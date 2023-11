Onsdag den 4. oktober



Oddset: Tips til Den Lange, Den lange

Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Spillerunde 42



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Fredag den 6. oktober



20.35 E1 23. Gillingham-Bolton R2 2,90 2,75 1,85

20.35 E1 24. Huddersfield-Barnsley R2 2,35 2,55 2,35

20.35 E1 25. Tranmere-Burnley R2 1,65 3,00 3,25

20.35 H 26. Tranmere-Burnley (0-1) 3,35 3,30 1,55

20.35 E2 27. Bristol C-Bournemouth R2 1,70 2,85 3,25

20.35 E2 28. Bury-Bristol R R2 1,70 2,85 3,25

20.35 E2 29. Colchester-Walsall R2 3,25 2,85 1,70

20.35 E2 30. Wigan-Reading R2 1,70 2,85 3,25

20.35 E2 31. Wycombe-Notts County R2 1,50 3,20 3,70

20.35 H 32. Bristol C-Bournemouth (0-1) 3,35 3,30 1,55

20.35 H 33. Bury-Bristol R (0-1) 3,35 3,30 1,55

20.35 H 34. Wigan-Reading (0-1) 3,35 3,30 1,55

20.35 H 35. Wycombe-Notts County (0-1) 2,75 3,20 1,75

20.35 ITB 36. Piacenza-Cagliari R1 1,75 2,65 3,35

Lørdag den 7. oktober



13.50 VMK 37. Armenien-Ukraine R2 4,25 3,10 1,45

14.50 2D 38. Aalborg Chang-Svendborg 1,25 4,00 5,00

14.50 2D 39. Dalum-HIK 1,80 3,25 2,60

14.50 2D 40. Glostrup FK-Holstebro 2,45 3,20 1,90

15.50 VMK 41. England-Tyskland R1/M/TV2 1,75 2,75 3,20

15.50 VMK 42. Nordirland-Danmark R1/M/DK1 3,60 2,90 1,60

15.50 VMK 43. Sverige-Tyrkiet R2/SV2 1,60 3,10 3,35

15.50 VMK 44. Wales-Norge R1 3,20 2,75 1,75

15.50 H 45. England-Tyskland (0-1) 3,65 3,25 1,50

15.50 H 46. Sverige-Tyrkiet (0-1) 3,30 3,15 1,60

16.50 VMK 47. Tjekkiet-Island R2/DK1 1,15 4,55 6,40

17.20 VMK 48. Schweiz-Færøerne R2 1,05 4,55 13,0

18.50 VMK 49. Grækenland-Finland R2 1,40 3,20 4,50

18.50 H 50. Grækenland-Finland (0-1) 2,50 3,10 1,90

19.20 VMK 51. Cypern-Holland R2 6,40 4,55 1,15

19.50 VMK 52. Jugoslavien-Rusland R1 1,70 2,80 3,35

19.50 VMK 53. Polen-Hviderusland R2 1,25 3,65 5,70

19.50 H 54. Jugoslavien-Rusland (0-1) 3,45 3,20 1,55

20.05 VMK 55. Letland-Belgien R2 3,35 2,90 1,65

20.35 VMK 56. Italien-Rumænien R1 1,25 3,55 5,95

21.20 VMK 57. Spanien-Israel R3 1,10 4,25 9,50

21.50 VMK 58. Portugal-Irland R2 1,25 3,65 5,70

21.50 H 59. Portugal-Irland (0-1) 2,00 3,30 2,25

22.00 VMK 60. Colombia-Paraguay R1 1,45 2,90 4,65

22.00 H 61. Colombia-Paraguay (0-1) 2,75 3,05 1,80

Søndag den 8. oktober



12.50 1D 62. Ølstykke-Skive 1,85 3,20 2,55

12.50 1D 63. B 93-FC Aarhus 1,20 4,40 5,30

12.50 1D 64. Farum-Hvidovre 1,55 3,30 3,35

12.50 1D 65. Frem-Brønshøj 1,35 3,80 4,10

12.50 1D 66. Fremad Amager-Randers Freja 2,40 3,15 1,95

12.50 1D 67. Horsens-Esbjerg 2,15 2,95 2,25

12.50 2D 68. B 1909-Nørresundby 1,60 3,35 3,10

12.50 2D 69. Fredericia-Holbæk 1,30 3,95 4,40

14.50 1D 70. Vejle-B 1913 1,25 4,05 4,95

14.50 2D 71. Næstved-Frederikshavn 1,65 3,35 2,90

14.50 ISH 72. Aalborg-Rødovre Odds fredag

15.20 ISH 73. Esbjerg-Rungsted Odds fredag

15.20 ISH 74. Herning-Vojens Odds fredag

15.50 E1 75. Crewe-Birmingham R2 2,80 2,85 1,85

15.50 E1 76. Sheffield W-West Bromwich R2 2,35 2,55 2,35

15.50 E1 77. Stockport-Portsmouth R2 1,90 2,75 2,80

18.50 1D 78. Køge-Birkerød 1,20 4,25 5,55

18.50 2D 79. Hjørring-Vorup 1,40 3,60 3,90

18.50 2D 80. Kolding IF-Korup 1,25 4,00 5,00

21.50 VMK 81. Bolivia-Peru R1 1,55 2,90 3,85

21.50 H 82. Bolivia-Peru (0-1) 3,00 3,05 1,70

22.00 VMK 83. Argentina-Uruguay R1 1,20 3,55 7,45

22.00 VMK 84. Ecuador-Chile R2 1,65 2,90 3,35

22.00 H 85. Ecuador-Chile (0-1) 3,45 3,20 1,55

Mandag den 9. oktober



18.50 NHL 86. Boston-Florida Odds søndag

20.35 ITB 87. Ternana-Genoa R1 1,65 2,75 3,60

22.00 NHL 88. Columbus-Los Angeles Odds søndag

22.00 NFL 89. Minnesota-Tampa Bay 1,45 8,65 2,25

22.00 NHL 90. Toronto-Dallas Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Fredag den 6. oktober



23. Gillingham-Bolton.

To-tal til odds 1,85.

Kommentar: I den engelske 1. division har Fulham, Watford og Bolton skilt sig ud som rækkens klart bedste. Bolton tabte i den forgangne weekend til suveræne Fulham, der nu har vundet samtlige ni kampe. Men vi tvivler ikke på at Bolton-mandskabet er bedre end oprykkerne fra Gillingham, der har indtaget en plads midt i feltet. Udesejren skinner nærmest i øjnene til odds 1,85. -ce



Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 40 - kampdag 07.-09. oktober 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Cypern-Holland 14 14 72 (2)

2. England-Tyskland 41 35 24 (X)

3. Grækenland-Finland 52 32 16 (1)

4. Italien-Rumænien 65 22 13 (1)

5. Jugoslavien-Rusland 46 34 20 (1)

6. Letland-Belgien 25 31 44 (2)

7. Nordirland-Danmark 20 32 48 (2)

8. Polen-Hviderusland 62 25 13 (1)

9. Portugal-Irland 64 24 12 (1)

10. Spanien-Israel 74 15 11 (1)

11. Sverige-Tyrkiet 51 32 17 (1)

12. Tjekkiet-Island 73 15 12 (1)

13. Wales-Norge 21 33 46 (2)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 40 - kampdag 08.-09. oktober 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. B 93-FC Aarhus 75 15 10 (1)

2. Farum-Hvidovre 54 27 19 (1)

3. Frem-Brønshøj 60 24 16 (1)

4. Fremad Amager-Randers Freja 30 30 40 (2)

5. Horsens-Esbjerg 28 36 36 (2)

6. Køge-Birkerød 72 16 12 (1)

7. Vejle-B 1913 68 19 13 (1)

8. Ølstykke-Skive 36 32 32 (X)

9. B 1909-Nørresundby 51 30 19 (1)

10. Fredericia-Holbæk 63 22 15 (1)

11. Kolding IF-Korup 68 20 12 (1)

12. Næstved-Frederikshavn 48 31 21 (1)

Søndag den 1. oktober



1. AaB-FC Midtjylland 1-2 (2)

2. AB-OB 3-1 (1)

3. Brøndby-Haderslev 6-1 (1)

4. Silkeborg-Lyngby FC 3-0 (1)

5. Viborg-AGF 2-0 (1)

6. B 93-Ølstykke 4-0 (1)

7. Esbjerg-Køge 2-2 (X)

8. Randers Freja-Farum 1-3 (2)

9. Skive-Frem 1-4 (2)

10. Holbæk-B 1909 1-3 (2)

11. Nørresundby-Næstved 1-1 (X)

12. Vorup-Kolding IF 1-1 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: INGEN.

11 rigtige: 2.058 kr.

10 rigtige: 191 kr.

Tips13



Lørdag den 30. september



1. Aston Villa-Derby 4-1 (1)

2. Charlton-Coventry 2-2 (X)

3. Everton-Ipswich 0-3 (2)

4. Leeds-Tottenham 4-3 (1)

5. Manchester C-Newcastle 0-1 (2)

6. Southampton-Middlesbrough 1-3 (2)

7. West Ham-Bradford 1-1 (X)

8. Bolton-Fulham 0-2 (2)

9. Gillingham-Sheffield W 2-0 (1)

10. Norwich-Huddersfield 1-1 (X)

11. Nottingham F-Wolverhampton 0-0 (X)

12. Sheffield U-Queens Park R 1-1 (X)

13. West Bromwich-Blackburn 1-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



13 rigtige Ingen.



12 rigtige 20.270 kr.

11 rigtige 984 kr.

10 rigtige 171 kr.

Dusino



Søndag den 1. oktober



Tolv vindertal



4-5-6-7-10-11-12-13-15-19-20-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.419 kr.

10 rigtige: 101 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 30. september



VINDERTAL:

10-15-17-20-21-24-30

TILLÆGSTAL:

16-31

Præmieprognose



7 vindertal 2.021.648 kr.



6 vindertal+1 tillæg 66.421 kr.

6 vindertal 3.662 kr.

5 vindertal 141 kr.

4 vindertal 33kr.

Joker



Lørdag den 30. september



VINDERTAL

9-5-1-0-4-2-1

Præmieprognose



7 vindertal ingen.



6 vindertal 219.688 kr.

5 vindertal 19.998 kr.

4 vindertal 2.484 kr.

3 vindertal 259 kr.

2 vindertal 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 4. oktober



VINDERTAL:

7-22-26-32-38-40

TILLÆGSTAL:

2-43

Præmieprognose



6 vindertal: Ingen.



5 vindertal+1 tillæg: 61.640 kr.

5 vindertal: 3.484 kr.

4 vindertal: 118 kr.

3 vindertal: 29 kr.