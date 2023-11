Onsdag den 11. oktober



Oddset: Tips til Den Lange, Den lange

Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Spillerunde 43



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Torsdag den 12. oktober



18.50 ISH 39. Herlev-Vojens 2,45 4,65 1,60

18.50 ISH 40. Herning-Esbjerg 1,50 4,45 2,80

18.50 ISH 41. Odense-Fr'havn 1,95 4,05 2,05

18.50 ISS 42. AIK-HV 71 Odds onsdag

18.50 ISS 43. Brynæs-Bjørkløven Odds onsdag

18.50 ISS 44. Færjestad-Timrå Odds onsdag

18.50 ISS 45. Luleå-Leksand Odds onsdag

18.50 ISS 46. MoDo-Malmø Odds onsdag

22.00 NHL 47. Chicago-Detroit Odds torsdag

22.00 NHL 48. Dallas-Philadel Odds torsdag

22.00 NHL 49. San Jose-Phoenix 2,10 3,25 2,15

22.00 NHL 50. Vancouver-Colorado Odds torsdag

Tips til Den Lange



Torsdag den 12. oktober



41. Odense-Frederikshavn.

Kryds til odds 4,05.



Kommentar: Efter de danske mestre fra Fre

derikshavn er startet katastrofalt ringe i Supe

Hrisligaen, så ligner det en lige kamp når Odense i aften tager i mod mestrene på egen is. Det uafgjorte resultat efter de tre perioder står til flotte odds 4,05 og skal selvfølgelig prøves.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 41 - kampdag 14.-16. oktober 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Arsenal-Aston Villa 62 26 12 (1)

2. Coventry-Tottenham 35 35 30 (X)

3. Everton-Southampton 57 28 15 (1)

4. Ipswich-West Ham 37 38 25 (1)

5. Leeds-Charlton 61 24 15 (1)

6. Leicester-Manchester U 22 35 43 (X)

7. Manchester C-Bradford 64 24 12 (1)

8. Sunderland-Chelsea 27 39 34 (1)

9. Barnsley-Nottingham F 47 35 18 (1)

10. Bolton-Wolverhampton 66 22 12 (1)

11. Portsmouth-Sheffield W 51 32 17 (1)

12. Watford-Queens Park R 71 19 10 (1)

13. Wimbledon-Gillingham 61 24 15 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 41 - kampdag 15.-16. oktober 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. AaB-Herfølge 51 29 20 (1)

2. AB-Silkeborg 48 35 17 (1)

3. FC København-AGF 78 12 10 (1)

4. Haderslev-Viborg 15 22 63 (2)

5. Lyngby FC-Brøndby 21 28 51 (2)

6. Esbjerg-Frem 50 30 20 (1)

7. Randers Freja-Køge 25 39 36 (X)

8. Skive-B 93 18 28 54 (2)

9. Holbæk-Aalborg Chang 27 34 39 (1)

10. Holstebro-Næstved 62 24 14 (1)

11. Nørresundby-Fredericia 23 33 44 (X)

12. Svendborg-Kolding IF 28 31 41 (2)

Tips13



Lørdag den 7. oktober



1. Cypern-Holland 0-4 (2)

2. England-Tyskland 0-1 (2)

3. Grækenland-Finland 1-0 (1)

4. Italien-Rumænien 3-0 (1)

5. Jugoslavien-Rusland (lodtrækning) (2)

6. Letland-Belgien 0-4 (2)

7. Nordirland-Danmark 1-1 (X)

8. Polen-Hviderusland 3-1 (1)

9. Portugal-Irland 1-1 (X)

10. Spanien-Israel 2-0 (1)

11. Sverige-Tyrkiet 1-1 (X)

12. Tjekkiet-Island 4-0 (1)

13. Wales-Norge 1-1 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



13 rigtige: 6.289 kr.



12 rigtige: 145 kr.

11 rigtige: 17 kr.

10 rigtige: 0 kr.

Tips 12



Søndag den 8. oktober



B 93-FC Aarhus 6-1 (1)

Farum-Hvidovre 2-0 (1)

Frem-Brønshøj 7-2 (1)

Fremad Amager-Randers Freja 1-3 (2)

Horsens-Esbjerg 2-2 (X)

Køge-Birkerød 4-1 (1)

Vejle-B 1913 1-1 (X)

Ølstykke-Skive 3-6 (2)

B 1909-Nørresundby 4-2 (1)

Fredericia-Holbæk 3-2 (1)

Kolding IF-Korup 0-4 (2)

Næstved-Frederikshavn 4-2 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: 48.954 Kr.

11 rigtige: 502 Kr.

10 rigtige: 39 Kr.

Dusino



Søndag den 8. oktober



Tolv vindertal



1-5-7-8-11-16-17-20-21-22-23-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.682 kr.

10 rigtige: 119 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 7. oktober



VINDERTAL:

1-8-10-12-18-21-33

TILLÆGSTAL:

22-35

Præmieprognose



7 vindertal: 5.113.496 kr.



6 vindertal+1 tillæg: 54.930 kr.

6 vindertal: 3.956 kr.

5 vindertal: 147 kr.

4 vindertal: 34 kr.

Joker



Lørdag den 7. oktober



VINDERTAL

3-0-3-3-7-4-7

Præmieprognose



7 vindertal: Ingen..



6 vindertal: Ingen.

5 vindertal: 19.347 kr.

4 vindertal: 2.732 kr.

3 vindertal: 265 kr.

2 vindertal: 53 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 11. oktober



VINDERTAL:

13-31-37-42-47-48

TILLÆGSTAL:

19-45

Præmieprognose



6 vindertal 3.313.317 kr.



5 vindertal+1 tillæg 122.060 kr.

5 vindertal 3.419 kr.

4 vindertal 134 kr.

3 vindertal 33 kr.