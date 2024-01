Samfund Abonnement

»Vi vidste, de ville herfra sammen. Men det er alligevel hårdt, at ens far siger, 'jeg har ikke lyst til at være her mere'«

I juledagene gjorde Jonas Preislers 81-årige far alvor af sit ønske om at tage dødbringende piller sammen med sin hustru. Nu er Jonas Preislers far varetægtsfængslet, sigtet for drab, hans mor er død, og han står selv midt i en eksistentiel debat om aktiv dødshjælp, som dybest set ikke angår ham.