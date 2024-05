Begge Asterix- og Obelix-skuespillerne er nu anklaget for overgreb. Teater aflyser 15 forestillinger

Seks kvinder har anklaget Edouard Baer, der har spillet Asterix i en film fra 2012, for overgreb. Dermed er begge hovedrolleindehavere i den film nu centrum for en række anklager om overgreb. Edouard Baer siger, at han ikke »kan genkende sig selv i de ord og handlinger«, der bliver tilskrevet ham.