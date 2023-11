Torsdag den 14. december



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 62



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Fredag den 15. december



18.50 TY2 1. Osnabrück-Bielefeld R2 2,45 2,75 2,10

18.50 TY2 2. Ulm-Duisburg R2 2,35 2,65 2,25

19.50 BEL 3. Charleroi-Westerlo R2 1,70 3,20 2,90

20.05 TYS 4. Unterhaching-Frankfurt R2 1,75 2,90 3,00

20.05 H 5. Unterhaching-Frankfurt (0-1) 3,60 3,30 1,50

20.35 ITB 6. Piacenza-Chievo R1 1,95 2,45 3,10

20.50 E2 7. Cambridge-Peterborough R2 1,90 2,80 2,75

22.00 NBA 8. Portland-Orlando CAN 1,20 12,0 3,00

Lørdag den 16. december



12.20 E1 9. Sheffield U-Sheffield W R2 1,75 2,90 3,00

12.20 H 10. Sheffield U-Sheffield W (0-1) 3,60 3,30 1,50

14.50 HÅH 11. Aalborg-Kolding IF 2,70 9,10 1,30

14.50 HÅH 12. Bj.bro-Viborg 1,70 7,40 1,90

14.50 HÅH 13. FIF-Tvis 1,25 8,60 3,00

15.20 TYS 14. Bochum-Kaiserslautern R2 2,50 2,60 2,15

15.20 TYS 15. FC Køln-Schalke 04 R2/M/3+ 2,45 2,70 2,15

15.20 TYS 16. Hansa Rostock-Dortmund R2 2,65 2,70 2,00

15.20 TYS 17. VfB Stuttgart-Freiburg R1 1,70 2,90 3,20

15.20 TYS 18. Wolfsburg-Leverkusen R2 2,50 2,60 2,15

15.20 H 19. VfB Stuttgart-Freiburg (0-1) 3,35 3,30 1,55

15.50 EPM 20. Aston Villa-Manchester C R2/CAN 1,35 3,50 4,50

15.50 EPM 21. Derby-Coventry R1 1,75 2,85 3,10

15.50 EPM 22. Everton-West Ham R2 1,85 2,85 2,80

15.50 EPM 23. Ipswich-Southampton R1 1,45 3,20 4,05

15.50 EPM 24. Leeds-Sunderland R1 1,50 3,10 3,85

15.50 EPM 25. Leicester-Charlton R2 1,40 3,20 4,50

15.50 EPM 26. Middlesbrough-Chelsea R2 2,50 2,70 2,10

15.50 EPM 27. Newcastle-Bradford R2 1,30 3,50 5,15

15.50 H 28. Aston Villa-Man. C (0-1) 2,35 3,10 2,00

15.50 H 29. Derby-Coventry (0-1) 3,60 3,30 1,50

15.50 H 30. Everton-West Ham (0-1) 3,80 3,40 1,45

15.50 H 31. Ipswich-Southampton (0-1) 2,70 3,10 1,80

15.50 H 32. Leeds-Sunderland (0-1) 2,80 3,15 1,75

15.50 H 33. Leicester-Charlton (0-1) 2,45 3,20 1,90

15.50 E1 34. Crewe-Crystal Palace R2 2,35 2,55 2,35

15.50 E1 35. Fulham-Tranmere R2 1,20 3,85 6,40

15.50 E1 36. Gillingham-Preston R2 2,30 2,65 2,30

15.50 E1 37. Grimsby-Norwich R2 1,90 2,80 2,75

15.50 E1 38. Portsmouth-Huddersfield R2 1,60 3,10 3,35

15.50 E1 39. Queens Park R-Nottingham F R2 2,45 2,55 2,25

15.50 E1 40. Stockport-Barnsley R2 2,25 2,60 2,40

15.50 E1 41. Watford-West Bromwich R2 1,65 3,00 3,25

15.50 E1 42. Wimbledon-Bolton R2/M/DK4 2,35 2,55 2,35

15.50 H 43. Watford-West Brom. (0-1) 3,40 3,25 1,55

16.20 HED 44. Ukraine-Rusland TV2 2,55 7,00 1,40

17.05 FRA 45. Guingamp-Marseille R2 1,95 2,80 2,65

18.50 SPA 46. Rayo Vallecano-FC Barcelona R2 2,55 2,80 2,00

18.50 HED 47. Rumænien-Ungarn TV2 2,20 8,00 1,50

19.50 FRA 48. Lens-Bordeaux R2 1,95 2,55 2,90

19.50 FRA 49. Metz-Lille R1 2,15 2,55 2,55

19.50 FRA 50. Monaco-Rennes R1 1,45 3,20 4,05

19.50 FRA 51. Sedan-Strasbourg R2 1,35 3,50 4,50

19.50 FRA 52. St.Etienne-Auxerre R2 1,70 2,85 3,25

19.50 FRA 53. Troyes-Lyon R1 2,50 2,40 2,35

19.50 H 54. Monaco-Rennes (0-1) 2,65 3,20 1,80

19.50 H 55. St.Etienne-Auxerre (0-1) 3,40 3,25 1,55

20.05 TYS 56. 1860 München-Hamburger SV R2 1,75 2,90 3,00

20.05 H 57. 1860 München-HSV (0-1) 3,60 3,30 1,50

20.20 ITA 58. Perugia-Bari R1/CAN 1,60 2,75 3,85

20.50 SPA 59. Alaves-Dep. La Coruna R2 2,45 2,70 2,15

20.50 SPA 60. Espanyol-Real Madrid R2 2,80 2,85 1,85

Søndag den 17. december



12.50 EPM 61. Manchester U-Liverpool R2/M/CAN 1,35 3,50 4,50

12.50 H 62. Manchester U-Liverpool (0-1) 2,30 3,20 2,00

13.50 E1 63. Wolverhampton-Birmingham R2 2,35 2,65 2,25

14.20 BPH 64. Stevnsgade-Bakken Bears DR1 1,90 11,0 1,60

14.50 ITA 65. Bologna-Atalanta R1 1,55 2,90 3,85

14.50 ITA 66. Inter-Brescia R1 1,20 3,55 7,45

14.50 ITA 67. Lecce-Juventus R1/CAN 3,45 2,70 1,70

14.50 ITA 68. Parma-Vicenza R1 1,20 3,55 7,45

14.50 ITA 69. Udinese-Fiorentina R1 1,65 2,75 3,60

14.50 ITA 70. Verona-Milan R1 2,95 2,60 1,90

14.50 H 71. Bologna-Atalanta (0-1) 3,00 3,05 1,70

14.50 H 72. Udinese-Fiorentina (0-1) 3,45 3,20 1,55

16.50 E1 73. Burnley-Blackburn R2 2,20 2,60 2,45

16.50 SPA 74. Celta Vigo-Mallorca R2 1,55 3,00 3,70

16.50 H 75. Celta Vigo-Mallorca (0-1) 2,95 3,10 1,70

17.20 TYS 76. Energie Cottbus-Werder Bremen R2 2,05 2,65 2,60

17.20 TYS 77. Hertha Berlin-Bayern München R2 2,60 2,65 2,05

18.20 FRA 78. Nantes-Toulouse R2 1,25 3,65 5,70

18.50 HED 79. Finale-kamp TV2 Odds søndag

19.50 SPA 80. Valencia-Malaga R2 1,20 3,85 6,40

20.20 ITA 81. Lazio-Roma R1/CAN 2,55 2,40 2,30

20.35 FRA 82. Bastia-Paris SG R2 1,95 2,70 2,75

22.00 NFL 83. Miami-Indianapolis ZUL 1,40 8,40 2,40

Mandag den 18. december



20.05 TY2 84. Aachen-Mannheim R2/DSF 1,75 2,90 3,00

20.05 H 85. Aachen-Mannheim (0-1) 3,60 3,30 1,50

20.35 ITB 86. Venezia-Sampdoria R1 1,95 2,25 3,45

20.50 EPM 87. Tottenham-Arsenal R1/M/CAN 2,40 2,55 2,30

22.00 NHL 88. Detroit-Edmonton Odds søndag

22.00 NHL 89. Washington-San Jose Odds søndag

22.00 NFL 90. Tampa Bay-St. Louis 1,80 7,20 1,80

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 15. december



4. Unterhaching-Frankfurt.

Et-tal til odds 1,75.

Kommentar: Unterhaching er uden den småskadede Alexander Bugera på midtbanen, men er ellers i bedste opstilling til dagens kamp mod Eintracht Frankfurt, som i tirsdags tabte med 4-1 mod bundholdet VfB Stuttgart. Hjemmesejren ligner en god mulighed til et fornuftigt odds.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 50 - kampdag 16.-18. december 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Aston Villa-Manchester C 61 25 14 (1)

2. Derby-Coventry 42 37 21 (X)

3. Everton-West Ham 49 30 21 (1)

4. Ipswich-Southampton 60 27 13 (1)

5. Leeds-Sunderland 54 28 18 (1)

6. Leicester-Charlton 64 24 12 (1)

7. Middlesbrough-Chelsea 26 33 41 (X)

8. Newcastle-Bradford 73 15 12 (1)

9. Fulham-Tranmere 76 13 11 (1)

10. Grimsby-Norwich 44 33 23 (X)

11. Queens Park R-Nottingham F 25 39 36 (2)

12. Watford-West Bromwich 45 33 22 (1)

13. Wimbledon-Bolton 35 34 31 (2)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 50 - kampdag 17.-18. december 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Bologna-Atalanta 45 35 20 (X)

2. Inter-Brescia 70 20 10 (1)

3. Lecce-Juventus 22 32 46 (X)

4. Parma-Vicenza 69 20 11 (1)

5. Udinese-Fiorentina 54 28 18 (1)

6. Verona-Milan 23 33 44 (X)

7. Manchester U-Liverpool 60 26 14 (1)

8. Burnley-Blackburn 47 35 18 (1)

9. Wolverhampton-Birmingham 35 37 28 (1)

10. Energie Cottbus-Werder Bremen 42 35 23 (X)

11. Hertha Berlin-Bayern München 30 33 37 (X)

12. Saarbrücken-B.M'gladbach 33 35 32 (X)

Tips12



Kampdag søndag den 10. december



1. Atalanta-Perugia 0-0 (X)

2. Bari-Bologna 2-0 (1)

3. Juventus-Parma 1-0 (1)

4. Milan-Lecce 4-1 (1)

5. Roma-Udinese 2-1 (1)

6. Vicenza-Lazio 1-4 (2)

7. Liverpool-Ipswich 0-1 (2)

8. Coventry-Leicester 1-0 (1)

9. Glasgow Ranger-Motherwell 2-0 (1)

10. Hamburger SV-Energie Cottbus 2-1 (1)

11. Leverkusen-Hertha Berlin 4-0 (1)

12. Werder Bremen-FC Køln 2-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



12 rigtige: 15.153 kr.

11 rigtige: 493 kr.

10 rigtige: 48 kr.

Tips13



Kampdag lørdag den 9. december



1. Arsenal-Newcastle 5-0 (1)

2. Bradford-Tottenham 3-3 (X)

3. Charlton-Manchester U 3-3 (X)

4. Chelsea-Derby 4-1 (1)

5. Manchester C-Everton 5-0 (1)

6. Southampton-Leeds 1-0 (1)

7. Sunderland-Middlesbrough 1-0 (1)

8. West Ham-Aston Villa 1-1 (X)

9. Barnsley-Sheffield U 0-0 (X)

10. Birmingham-Wimbledon 0-3 (2)

11. Crystal Palace-Watford 1-0 (1)

12. Nottingham F-Portsmouth 2-0 (1)

13. West Bromwich-Fulham 1-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



13 rigtige: 116.790 kr.

12 rigtige: 1.857 kr.

11 rigtige: 152 kr.

10 rigtige: 29 kr.

Dusino



Søndag den 10. december



Tolv vindertal



1-2-5-6-9-13-14-15-16-17-21-22

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.529 kr.

10 rigtige: 99 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 9. december



VINDERTAL:

8-12-13-15-24-28-34

TILLÆGSTAL:

10-25

Præmieprognose



7 vindertal: 1.333.290 kr.



6 vindertal+1 tillæg: 61.470 kr.

6 vindertal: 3.000 kr.

5 vindertal: 142 kr.

4 vindertal: 34 kr.

Joker



Lørdag den 9. december



VINDERTAL

0-6-5-4-3-8-5

Præmieprognose



7 rigtige: INGEN/0 kr.



6 vindertal: 483.630 kr.

5 vindertal: 20.180 kr.

4 vindertal: 3.033 kr.

3 vindertal: 259 kr.

2 vindertal: 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 13. december



VINDERTAL:

19-27-29-35-37-40

TILLÆGSTAL:

17-30

Præmieprognose



6 vindertal 1.162.359 kr.



5 vindertal+1 tillæg 50.415 kr.

5 vindertal 3.212 kr.

4 vindertal 116 kr.

3 vindertal 30 kr.