Torsdag den 2. november



Oddset: Tips til Den Lange, Den lange

Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Spillerunde 50



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Fredag den 3. november



18.50 SU 1. Herfølge-Lyngby FC R2 2,55 2,80 2,00

18.50 TY2 2. Bielefeld-Stuttg. Kickers R2 1,35 3,35 4,75

18.50 TY2 3. Chemnitz-Ahlen R1 1,95 2,75 2,70

19.50 FRA 4. Monaco-Lyon R1 1,60 2,90 3,60

19.50 H 5. Monaco-Lyon (0-1) 3,35 3,10 1,60

19.50 ISH 6. Fr'havn-Odense ZUL 1,50 4,45 2,80

20.05 TYS 7. Leverkusen-Frankfurt R2 1,30 3,50 5,15

20.05 H 8. Leverkusen-Frankfurt (0-1) 2,15 3,25 2,10

22.00 NBA 9. Orlando-Philadelphia CAN 1,55 11,0 1,95

Lørdag den 4. november



12.20 EPM 10. Leeds-Liverpool R2/CAN 2,30 2,55 2,40

13.50 1D 11. FC Aarhus-Brønshøj 2,80 3,30 1,70

13.50 2D 12. Aalborg Chang-Holstebro 1,55 3,35 3,30

13.50 2D 13. Dalum-Holbæk 1,60 3,30 3,15

13.50 2D 14. Kolding IF-Frederikshavn 1,20 4,40 5,30

15.20 TYS 15. Bochum-1860 München R2 2,15 2,60 2,50

15.20 TYS 16. Hamburger SV-Freiburg R2 1,40 3,20 4,50

15.20 TYS 17. Hertha Berlin-Werder Bremen R2 1,45 3,10 4,25

15.20 TYS 18. Kaiserslautern-Schalke 04 R2/M/3+ 1,75 2,80 3,15

15.20 TYS 19. VfB Stuttgart-Hansa Rostock R2 1,65 2,90 3,35

15.20 H 20. Hamburger SV-Freiburg (0-1) 2,45 3,20 1,90

15.20 H 21. Hertha Berlin-Werder Bremen (0-1) 2,70 3,10 1,80

15.20 H 22. Kaiserslautern-Schalke 04 (0-1) 3,60 3,30 1,50

15.20 H 23. VfB Stuttgart-H. Rostock (0-1) 3,35 3,30 1,55

15.50 EPM 24. Charlton-Bradford R1 1,45 3,20 4,05

15.50 EPM 25. Coventry-Manchester U R2/CAN 4,50 3,00 1,45

15.50 EPM 26. Manchester C-Leicester R2 2,00 2,70 2,65

15.50 EPM 27. Middlesbrough-Arsenal R2 3,50 2,80 1,65

15.50 EPM 28. Newcastle-Ipswich R2 1,50 3,00 4,00

15.50 EPM 29. Southampton-Chelsea R2 3,50 2,80 1,65

15.50 EPM 30. Tottenham-Sunderland R2 1,70 2,80 3,35

15.50 H 31. Charlton-Bradford (0-1) 2,65 3,20 1,80

15.50 H 32. Newcastle-Ipswich (0-1) 2,75 3,20 1,75

15.50 H 33. Tottenham-Sunderland (0-1) 3,40 3,25 1,55

15.50 E1 34. Birmingham-Bolton R2 1,60 2,95 3,50

15.50 E1 35. Blackburn-Stockport R2/SV4 1,25 3,65 5,70

15.50 E1 36. Fulham-Huddersfield R2 1,20 3,85 6,40

15.50 E1 37. Nottingham F-Preston R1 1,70 2,90 3,20

15.50 E1 38. Watford-Grimsby R2 1,25 3,65 5,70

15.50 E1 39. West Bromwich-Burnley R2 1,65 2,90 3,35

15.50 H 40. Birmingham-Bolton (0-1) 3,20 3,20 1,60

15.50 H 41. Nottingham F-Preston (0-1) 3,35 3,30 1,55

15.50 H 42. West Bromwich-Burnley (0-1) 3,40 3,25 1,55

17.05 FRA 43. Auxerre-Paris SG R1 2,60 2,45 2,20

18.50 SPA 44. Numancia-Real Madrid R2 3,35 2,90 1,65

19.50 FRA 45. Bordeaux-Lille R2 1,50 2,90 4,25

19.50 H 46. Bordeaux-Lille (0-1) 2,85 3,10 1,75

20.05 TYS 47. Bayern München-Dortmund R2 1,40 3,20 4,50

20.05 H 48. Bayern München-Dortmund (0-1) 2,50 3,10 1,90

20.05 SPA 49. Espanyol-Valencia R1 3,20 2,90 1,70

20.05 SPA 50. Villarreal-Dep. La Coruna R2 3,25 2,85 1,70

20.20 ITA 51. Lazio-Bologna R1/CAN 1,25 3,55 5,95

21.50 SPA 52. Las Palmas-FC Barcelona R2 3,35 2,90 1,65

Søndag den 5. november



10.20 1D 53. Fremad Amager-Farum 2,85 3,25 1,70

12.50 1D 54. Ølstykke-Randers Freja 2,90 3,35 1,65

12.50 1D 55. B 93-Birkerød 1,25 4,00 5,00

12.50 1D 56. Frem-Hvidovre 1,50 3,40 3,50

12.50 1D 57. Horsens-B 1913 1,65 3,25 3,00

12.50 1D 58. Køge-Vejle 2,15 2,75 2,40

12.50 1D 59. Skive-Esbjerg 4,25 3,65 1,35

12.50 2D 60. B 1909-Næstved 1,50 3,40 3,50

12.50 2D 61. Fredericia-Glostrup FK 1,20 4,30 5,45

12.50 2D 62. HIK-Korup 1,55 3,35 3,30

12.50 2D 63. Vorup-Svendborg 2,00 3,10 2,35

13.20 ISH 64. Fr'havn-Rungsted Odds lørdag

13.50 E1 65. Barnsley-Wimbledon R2 1,95 2,70 2,75

14.50 SU 66. Brøndby-Haderslev R3 1,05 5,20 9,50

14.50 SU 67. FC Midtjylland-AGF R1 1,55 3,20 3,45

14.50 SU 68. Viborg-FC København R2 2,65 2,60 2,05

14.50 H 69. FC Midtjylland-AGF (0-1) 2,95 3,10 1,70

14.50 2D 70. Hjørring-Nørresundby 1,80 3,05 2,75

14.50 ITA 71. Bari-Parma R1 2,80 2,55 2,00

14.50 ITA 72. Brescia-Roma R1 3,35 2,65 1,75

14.50 ITA 73. Milan-Atalanta R1 1,35 3,10 5,40

14.50 ITA 74. Reggina-Juventus R1 3,35 2,65 1,75

16.50 EPM 75. Everton-Aston Villa R2/CAN 1,95 2,70 2,75

16.55 SU 76. AB-AaB R2/M/3+ 2,05 2,65 2,60

17.20 TYS 77. Unterhaching-FC Køln R2 1,70 2,85 3,25

17.20 TYS 78. Wolfsburg-Energie Cottbus R2 1,30 3,50 5,15

18.50 NFL 79. Atlanta-Tampa Bay ZUL 2,55 8,55 1,35

20.20 ITA 80. Verona-Inter R1/CAN 2,80 2,55 2,00

Mandag den 6. november



18.50 SU 81. Silkeborg-OB R1/M/3+ 1,60 2,90 3,60

18.50 H 82. Silkeborg-OB (0-1) 3,20 3,20 1,60

20.05 TY2 83. Saarbrücken-Nürnberg R2/DSF 2,60 2,65 2,05

20.35 ITB 84. Sampdoria-Genoa R1 1,75 2,60 3,45

20.50 EPM 85. Derby-West Ham R2/CAN 2,35 2,60 2,30

22.00 NHL 86. Atlanta-Ottawa Odds søndag

22.00 NBA 87. Orlando-Seattle Odds søndag

22.00 NBA 88. Sacramento-Portland Odds søndag

22.00 NBA 89. Utah-Minnesota Odds søndag

22.00 NFL 90. Green Bay-Minnesota 2,40 8,40 1,40

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 3. november



1. Herfølge-Lyngby FC.

To-tal til odds 2,00.

Kommentar: Et væddemål "lige over" på at Lyngby FC formår at vinde udekampen mod formsvage Herfølge ligner et godt væddemål. I Herfølges tre seneste hjemmmekampe har holdet kun hentet i alt ét point og målscoren er så beskeden som 1-4. Lyngby FC førte længe 1-0 over FC Midtjylland i mandags inden det lykkedes for midtjyderne at udligne til 1-1 som blev kampens resultat. -ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 44 - kampdag 4.-6. november 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Charlton-Bradford 63-22-15 (1)

2. Coventry-Manchester U 12-23-65 (2)

3. Manchester C-Leicester 36-35-29 (X)

4. Middlesbrough-Arsenal 22-27-51 (2)

5. Newcastle-Ipswich 54-26-20 (1)

6. Southampton-Chelsea 17-25-58 (2)

7. Tottenham-Sunderland 48-32-20 (1)

8. Birmingham-Bolton 48-32-20 (1)

9. Blackburn-Stockport 69-19-12 (1)

10. Fulham-Huddersfield 77-13-10 (1)

11. Nottingham F-Preston 51-30-19 (2)

12. Watford-Grimsby 69-20-11 (1)

13. West Bromwich-Burnley 50-32-18 (X)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 44 - kampdag 5.-6. november 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AB-AaB 46-31-23 (1)

2. Brøndby-Haderslev 80-10-10 (1)

3. FC Midtjylland-AGF 52-29-19 (1)

4. Viborg-FC København 27-36-37 (2)

5. B 93-Birkerød 69-19-12 (1)

6. Frem-Hvidovre 58-26-16 (1)

7. Horsens-B 1913 55-27-18 (1)

8. Køge-Vejle 33-38-29 (X)

9. Skive-Esbjerg 16-24-60 (2)

10. Ølstykke-Randers Freja 20-29-51 (2)

11. B 1909-Næstved 55-27-18 (1)

12. Hjørring-Nørresundby 51-28-21 (X)

Tips13



Kampdag lørdag den 29. oktober.



Arsenal-Manchester C 5-0 (1)

Aston Villa-Charlton 2-1 (1)

Chelsea-Tottenham 3-0 (1)

Ipswich-Middlesbrough 2-1 (1)

Leicester-Derby 2-1 (1)

Manchester U-Southampton 5-0 (1)

Sunderland-Coventry 1-0 (1)

West Ham-Newcastle 1-0 (1)

Bolton-Crystal Palace 3-3 (X)

Huddersfield-Blackburn 0-1 (2)

Portsmouth-Birmingham 1-1 (X)

Sheffield W-Fulham 3-3 (X)

Wolverhampton-Watford 2-2 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



13 rigtige: 4.994 Kr.

12 rigtige: 138 Kr.

11 rigtige: 16 Kr.

10 rigtige: 0 Kr.

Tips12



Kampdag søndag den 28. oktober.



1. AaB-Silkeborg 4-4 (X)

2. AGF-Brøndby 2-0 (1)

3. FC København-Herfølge 1-1 (X)

4. Haderslev-AB 1-1 (X)

5. OB-Viborg 2-1 (1)

6. Esbjerg-B 93 6-1 (1)

7. Randers Freja-Frem 1-5 (2)

8. Vejle-Fremad Amager 2-1 (1)

9. Frederikshavn-Aalborg Chang 1-3 (2)

10. HIK-Næstved 2-1 (1)

11. Holstebro-Fredericia 0-8 (2)

12. Svendborg-Dalum 0-1 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



12 rigtige: INGEN/0 Kr.

11 rigtige: 3.180 Kr.

10 rigtige: 287 Kr.

Dusino



Søndag den 29. oktober



Tolv vindertal



2-3-4-7-9-10-11-13-16-17-19-21.

Præmieprognose



12 rigtige: INGEN/0 kr..



11 rigtige: 2.629 kr.

10 rigtige: 102 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 28. oktober



VINDERTAL:

4-12-21-25-29-33-34

TILLÆGSTAL:

14-20

Præmieprognose



7 vindertal: INGEN/0 kr.



6 vindertal+1 tillæg: 52.961 kr.

6 vindertal: 4.096 kr.

5 vindertal: 146 kr.

4 vindertal: 35 kr.

Joker



Lørdag den 28. oktober



VINDERTAL

5-7-8-2-7-2-6

Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 207.737 kr.

5 vindertal 27.654 kr.

4 vindertal 2.397 kr.

3 vindertal 250 kr.

2 vindertal 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 1. novenber



VINDERTAL:

14-19-27-33-36-38

TILLÆGSTAL:

11-29

Præmieprognose



6 vindertal 3.568.136 kr.



5 vindertal+1 tillæg 212.674 kr.

5 vindertal 4.460 kr.

4 vindertal 129 kr.

3 vindertal 30 kr.