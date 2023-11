Lørdag den 1. juli



Oddset: Tips til Den Lange, Den lange

Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Den Lange

Spillerunde 23



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Søndag den 2. juli



12.40 CYK 73. Tour de France-2. Etape TV2 1,95 1,95 4,50

12.40 CYK 74. Tour de France-2. Etape TV2 2,25 2,50 2,50

12.40 CYK 75. Tour de France-2. Etape TV2 2,30 2,40 2,55

16.50 NOR 76. Haugesund-Brann R3 3,00 3,25 1,65

16.50 NOR 77. Molde-Moss R3 1,30 3,80 4,60

16.50 NOR 78. Odd-Grenland-Bodø/Glimt R3 1,85 3,10 2,60

16.50 NOR 79. Rosenborg-Vålerenga R3 1,20 4,25 5,55

16.50 NOR 80. Start-Tromsø R3 2,80 3,15 1,75

16.50 NOR 81. Viking-Bryne R3 1,35 3,70 4,20

19.50 EM 82. Italien-Frankrig R1/TV2 2,95 2,70 1,85

19.50 1.H. 83. Italien-Frankrig 1.halv TV2 3,45 1,85 2,40

Mandag den 3. juli



12.50 TEN 84. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

12.50 TEN 85. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

12.50 TEN 86. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

12.50 TEN 87. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

13.30 CYK 88. Tour de France-3.etape TV2 Odds søndag

13.30 CYK 89. Tour de France-3.etape TV2 Odds søndag

13.30 CYK 90. Tour de France-3.etape TV2 Odds søndag

DAGENS TIP



Søndag den 2. juli



78. Odd Grenland-Bodø/Glimt.

To-tal til odds 2,60.

Kommentar: Efter Berlingske Tidendes opfattelse er odds 2,60 på sejr til Bodø/Glimt over Odd Grenland i den norske Tippeliga et godt odds. De to midterhold har haft en noget svingende start. Bodø/Glimt - der er to point efter Odd Grenland men med en kamp mindre - ligner dagens gode chance til et flot odds.

Tips13



Kampdag weekenden 1. - 2. juli.



1. Chmel Blsany-Dnepr Mogilev.

2. Dinaburg-AaB.

3. FK Atlantas-Bradford.

4. Linzer ASK-FC Dukla Pribram.

5. Mallorca-Ceahlaul.

6. Neuchatel Xamax-VfB Stuttgart (1-6) 2

7. Pelister-V. Frølunda.

8. Perugia-Standard Liege.

9. Sedan-Leiftur.

10. Zenit St. Petersburg-Primorje (3-0) 1

11. Stabæk-Auxerre (0-2) 2

12. Tatabanya-HNK Cibalia (3-2) 1

13. Zaglebie Lubin-Slaven Belupo (1-1) X

Joker



Lørdag den 1. juli



Jokertal

3-9-9-8-3-8-5

Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal Ingen.

5 vindertal 15.406 kr.

4 vindertal 2.478 kr.

3 vindertal 263 kr.

2 vindertal 52 kr.

Dusino



Søndag den 25. juni



Tolv vindertal

1-2-8-13-14-15-16-17-19-20-21-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen/0 kr.

11 rigtige: 3.135 kr.

10 rigtige: 119 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 1. juli



VINDERTAL:

11-19-23-25-26-27-34

TILLÆGSTAL:

6-31

Præmieprognose



7 vindertal 1.312.108 kr.



6 vindertal+1 tillæg 62.509 kr.

6 vindertal 4.344 kr.

5 vindertal 142 kr.

4 vindertal 34 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 28. juni



VINDERTAL:

6-9-14-16-25-28

TILLÆGSTAL:

5-33

Præmieprognose



6 vindertal : 3.154.853 kr.



5 vindertal+1 tillæg: 78.133 kr.

5 vindertal : 2.741 kr.

4 vindertal : 96 kr.

3 vindertal : 26 kr.