Skærm Abonnement

Berlingskes journalist møder op med en mærkelig teori om ufoer. Her er svaret fra landets førende ekspert

Frederik Dirks Gottlieb står bag landets mest succesfulde ufopodcast. Nu har han skrevet en bog, der fletter et af verdens største mysterier sammen med historien om hans egen rebelske far, der stiftede Gentofte UFO-klub. Kan han også hjælpe journalisten med et påtrængende spørgsmål?