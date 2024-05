Skærm Abonnement

De bedøvede og kvalte deres adoptivdatter. 11 år efter mordet plager ét spørgsmål stadig

Selv når man kender handlingen, er Netflix-serien om mordet på en 12-årig pige intet mindre end nervepirrende. For nok har retten fastslået, at hendes adoptivforældre slog hende ihjel. Men selv mere end et årti senere hjemsøger hendes sag stadig hele Spanien.