Videoklip med redaktør forarger: »Jeg har aldrig hørt noget så privilegieblindt«

Priserne stiger for nogle danske familier. Det er »oplagt« at bruge det som en mulighed for at tabe sig lidt, sagde Anna Libak på direkte tv og anbefalede en billig Blue Castello til 20 kroner. Hendes kommentarer vækker nu debat.