

Kampdag tirsdag den 26. december

1. Arsenal-Leicester 6-1 (1)

2. Aston Villa-Manchester U 0-1 (2)

3. Bradford-Sunderland 1-4 (2)

----------------------------

4. Everton-Coventry 1-2 (2)

5. Ipswich-Chelsea 2-2 (X)

6. Manchester C-Derby 1-1 (X)

----------------------------

7. Middlesbrough-Liverpool 1-0 (1)

8. Newcastle-Leeds 2-1 (1)

9. West Ham-Charlton 5-0 (1)

----------------------------

10. Blackburn-Birmingham 2-1 (1)

11. Bolton-Sheffield W 2-0 (1)

12. Fulham-Watford 5-0 (1)

Dusino



Søndag den 24. december



Tolv vindertal



2-3-5-7-9-11-17-19-20-22-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 3.530 kr.

10 rigtige: 106 kr.

9 rigtige: 24 kr.

Lotto



Lørdag den 23. december



VINDERTAL:

8-15-18-19-21-25-33

TILLÆGSTAL:

3-13

Præmieprognose



7 vindertal 696.320 kr.



6 vindertal+1 tillæg 49.412 kr.

6 vindertal 3.780 kr.

5 vindertal 144 kr.

4 vindertal 34 kr.

Ekstratrækning



VINDERTAL:

3-11-15-24-26-30-32

Præmieprognose



7 vindertal 2.500.000 kr.

Joker



Lørdag den 23. december



VINDERTAL

5-5-2-1-4-0-0

Præmieprognose



7 rigtige: INGEN/0 kr.



6 rigtige 317.210 kr.

5 rigtige 24.428 kr.

4 rigtige 2.673 kr.

3 rigtige 263 kr.

2 rigtige 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 20. december



VINDERTAL:

2-23-28-38-41-42

TILLÆGSTAL:

7-10

Præmieprognose



6 vindertal INGEN/0 kr.



5 vindertal+1 tillæg 133.219 kr.

5 vindertal 4.079 kr.

4 vindertal 124 kr.

3 vindertal 30 kr.