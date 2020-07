Vores naboland ændrer rejsevejledninger, og det skaber forvirring om populært feriemål: »Det kunne godt være, at man skulle overveje det en ekstra gang«

Fredag ændrede Norge rejsevejledningerne for Spanien, og fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til landet. Dermed tegner der sig et blandet billede af, hvor man kan rejse hen til sommer, og nogle danskere kan muligvis frygte for, at deres sommerferie til sydens sol er i fare.

I Danmark ser situationen nemlig anderledes ud end i blandt andet vores nordiske nabo, Norge. Danskerne kan fortsat rejse afsted mod Costa del Sol eller Mallorca på sommerferie. I de danske rejsevejledninger, der blev opdateret torsdag, opfordres der dog til »ekstra forsigtighed« ved rejser til Spanien, ligesom der gælder særlige regler for regionen Aragón i det nordlige Spanien.

Selv om det kan skabe forvirring om, hvorvidt man kan komme afsted, skal danskerne ikke »være ovenud nervøse«, lyder det fra Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet.

»Det er lidt en reminder om, at der stadig er coronavirus. Men folk skal ikke være ovenud nervøse for ikke at komme afsted,« siger han.

Den norske beslutning om at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til det populære ferieland er baseret på et opdateret kort over smittetal, som regeringen har offentliggjort. Rejsende i disse lande skal gå i ti dages karantæne, når de kommer hjem.

Forskellige råd i europæiske lande

Billedet i Europa er forskelligt. Mens Norge fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Spanien, fraråder Holland rejser til Kroatien, og i Danmark fraråder vi ikke-nødvendige rejser til Bulgarien. Det frygter Flemming Konradsen skaber forvirring og bekymring om, hvorvidt rejsevejledningerne ændrer sig i sidste øjeblik.

»Der er ingen grund til at gå i panik. Hvis man allerede er afsted, skynder man sig nok ikke hjem. Men planlægger man en rejse til de lande, der måske bliver berørt, så kunne det da godt være, at man skulle overveje det en ekstra gang,« siger Flemming Konradsen og tilføjer, at man skal være opmærksom på, at man ikke nødvendigvis har samme vilkår, hvis man bliver syg.

»Billedet er dynamisk, og situationen kan ændre sig hurtigt. Det handler ikke kun om, at man skal være opmærksom på, om man selv bliver smittet med covid-19. Det er det lige så meget logistikken med at planlægge transport og kunne komme hjem igen og at være forberedt på, at der er en risiko, hvis man bliver syg,« siger han.

Herhjemme bliver borgere, som har rejst til regionen Aragón i Spanien, opfordret til at lade sig teste for coronavirus ved hjemkomst. Det skyldes, at regionen har flere end 50 nye tilfælde per 100.000 indbyggere.

Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for lande inden for EU/Schengen og Storbritannien. Det sker på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Alt efter om landene er inddelt i orange eller gul enten frarådes alle ikke-nødvendige rejser til landet, eller der opfordres til »ekstra forsigtighed«.

På nuværende tidspunkt fraråder Danmark alle ikke-nødvendige rejser til Bulgarien, Luxembourg, Portugal og Sverige på grund af smittetallene, bortset fra fem svenske regioner, hvor der opfordres til ekstra forsigtighed.