Spillerunde 18



(Spilstop, kampnummer, kamp, TV, "Resultatet" og odds for 1, X, 2)

Fredag den 2. juni



10:50 TEN 31. French-Open Odds fredag

10:50 TEN 32. French-Open Odds fredag

10:50 TEN 33. French-Open Odds fredag

10:50 TEN 34. French-Open Odds fredag

20:05 SCH 35. Grasshoppers-Basel R2 1,90 2,75 2,80

20:05 SCH 36. Lausanne-St. Gallen R2 2,05 2,65 2,60

21:50 LK 37. Portugal-Wales R1 1,20 3,55 7,45

22:00 NBA 38. New York-Indiana 1,55 11,0 1,95

22:00 NBA 39. Portland-L.A.Lakers 1,65 10,0 1,85

Lørdag den 3. juni



14:50 1D 40. B 1909-Randers Freja 3,30 3,35 1,55

14:50 1D 41. Frem-Svendborg 1,30 3,80 4,60

14:50 2D 42. B 1913-Holbæk 1,50 3,40 3,50

14:50 2D 43. Birkerød-Vejen 1,30 3,80 4,60

14:50 2D 44. HIK-Nørresundby 1,65 3,25 3,00

15:50 LK 45. Norge-Italien R1/NRK 2,40 2,40 2,40

17:50 LK 46. Ungarn-Israel R2 1,80 2,80 3,00

18:50 LK 47. Rumænien-Grækenland R2 1,45 3,10 4,25

18:50 LK 48. Tyskland-Tjekkiet R2/ZDF 1,50 3,20 3,70

18:50 H 49. Tyskland-Tjekkiet (0-1) 2,80 3,15 1,75

19:05 LK 50. Danmark-Belgien R2/M/TV2 1,85 2,85 2,80

19:05 H 51. Danmark-Belgien (0-1) 3,85 3,35 1,45

19:50 LK 52. Sverige-Spanien R2/SV1 2,50 2,60 2,15

20:05 SCH 53. Luzern-Yverdon R2 1,50 3,00 4,00

20:05 SCH 54. Servette-Neuchatel Xamax R2 1,75 2,80 3,15

21:50 VMK 55. Uruguay-Chile R1 1,60 2,75 3,85

21:50 H 56. Uruguay-Chile (0-1) 3,30 3,15 1,60

22:00 VMK 57. Paraguay-Ecuador R1 1,30 3,20 5,95

22:00 H 58. Paraguay-Ecuador (0-1) 2,25 3,05 2,10

22:00 NHL 59. Dallas-New Jersey CAN Odds fredag

22:00 MLS 60. Columbus-D.C. United R2 1,75 2,80 3,15

22:00 MLS 61. Dallas-Tampa Bay R2 1,85 2,75 2,90

22:00 MLS 62. Los Angeles-MetroStars R2 1,50 3,00 4,00

22:00 MLS 63. New England-Miami R 1,70 2,85 3,25

22:00 MLS 64. San Jose-Colorado R 2,25 2,60 2,40

Søndag den 4. juni



10:20 1D 65. Fremad Amager-Dalum 1,70 3,20 2,90

12:50 1D 66. B 93-Horsens 1,60 3,30 3,15

12:50 1D 67. Farum-Køge 2,10 2,95 2,30

12:50 1D 68. Fredericia-FC Aarhus 2,60 3,10 1,85

12:50 1D 69. Haderslev-Ølstykke 1,25 4,00 5,00

12:50 2D 70. Hjørring-Tårnby 1,35 3,70 4,20

12:50 2D 71. Roskilde-Glostrup IF 32 2,80 3,15 1,75

14:50 1D 72. Hvidovre-FC Midtjylland 3,15 3,30 1,60

14:50 2D 73. Holstebro-Skive 2,70 3,10 1,80

14:50 ITB 74. Alzano-Pescara R1 1,95 2,55 2,90

14:50 ITB 75. Cesena-Cosenza R1 1,65 2,45 4,35

14:50 ITB 76. Genoa-Ravenna R1 1,65 2,55 4,05

14:50 ITB 77. Pistoiese-Napoli R1 2,70 2,45 2,15

17:50 LK 78. Holland-Polen R1/EUR 1,20 3,85 6,40

18:50 2D 79. Næstved-Brønshøj 2,20 2,95 2,20

19:50 VMK 80. Argentina-Bolivia R1 1,15 3,75 8,80

20:50 MLS 81. Chicago-Kansas City R2 2,80 2,75 1,90

22:00 VMK 82. Peru-Brasilien R1 3,85 2,90 1,55

22:00 NBA 83. Indiana-New York Odds evt lørdag

22:00 NBA 84. L.A.Lakers-Portland Odds evt lørdag

22:00 LK 85. Irland-Mexico R Odds onsdag

Mandag den 5. juni



10:50 TEN 86. French-Open Odds mandag

10:50 TEN 87. French-Open Odds mandag

10:50 TEN 88. French-Open Odds mandag

10:50 TEN 89. French-Open Odds mandag

22:00 NHL 90. Dallas-New Jersey CAN Odds søndag

Lørdag den 3. juni



40. B 1909-Randers Freja.

To-tal til odds 1,55.

Kommentar: Randers Freja har tabt de seneste tre udekampe i 1. division, men når nedryknings-dømte B 1909 tager imod Randers Freja tøver vi ikke med at tro på udesejren. De to hold har mødt hinanden fem gange før. 09erne har endnu ikke formået at vinde, fire kampe er endt uafgjort og Randers Freja har vundet én. Randers Freja har stadig midtbanespiller Chris Sørensen i karantæne, men kan atter stille med Jan Hansen. B 1909 er absolut det svageste hold i rækken, og var allerede inden de sidste fire runder sikker på at rykke ned i 2. division.

-ce



Tips13



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 22 - kampdag 3.-5. juni 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Danmark-Belgien 33 40 27 (X)

2. Malta-England 11 14 75 (2)

3. Norge-Italien 27 49 24 (X)

4. Rumænien-Grækenland 59 24 17 (X)

5. Sverige-Spanien 26 43 31 (X)

6. Tyskland-Tjekkiet 50 32 18 (1)

7. Ungarn-Israel 63 24 13 (1)

8. Uruguay-Chile 50 32 18 (1)

9. B 1909-Randers Freja 16 26 58 (2)

10. Frem-Svendborg 65 20 15 (1)

11. B 1913-Holbæk 69 19 12 (1)

12. Birkerød-Vejen 60 26 14 (1)

13. HIK-Nørresundby 45 34 21 (1)

Tips12



Dansk Tipstjeneste meddeler, at den på basis af 10 eksperters chancevurdering udarbejdede tendens, der danner grundlaget for statskontrollens tendenslodtrækning for spilleuge 22 - kampdag 3.-5. juni 2000 er:



Berlingske Tidendes Tips i parentes:



1. Holland-Polen 71 18 11 (1)

2. Argentina-Bolivia 71 18 11 (1)

3. B 93-Horsens 57 28 15 (1)

4. Farum-Køge 32 32 36 (X)

5. Fredericia-FC Aarhus 21 33 46 (2)

6. Haderslev-Ølstykke 69 19 12 (1)

7. Hvidovre-FC Midtjylland 28 30 42 (2)

8. Helsingør-Aalborg Chang 18 24 58 (2)

9. Hjørring-Tårnby 64 23 13 (1)

10. Roskilde-Glostrup IF 32 25 30 45 (2)

11. Holstebro-Skive 24 28 48 (2)

12. Næstved-Brønshøj 26 28 46 (2)

Tips 13

Lørdag den 27. juni og søndag den 28. juni

1. England-Brasilien 1-1 (X)

2. Holland-Rumænien 2-1 (1)

3. Norge-Slovakiet 2-0 (1)

4. Dalum-Haderslev 3-3 (X)

5. FC Aarhus-Frem 1-1 (X)

6. Horsens-Farum 2-0 (1)

7. Ølstykke-Hvidovre 2-6 (2)

8. Aalborg Chang-Holstebro 1-1 (X)

9. Brønshøj-Helsingør 4-1 (1)

10. Holbæk-Birkerød 0-1 (2)

11. Nørresundby-Næstved 0-0 (X)

12. Skive-Hjørring 4-2 (1)

13. Tårnby-B 1913 1-0 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

13 rigtige: 66.803 Kr.

12 rigtige: 2.393 Kr.

11 rigtige: 191 Kr.

10 rigtige: 39 Kr.

Tips12

Søndag den 28. maj

1. AGF-Viborg 0-4 (2)

2. Brøndby-AaB 1-0 (1)

3. Esbjerg-Silkeborg 0-3 (2)

4. Herfølge-FC København 1-1 (X)

5. Lyngby FC-AB 0-2 (2)

6. Vejle-OB 0-1 (2)

7. FC Midtjylland-B 93 2-0 (1)

8. Randers Freja-Fremad Amager 2-1 (1)

9. Svendborg-B 1909 5-3 (1)

10. Napoli-Brescia 3-0 (1)

11. Ravenna-Salernitana 2-0 (1)

12. Vicenza-Cesena 3-2 (1)

Dansk Tipstjenestes præmieprognose:

12 rigtige: 863 kr.

11 rigtige: 76 kr.

10 rigtige: 14 kr.

Lotto

Lørdag den 27. maj

Vindertal

8-9-10-21-29-34-36

Tillægstal

23-27

Præmieprognose

7 vindertal 1.706.623 kr.

6 vindertal+1 tillæg 53.477 kr.

6 vindertal 4.176 kr.

5 vindertal 149 kr.

4 vindertal 35 kr.

Joker

Lørdag den 27. maj

Jokertal

0-4-2-1-1-9-2

Præmieprognose

7 vindertal: 13.959.702 kr.

6 vindertal: 1.798.446 kr.

5 vindertal: 26.253 kr.

4 vindertal: 2.729 kr.

3 vindertal: 259 kr.

2 vindertal: 52 kr.

Dusino

Søndag den 28. maj

Tolv vindertal

3-5-6-8-9-10-11-12-15-18-23-24

Præmieprognose

12 rigtige: Ingen.

11 rigtige: 4.191 kr.

10 rigtige: 115 kr.

9 rigtige: 26 kr.

Viking-Lotto

Onsdag den 31. maj

VINDERTAL:

25-36-37-38-43-47

TILLÆGSTAL:

2-39

Præmieprognose

6 vindertal 3.280.027 kr.

5 vindertal+1 tillæg 211.330 kr.

5 vindertal 4.200 kr.

4 vindertal 137 kr.

3 vindertal 35 kr.