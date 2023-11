Tirsdag den 14. november



Oddset: Den Lange, Tips til Den Lange, Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 53



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 15. november



16.50 LK 19. Rumænien-Jugoslavien R2 2,00 2,70 2,65

17.50 LK 20. Polen-Island R2 1,30 3,50 5,15

18.50 HÅD 21. Viborg-FIF 1,25 8,60 3,00

19.05 LK 22. Danmark-Tyskland R1/M/DR1 2,60 2,50 2,15

20.20 LK 23. Irland-Finland R2 1,35 3,50 4,50

20.20 LK 24. Tyrkiet-Frankrig R1/EUR 2,90 2,65 1,90

20.35 LK 25. Italien-England R1/DSF 1,65 2,75 3,60

20.50 LK 26. Skotland-Australien R2 1,55 3,00 3,70

21.20 LK 27. Spanien-Holland R1 1,75 2,75 3,20

21.50 VMK 28. Bolivia-Uruguay R1 2,05 2,65 2,60

21.50 LK 29. Portugal-Israel R2 1,10 4,20 10,0

22.00 VMK 30. Chile-Argentina R2 2,80 2,75 1,90

22.00 NHL 31. Buffalo-Dallas Odds onsdag

22.00 NHL 32. Detroit-San Jose Odds onsdag

22.00 NHL 33. Toronto-Philadel CAN 1,85 3,35 2,45

22.00 NBA 34. Detroit-Indiana 1,80 9,50 1,70

22.00 NBA 35. New Jersey-Miami Odds onsdag

22.00 NBA 36. Philadelphia-Cleveland Odds onsdag

Torsdag den 16. november



18.50 DP 37. FC Midtjylland-Herfølge R2 1,35 3,50 4,50

18.50 H 38. FC Midtjylland-Herfølge (0-1) 2,30 3,20 2,00

18.50 ISH 39. Odense-Rungsted Odds onsdag

18.50 ISH 40. Vojens-Fr'havn Odds onsdag

18.50 ISS 41. Bjørkløven-Brynæs Odds onsdag

18.50 ISS 42. HV 71-AIK Odds onsdag

18.50 ISS 43. Leksand-Luleå Odds onsdag

18.50 ISS 44. Malmø-MoDo Odds onsdag

18.50 ISS 45. Timrå-Færjestad Odds onsdag

22.00 NHL 46. Boston-New Jersey Odds onsdag

22.00 NHL 47. Los Angeles-NY Islanders 1,60 3,50 2,95

22.00 NHL 48. St. Louis-Pittsburgh Odds onsdag

22.00 NBA 49. Sacramento-LA Lakers Odds onsdag

22.00 NBA 50. Toronto-Portland Odds onsdag

22.00 NBA 51. Utah-Orlando Odds onsdag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Onsdag den 15. november



22. Danmark-Tyskland (DR1).

Kryds til odds 2,50.

Kommentar: Tyskland er gjort til favorit i dagens venskabskamp mod Danmark i Parken i København. Men den tyske teamchef, Rudi Völler har fået flere afbud til dagens kamp. Ved mandagens træning i Heusenstamm ved Frankfurt deltog hverken Stefan Beinlich eller Dariusz Wosz fra Hertha Berlin grundet småskader, og de er ikke rejst med til København. Dermed har Rudi Völler måttet konstatere fire frafald. I søndags indløb afbud fra en anden af Herthas landsholdsfolk, Marko Rehmer, og Jens Jeremies, Bayern München, der fik skader i weekendens Bundesliga-runde.

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 46 - kampdag 18.-20. november 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Charlton-Chelsea 24-30-46 (X)

2. Derby-Bradford 59-27-14 (1)

3. Everton-Arsenal 21-34-45 (2)

4. Leeds-West Ham 67-22-11 (1)

5. Middlesbrough-Leicester 39-31-30 (2)

6. Newcastle-Sunderland 58-26-16 (1)

7. Southampton-Aston Villa 28-31-41 (1)

8. Barnsley-Sheffield W 31-37-32 (X)

9. Blackburn-Wolverhampton 64-24-12 (1)

10. Fulham-Portsmouth 71-18-11 (1)

11. Norwich-Bolton 37-35-28 (X)

12. Nottingham F-Wimbledon 51-29-20 (X)

13. Watford-Preston 71-16-13 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 46 - kampdag 19.-20. november 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Brøndby-AaB 65-24-11 (1)

2. Haderslev-OB 16-21-63 (2)

3. Herfølge-FC Midtjylland 31-31-38 (2)

4. Silkeborg-Lyngby FC 48-30-22 (1)

5. Viborg-AGF 45-36-19 (X)

6. Brescia-Juventus 16-28-56 (2)

7. Fiorentina-Vicenza 57-26-17 (1)

8. Lecce-Bari 44-38-18 (1)

9. Napoli-Atalanta 27-33-40 (2)

10. Udinese-Reggina 74-16-10 (1)

11. Verona-Roma 23-41-36 (X)

12. Tottenham-Liverpool 31-37-32 (X)

Søndag den 12. november



1. AaB-Haderslev 1-0 (1)

2. AGF-Herfølge 1-1 (X)

3. FC København-Silkeborg 2-2 (X)

4. FC Midtjylland-Brøndby 1-1 (X)

5. Lyngby FC-Viborg 0-2 (2)

6. OB-AB 2-1 (1)

7. Bari-Milan 1-3 (2)

8. Bologna-Fiorentina 1-1 (X)

9. Inter-Lecce 0-1 (2)

10. Roma-Reggina 2-1 (1)

11. Chelsea-Leeds 1-1 (X)

12. Liverpool-Coventry 4-1 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: INGEN/0 kr.



11 rigtige: 2.600 kr.

10 rigtige: 221 kr.

Lørdag den 11. november



1. Arsenal-Derby 0-0 (X)

2. Aston Villa-Tottenham 2-0 (1)

3. Bradford-Everton 0-1 (2)

4. Ipswich-Charlton 2-0 (1)

5. Leicester-Newcastle 1-1 (X)

6. Manchester U-Middlesbrough 2-1 (1)

7. Sunderland-Southampton 2-2 (X)

8. West Ham-Manchester C 4-1 (1)

9. Bolton-Barnsley 2-0 (1)

10. Grimsby-Birmingham LOD (X)

11. Portsmouth-Blackburn 2-2 (X)

12. Tranmere-Watford 2-0 (1)

13. Wimbledon-Fulham 0-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



13 rigtige: 1.000.000 kr.



12 rigtige: 2.147 kr.

11 rigtige: 321 kr.

10 rigtige: 89 kr.

Dusino



Søndag den 12. november



Tolv vindertal



3-4-6-9-11-12-15-19-20-21-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 3.695 kr.

10 rigtige: 113 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 11. november



VINDERTAL:

5-23-24-25-33-35-36

TILLÆGSTAL:

11-16

Præmieprognose



7 vindertal: 2.017.190 kr.



6 vindertal+1 tillæg: 106.758 kr.

6 vindertal: 5.433 kr.

5 vindertal: 197 kr.

4 vindertal: 43 kr.

Joker



Lørdag den 11. november



VINDERTAL

0-9-8-3-8-0-4

Præmieprognose



7 vindertal: INGEN/0 kr.



6 vindertal: 237.666 kr.

5 vindertal: 26.434 kr.

4 vindertal: 2.670 kr.

3 vindertal: 261 kr.

2 vindertal: 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 8. novenber



VINDERTAL:

3-20-25-26-34-42

TILLÆGSTAL:

15-31

Præmieprognose



6 vindertal: 12.662.095 kr.



5 vindertal+1 tillæg: 71.687 kr.

5 vindertal: 4.272 kr.

4 vindertal: 122 kr.

3 vindertal: 31 kr.