Skærm Abonnement

Velkommen til verdens mest irriterende serie. Her er flydende køn og selvfedme, så langt øjet rækker

Serien »A Murder at the End of The World« er både pivende banal i sit plot og hullet som en si i sin logik. Men det er det indforståede blink med øjet til de yngste seere, der virkelig irriterer.