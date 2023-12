Skærm Abonnement

Ordet »smerte« findes ikke på nordjysk. De hælder ekstra »bjæsk« i kaffen

Christian Andersen foretrækker lavmælte virkemidler til at beskrive efterdønningerne af et skibsforlis ud for Hirtshals, hvor ni mennesker omkom. Det klæder den meget vestjyske historie, der er inspireret af autentiske begivenheder.