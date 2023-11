Oddset

Onsdag den 5. december

46. Manchester U-Boavista (0-1).

To-tal til odds 2,25.

Kommentar: Boavista har gjort det overraskende godt i Champions League i år. De gik sikkert videre fra 1. gruppespil foran så stærke hold som Dortmund og Dynamo Kijev. Manchester United er ikke længere noget frygtindgydende hold. De har store problemer med at finde den rigtige afløser for Peter Schmeichel. Franske Fabian Barthez er for nyligt kåret til den næstdårligste målmand i Premier League, og det står faktisk meget godt mål med hans seneste præstationer. Mod Arsenal, i Premier League, og Deportivo, i Champions League, kostede franskmanden to mål i hver kamp, og dermed også sejren. Det er langtfra åbenlyst at United, der så sent som i weekenden tabte 3-0 på Old Trafford til Chelsea, vinder over solide Boavista. Odds 2,25 på at Boavista ikke taber er en efter omstændighederne god chance at tage. Det rene to-tal kan også forsøges til pæne odds 5,70. npn

Måljagt 1

1. Dortmund-FC København 1-0

2. Arsenal-Juventus 3-1

3. Real Madrid-Panathinaikos 3-0

Vinderodds: 1.632.54.