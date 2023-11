Onsdag den 22. november



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 55



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 22. november



22.00-NHL--42. Anaheim-New Jersey 1,95-3,25-2,35

22.00-NHL--43. Buffalo-Philadel 2,00-3,30-2,25

22.00-NHL--44. NY Islanders-NY Rangers CAN-Odds onsdag

22.00-NBA--45. Charlotte-Philadelphia Odds onsdag

22.00-NBA--46. Miami-Cleveland Odds onsdag

22.00-NBA--47. Milwaukee-Portland Odds onsdag

22.00-NBA--48. San Antonio-Seattle Odds onsdag

Torsdag den 23. november



16.20-UEC--49. Lokomotiv Moskva-Rayo Vallecano R1-1,60-3,00-3,45

16.20-H----50. Lokomotiv Moskva-R.Vallecano (0-1) 3,35-3,10-1,60

17.20-UEC--51. Osijek-Slavia Prag R1-1,95-2,75-2,70

17.20-UEC--52. Parma-1860 München R1/ZDF-1,30-3,20-5,95

17.20-H----53. Parma-1860 M. (0-1) 2,20-3,15-2,10

18.20-UEC--54. Shaktor Donetsk-Celta Vigo R2-2,10-2,65-2,55

18.20-NFL--55. Detroit-New England 1,30-8,55-2,75

18.50-ISS--56. Djurgården-Brynæs Odds onsdag

18.50-ISS--57. Færjestad-V Frølunda Odds onsdag

18.50-ISS--58. HV 71-Malmø Odds onsdag

18.50-ISS--59. Leksand-Bjørkløven Odds onsdag

18.50-ISS--60. Luleå-AIK Odds onsdag

18.50-ISS--61. MoDo-Timrå Odds onsdag

19.05-UEC--62. Leverkusen-AEK Athen R2/ARD-1,15-4,00-7,70

19.05-UEC--63. Nantes-Lausanne R2-1,35-3,35-4,75

19.05-H----64. Nantes-Lausanne (0-1) 2,35-3,10-2,00

19.20-UEC--65. PSV Eindhoven-PAOK Saloniki R2-1,25-3,65-5,70

19.50-UEC--66. Feyenoord-VfB Stuttgart R1-1,50-3,10-3,85

19.50-H----67. Feyenoord-Stuttgart (0-1) 2,80-3,15-1,75

19.55-UEC--68. Olympiakos-Liverpool R1-2,10-2,60-2,60

20.20-UEC--69. Alaves-Rosenborg R1-1,70-3,00-3,10

20.20-UEC--70. Club Brügge-FC Barcelona R2/M/DK1-2,90-3,00-1,75

20.20-H----71. Alaves-Rosenborg (0-1) 3,45-3,20-1,55

20.35-UEC--72. Roma-Hamburger SV R1/ARD-1,25-3,35-6,60

20.35-H----73. Roma-HSV (0-1) 2,10-3,05-2,25

20.35-ITB--74. Genoa-Torino R1-1,85-2,45-3,35

20.50-UEC--75. Bordeaux-Werder Bremen R2/ARD-1,45-3,10-4,25

20.50-H----76. Bordeaux-Werder Bremen (0-1) 2,70-3,10-1,80

21.05-UEC--77. Espanyol-FC Porto R1-2,15-2,55-2,55

21.55-NFL--78. Dallas-Minnesota 2,55-8,55-1,35

22.00-NBA--79. Indiana-Toronto Odds onsdag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Torsdag den 23. november



70. Club Brügge-FC Barcelona (DK1).

Et-tal til odds 2,90.

Kommentar: Da FC Barcelona måtte forlade Champions League var der flere der sagde, at holdet nu kun ville være tilfreds med at vinde UEFA Cupen. Men i dag, når holdet løber på banen i Belgien mod Club Brügge, så venter der sandsynligvis det spanske hold en svær kamp. Club Brügge har åbnet den belgiske 1. division med 13 sejre i 13 kampe og en målscore på 51-8! Det bør forskrække de spanske stjerner. Odds 2,90 på hjemmesejren ligner et fint tilbud. -ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 47 - kampdag 25.-27. november 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Charlton-Sunderland 47-34-19 (1)

2. Coventry-Aston Villa 29-28-43 (2)

3. Derby-Manchester U 17-26-57 (2)

4. Everton-Chelsea 36-36-28 (2)

5. Manchester C-Ipswich 49-28-23 (X)

6. Middlesbrough-Bradford 66-20-14 (1)

7. Southampton-West Ham 40-36-24 (1)

8. Tottenham-Leicester 48-35-17 (1)

9. Fulham-Grimsby 78-12-10 (1)

10. Norwich-Wimbledon 25-37-38 (X)

11. Sheffield U-Bolton 51-28-21 (1)

12. Watford-Burnley 68-18-14 (1)

13. West Bromwich-Preston 48-32-20 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 47 - kampdag 26.-27. november 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AGF-Silkeborg 27-32-41 (1)

2. FC København-Haderslev 77-13-10 (1)

3. FC Midtjylland-Viborg 38-36-26 (1)

4. Lyngby FC-AB 39-31-30 (X)

5. OB-AaB 44-33-23 (1)

6. Bari-Udinese 20-35-45 (2)

7. Juventus-Verona 67-22-11 (1)

8. Parma-Lazio 38-40-22 (X)

9. Vicenza-Inter 27-38-35 (X)

10. Leeds-Arsenal 31-40-29 (X)

11. Newcastle-Liverpool 36-38-26 (X)

12. Glasgow Rangers-Celtic 36-35-29 (X)

Tips13

Kampdag lørdag den 18. november

1. Charlton-Chelsea 2-0 (1)

2. Derby-Bradford 2-0 (1)

3. Everton-Arsenal 2-0 (1)

---------------

4. Leeds-West Ham 0-1 (2)

5. Middlesbrough-Leicester 0-3 (2)

6. Newcastle-Sunderland 1-2 (2)

---------------

7. Southampton-Aston Villa 2-0 (1)

8. Barnsley-Sheffield W 1-0 (1)

9. Blackburn-Wolverhampton 1-0 (1)

---------------

10. Fulham-Portsmouth 3-1 (1)

11. Norwich-Bolton 0-2 (2)

12. Nottingham F-Wimbledon 1-2 (2)

13. Watford-Preston 2-3 (2)

Præmieprognose



13 rigtige 70.041 kr.



12 rigtige 2.380 kr.

11 rigtige 458 kr.

10 rigtige 115 kr.

Tips12

Kampdag søndag den 19. november.

1. Brøndby-AaB 1 (2-0)

2. Haderslev-OB 1 (4-2)

3. Herfølge-FC Midtjylland 2 (0-2)

---------------

4. Silkeborg-Lyngby FC 1 (3-1)

5. Viborg-AGF 1 (4-2)

6. Brescia-Juventus X (0-0)

---------------

7. Fiorentina-Vicenza 1 (3-2)

8. Lecce-Bari 1 (2-0)

9. Napoli-Atalanta X (0-0)

---------------

10. Udinese-Reggina 1 (3-0)

11. Verona-Roma 2 (1-4)

12. Tottenham-Liverpool 1 (2-1)

Præmieprognose



12 rigtige 12.285 kr.



11 rigtige 331 kr.

10 rigtige 41 kr.

Dusino



Søndag den 19. november



Tolv vindertal



1-2-3-7-8-9-13-14-15-16-18-21

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 5.331 kr.

10 rigtige: 101 kr.

9 rigtige: 27 kr.

Lotto



Lørdag den 18. november



VINDERTAL:

3-16-22-25-30-34-35

TILLÆGSTAL:

15-29

Præmieprognose



7 vindertal 3.953.543 kr.



6 vindertal+1 tillæg 78.472 kr.

6 vindertal 5.102 kr.

5 vindertal 173 kr.

4 vindertal 39 kr.

Joker



Lørdag den 18. november



VINDERTAL

9-2-6-2-7-8-8

Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 432.070 kr.

5 vindertal 36.033 kr.

4 vindertal 2.328 kr.

3 vindertal 262 kr.

2 vindertal 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 22. november



VINDERTAL:

3-5-7-23-37-40

TILLÆGSTAL:

12-28

Præmieprognose



6 vindertal 2.688.707 kr.



5 vindertal+1 tillæg 98.914 kr.

5 vindertal 4.243 kr.

4 vindertal 116 kr.

3 vindertal 29 kr.