Tirsdag den 27. juni



Oddset: Tips til Den Lange, Den lange

Tips13, Tips12, Dusino, Lottotal, Joker og Vikinglotto

Oddset



Den Lange

Spillerunde 23



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)



Onsdag den 28. juni



12.50 TEN 7. Tennis-Wimbledon TV2 Odds onsdag

12.50 TEN 8. Tennis-Wimbledon TV2 Odds onsdag

12.50 TEN 9. Tennis-Wimbledon TV2 Odds onsdag

12.50 TEN 10. Tennis-Wimbledon TV2 Odds onsdag

20.35 EM 11. Portugal-Frankrig R1/M/TV2 3,35 2,80 1,70

20.35 H 12. Portugal-Frankrig (1-0) 1,55 3,25 3,40

20.35 1.H 13. Portugal 1.halv-Frankrig TV2 3,75 1,90 2,20

22.00 VMK 14. Brasilien-Uruguay R1 1,20 3,55 7,45

22.00 VMK 15. Venezuela-Bolivia R2 3,00 2,80 1,80

22.00 MLS 16. Colorado-Dallas R2 1,55 3,00 3,70

22.00 MLS 17. Columbus-Tampa Bay R2 1,80 2,80 3,00

22.00 MLS 18. D.C. United-Los Angeles R2 2,25 2,60 2,40

22.00 MLS 19. MetroStars-San Jose R2 1,45 3,10 4,25

Torsdag den 29. juni



12.50 GOL 20. Irish Open-1.runde Odds onsdag

12.50 GOL 21. Irish Open-1.runde Odds onsdag

12.50 GOL 22. Irish Open-1.runde Odds onsdag

12.50 GOL 23. Irish Open-1.runde Odds onsdag

12.50 TEN 24. Tennis-Wimbledon TV2 Odds torsdag

12.50 TEN 25. Tennis-Wimbledon TV2 Odds torsdag

12.50 TEN 26. Tennis-Wimbledon TV2 Odds torsdag

12.50 TEN 27. Tennis-Wimbledon TV2 Odds torsdag

17.50 EM 28. Italien-Holland R1/M/TV2 3,35 2,80 1,70

17.50 H 29. Italien-Holland (1-0) 1,55 3,15 3,50

17.50 1.H 30. Italien-Holland 1.halv TV2 3,75 1,90 2,20

22.00 VMK 31. Chile-Paraguay R1 1,55 2,80 4,05

22.00 VMK 32. Colombia-Argentina R1 2,80 2,55 2,00

22.00 VMK 33. Ecuador-Peru R1 1,60 2,75 3,85

22.00 H 34. Chile-Paraguay (0-1) 2,95 3,10 1,70

22.00 H 35. Ecuador-Peru (0-1) 3,30 3,15 1,60

Fredag den 30. juni



12.50 GOL 36. Irish Open-2.runde Odds torsdag

12.50 GOL 37. Irish Open-2.runde Odds torsdag

12.50 GOL 38. Irish Open-2.runde Odds torsdag

12.50 GOL 39. Irish Open-2.runde Odds torsdag

12.50 TEN 40. Tennis-Wimbledon TV2 Odds fredag

12.50 TEN 41. Tennis-Wimbledon TV2 Odds fredag

12.50 TEN 42. Tennis-Wimbledon TV2 Odds fredag

12.50 TEN 43. Tennis-Wimbledon TV2 Odds fredag

Lørdag den 1. juli



12.50 TEN 44. Tennis-Wimbledon TV2 Odds lørdag

12.50 TEN 45. Tennis-Wimbledon TV2 Odds lørdag

12.50 TEN 46. Tennis-Wimbledon TV2 Odds lørdag

12.50 TEN 47. Tennis-Wimbledon TV2 Odds lørdag

14:50 48. Øster-Åtvidaberg 1,65 2,90 3,35

14:50 49. Brage-Djurgården 4,00 3,00 1,50

14:50 50. Cafe Opera-Malmø FF 3,35 2,90 1,65

14:50 51. Gunnilse-Assyriska 2,35 2,55 2,35

14:50 52. Landskrona-Kalmar FF 1,70 2,85 3,25

14:50 53. Mjællby-Enkøping 1,75 2,80 3,15

14:50 54. Væsterås-Ljungskile 1,35 3,35 4,75

16.05 CYK 55. Tour de France-1. Etape TV2 1,80 2,80 3,00

16.05 CYK 56. Tour de France-1. Etape TV2 1,75 1,90 6,60

16.05 CYK 57. Tour de France-1. Etape TV2 2,05 2,50 2,80

16.50 SV1 58. Sylvia-Umeå 1,80 2,80 3,00

20.50 MLS 59. D.C. United-Colorado R Odds torsdag

14.50 ITC 60. Dinaburg-AaB R2 3,15 2,80 1,75

14.50 ITC 61. Linzer ASK-FC Dukla Pribram R3 1,60 3,30 3,15

14.50 ITC 62. Mallorca-Ceahlaul R2 1,25 3,65 5,70

14.50 ITC 63. Neuchatel Xamax-VfB Stuttgart R2 2,65 2,70 2,00

14.50 ITC 64. Pelister-V Frølunda R3 2,10 2,95 2,30

14.50 ITC 65. Perugia-Standard Liege R2 1,30 3,50 5,15

14.50 ITC 66. Sedan-Leiftur R2 1,25 3,65 5,70

14.50 ITC 67. St. Petersburg-Primorje R3 1,30 3,80 4,60

14.50 ITC 68. Stabæk-Auxerre R3 2,20 2,95 2,20

14.50 ITC 69. Tatabanya-HNK Cibalia R3 1,60 3,30 3,15

22.00 MLS 70. Columbus-San Jose R Odds torsdag

22.00 MLS 71. Dallas-Los Angeles R Odds torsdag

22.00 MLS 72. Tampa Bay-MetroStars R Odds torsdag

Søndag den 2. juli



12.40 CYK 73. Tour de France-2. Etape TV2 1,95 1,95 4,50

12.40 CYK 74. Tour de France-2. Etape TV2 2,25 2,50 2,50

12.40 CYK 75. Tour de France-2. Etape TV2 2,30 2,40 2,55

16.50 NOR 76. Haugesund-Brann R3 3,00 3,25 1,65

16.50 NOR 77. Molde-Moss R3 1,30 3,80 4,60

16.50 NOR 78. Odd-Grenland-Bodø/Glimt R3 1,85 3,10 2,60

16.50 NOR 79. Rosenborg-Vålerenga R3 1,20 4,25 5,55

16.50 NOR 80. Start-Tromsø R3 2,80 3,15 1,75

16.50 NOR 81. Viking-Bryne R3 1,35 3,70 4,20

19.50 EM 82. Finale-kamp R/TV2 Odds fredag

19.50 1.H 83. Finale-1. HALVLEG TV2 Odds fredag

Mandag den 3. juli



12.50 TEN 84. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

12.50 TEN 85. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

12.50 TEN 86. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

12.50 TEN 87. Tennis-Wimbledon TV2 Odds søndag

13.30 CYK 88. Tour de France-3.etape TV2 Odds søndag

13.30 CYK 89. Tour de France-3.etape TV2 Odds søndag

13.30 CYK 90. Tour de France-3.etape TV2 Odds søndag

Tips til Den Lange



DAGENS TIP

Onsdag den 28. juni

11. Portugal-Frankrig (TV2).

To-tal til odds 1,70.

Kommentar: De franske verdensmestre er oppe imod turneringens overraskelse Portugal i aften i Bruxelles. Frankrigs træner Roger Lemerre er ikke i tvivl om sit holds kvaliteter, og han vurderer modstanderen Portugal således: "Portugal har indtil videre spillet uden at begå fejl. Men vi lader os ikke skræmme, og vi vil blokere deres spil højt oppe på banen. Det, mener jeg, er nøglen til at slå dem", sagde Lemerre. Og Berlingske Tidende har da også Frankrig som favorit. En knæskadet Emmanuel Petit blev afløst af Youri Djorkaeff i kvartfinalen. Djorkaeff kvitterede med et pragtmål, og vil sandsynligvis modtage genvalg i semifinalen.-ce

Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 26 - kampdag 1.-3. juli 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Chmel Blsany-Dnepr Mogilev 45 28 27 (X)

2. Dinaburg-AaB 25 36 39 (X)

3. FK Atlantas-Bradford 24 30 46 (2)

4. Linzer ASK-FC Dukla Pribram 47 28 25 (X)

5. Mallorca-Ceahlaul 70 18 12 (1)

6. Neuchatel Xamax-VfB Stuttgart 26 36 38 (2)

7. Pelister-V Frølunda 42 33 25 (X)

8. Perugia-Standard Liege 52 28 20 (1)

9. Sedan-Leiftur 70 18 12 (1)

10. Zenit St. Petersburg-Primorje 55 26 19 (X)

11. Stabæk-Auxerre 36 29 35 (X)

12. Tatabanya-HNK Cibalia 50 29 21 (X)

13. Zaglebie Lubin-Slaven Belupo 49 29 22 (2)

Tips13



Kampdag lørdag den 24. juni.



Dinaburg-Trencin 1-0 (1)

FK Obilic-HNK Cibalia 1-1 (X)

Hapoel Petach-Linzer ASK 1-1 (X)

Hobscheid-Pelister 0-1 (2)

Luzern-Leiftur 4-4 (X)

Silkeborg-Dnepr Mogilev 1-2 (2)

Slaven Belupo-Glenavon 3-0 (1)

Stabæk-Floriana 2-0 (1)

Standard Liege-Dynamo Tbilisi 1-1 (X)

Tatabanya-HB Torshavn 3-0 (1)

Vilash Masalli-Zaglebie Lubin 1-3 (2)

Vllaznia-Nea Salamina 1-2 (2)

Westerlo-Primorje 0-6 (2)

Præmieprognose:



13 rigtige: 33.035 Kr.



12 rigtige: 1.440 Kr.

11 rigtige: 151 Kr.

10 rigtige: 67 Kr.

Joker



Lørdag den 24. juni



Jokertal

1019460

Præmieprognose



7 vindertal INGEN/0 kr.



6 vindertal 1.604.466 kr.

5 vindertal 29.206 kr.

4 vindertal 2.771 kr.

3 vindertal 273 kr.

2 vindertal 52 kr.

Dusino



Søndag den 25. juni



Tolv vindertal

1-2-8-13-14-15-16-17-19-20-21-24

Præmieprognose



12 rigtige: Ingen/0 kr.

11 rigtige: 3.135 kr.

10 rigtige: 119 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Lotto



Lørdag den 24. juni



VINDERTAL:

1-7-10-16-22-23-24

TILLÆGSTAL:

18-31

Præmieprognose



7 vindertal 10.012.238 kr.



6 vindertal+1 tillæg 75.201 kr.

6 vindertal 3.819 kr.

5 vindertal 143 kr.

4 vindertal 34 kr.

Viking-Lotto



Onsdag den 21. juni



VINDERTAL:

2-6-22-26-37-48

TILLÆGSTAL:

27-33

Præmieprognose



6 vindertal 3.101.125 kr.



5 vindertal+1 tillæg62.437 kr.

5 vindertal 3.825 kr.

4 vindertal 118 kr.

3 vindertal 31 kr.