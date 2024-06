Skærm Abonnement

De danser for djævlen. Ny dokumentar viser, hvordan han æder dem med hud og hår

»Dancing for the Devil« kryber helt ind under huden på én. En djævelsk kult lokker unge mennesker med dansedrømme. Men den stærkt omdiskuterede Netflix-dokumentar svigter seerne på et afgørende punkt, vurderer Berlingskes anmelder.