Oddset

Tips til Den Lange

DAGENS TIP

Lørdag den 29. december

23. Newcastle-Chelsea

Handicap et-tal til odds 3,45

Kommentar: Newcastle er mildest talt flyvende for tiden, og Berlingske Tidende anbefaler at blive ved med at spille på de stribede fra Nordengland, indtil andet er bevist. I dag kan holdet vinde sin sjette sejr på stribe, og konkurrenterne må snart se i øjnene, at Bobby Robsons tropper efterhånden er ved at være en seriøs mesterskabsaspirant. Chelsea har problemer med at score mål på udebane, og en målfest på St. James Park giver pengene 3,45 igen. magn