Den blev spået nul chancer, men nu er den her. Det er sjældent, man hører den slags replikker i en dansk biograf

»Sound of Freedom« blev et gigantisk hit blandt Trump-støtterne i USA. Den er ikke den paranoide højrefløjskonspiration, den er blevet beskyldt for at være. Til gengæld er den i komisk grad fyldt med klicheer, skriver Berlingskes anmelder.