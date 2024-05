Skærm Abonnement

Donald Trump har allerede truet med en tur i retten. Danmarks nye enfant terrible har et iskoldt svar

Hans film om Donald Trump har allerede fået den amerikanske ekspræsident til at true med en tur i retten. Men det så filminstruktøren Ali Abbasi ud til at tage med ro, da han tirsdag mødte pressen ved Cannes-festivalen. I stedet håber han at møde Trump en dag.