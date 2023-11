Søndag den 3. september



Oddset: Tips til Den Lange, Den lange

Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange



Spillerunde 33



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Mandag den 4. september



16.50 TEN 79. Tennis-US Open Odds mandag

16.50 TEN 80. Tennis-US Open Odds mandag

16.50 TEN 81. Tennis-US Open Odds mandag

16.50 TEN 82. Tennis-US Open Odds mandag

18.50 SV1 83. Djurgården-Malmø FF 1,95 2,85 2,60

18.50 SV1 84. Landskrona-Cafe Opera 1,35 3,50 4,50

20.05 TY2 85. B M'gladbach-Ulm R2/DSF 1,70 2,95 3,15

22.00 NFL 86. St. Louis-Denver 1,35 8,55 2,55

Tips til Den Lange



DAGENS TIP



Mandag den 4. september



85. B.M'gladbach-Ulm (DSF).

Kryds til odds 2,95.

Kommentar: Borussia Mönchengladbach - med det danske islæt Peter Nielsen i truppen - er gjort til klar favorit mod nedrykkerne fra Ulm i dagens kamp fra den tyske 2. Bundesliga. Gladbach har lagt ud med én sejr og én uafjort i holdets første to kampe, mens Ulm i de to første kampe har prøvet både at vinde og tabe. Ulm har i år et udmærket mandskab, som ingen hold i rækken kan være sikker på at slå. Uafgjort ligner en fin mulighed, men den frække tipper går nok hele vejen og forsøger sig med udesejren til det flotte odds 3,15.-ce



Tips13



Lørdag den 2. september



1. Frankrig-England 1-1 (X)

2. Aserbajdsjan-Sverige 0-1 (2)

3. Belgien-Kroatien 0-0 (X)

4. Bosnien-Spanien 1-2 (2)

5. Bulgarien-Tjekkiet 0-1 (2)

6. Holland-Irland 2-2 (X)

7. Hviderusland-Wales 2-1 (1)

8. Island-Danmark 1-2 (2)

9. Norge-Armenien 0-0 (X)

10. Schweiz-Rusland 0-1 (2)

11. Tyrkiet-Moldova 2-0 (1)

12. Tyskland-Grækenland 2-0 (1)

13. Ukraine-Polen 1-3 (2)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose



13 rigtige: 217.667 kr.

12 rigtige: 1.914 kr.

11 rigtige: 160 kr.

10 rigtige: 29 kr.

Tips12



Søndag den 3. september



1. B 93-Fremad Amager 2-0 (1)

2. Esbjerg-B 1913 4-0 (1)

3. Frem-Horsens 2-2 (X)

4. Skive-Farum 2-0 (1)

5. Ølstykke-Køge 0-4 (2)

6. Hjørring-Fredericia 3-4 (2)

7. Holbæk-Frederikshavn 3-2 (1)

8. Kolding IF-Aalborg Chang 4-2 (1)

9. Svendborg-Holstebro 0-1 (2)

10. Vorup-Næstved 5-2 (1)

11. Færøerne-Slovenien 2-2 (X)

12. Ungarn-Italien 2-2 (X)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:



12 rigtige: 104.913 kr.

11 rigtige: 2.360 kr.

10 rigtige: 219 kr.

Dusino



Søndag den 3. september



Tolv vindertal



3-7-10-11-13-14-15-17-18-19-20-22

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen.



11 rigtige: 2.464 kr.

10 rigtige: 109 kr.

9 rigtige: 25 kr.

Lotto



Lørdag den 2. september



VINDERTAL:

8-11-18-19-26-34-35

TILLÆGSTAL:

7-25

Præmieprognose



7 vindertal 15.962.302 kr.



6 vindertal+1 tillæg 81.134 kr.

6 vindertal 4.427 kr.

5 vindertal 162 kr.

4 vindertal 37 kr.

Joker



Lørdag den 2. september



VINDERTAL

1-5-7-7-7-0-0

Præmieprognose



7 vindertal Ingen.



6 vindertal 200.976 kr.

5 vindertal 21.182 kr.

4 vindertal 2.622 kr.

3 vindertal 269 kr.

2 vindertal 52 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 30. august



VINDERTAL:

1-8-26-27-28-36

TILLÆGSTAL:

30-38

Præmieprognose



6 vindertal 3.472.468 kr.



5 vindertal+1 tillæg 106.886 kr.

5 vindertal 3.939 kr.

4 vindertal 113 kr.

3 vindertal 28 kr.