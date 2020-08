Ventetiden på coronatest i Københavns Lufthavn skal ned: »Alt for mange vender om og giver op«

Region Hovedstaden arbejder på at nedbringe ventetiden for de personer, der står i kø til test for covid-19 i Københavns Lufthavn.

Det oplyser Region Hovedstaden lørdag til Berlingske, som har spurgt til status på situationen oven på en melding på Twitter om én times ventetid, udendørs i kulden fredag aften, fra den tidligere børne- og socialminister, Konservatives Mai Mercado.

»Alt for mange vender om og giver op. Det setup holder ikke,« skriver hun og efterlyser flere medarbejdere på stedet fra Region Hovedstaden, henvendt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

1 times ventetid udendørs i Cph Lufthavn til Corona-test her en kold fredag aften ml 20.25-21.25. Det er simpelthen ikke i orden, @Heunicke. Alt for mange vender om og giver op. Det setup holder ikke. Der bør kunne sættes ekstra personale på. Vil du tage fat i @RegionH? #dkpol — Mai Mercado (@_MaiMercado) August 28, 2020

Men kødannelsen i lufthavnen varierer vel at mærke betydeligt i takt med flytrafikken, og lørdag aften er ventetiden nede på ti minutter, oplyser Region Hovedstaden.

»Lige nu er der cirka ti minutters ventetid til at få en coronatest i lufthavnen. Når flere fly lander i samme tidsrum, kan der desværre opstå kø. Vi arbejder løbende på at forbedre flow og tilpasse kapaciteten, så vi mindsker risikoen for kødannelse,« skriver Region Hovedstaden til Berlingske.

I løbet af august har der flere gange været meldinger om lange ventetider og pres på landets teststeder, ikke mindst i hovedstadsområdet.

Berlingske skrev i sidste uge om flere dages ventetid, før det er muligt at booke en coronatest i de hvide telte i Region Hovedstaden via hjemmesiden coronaprover.dk.

FAKTA To spor Borgere uden en lægehenvisning eller borgere, der udviser symptomer på covid-19, kan bestille tid i de hvide telte, som findes i 16 byer over hele landet. Herunder også personer, som har været i kontakt med smittede. De hvide telte udgør det såkaldte samfundsspor, som er organiseret i Testcenter Danmark under Statens Serum Institut. Dertil kommer de test, som regionerne foretager, og som udgør det såkaldte sundhedsspor. Her testes borgere med symptomer på covid-19 samt indlagte patienter og personale i sundhedsvæsenet. FOLD UD FOLD UD

Sagerne om ventetid følger i kølvandet på en brat stigning i antallet af personer, der lader sig teste. Antallet af testede personer er steget fra 43.800 ugentlige prøver i begyndelsen af juni til 130.795 prøver i den forgangne uge, alene i det såkaldte samfundsspor, som udgør de hvide telte, hvor personer uden coronasymptomer kan blive testet.

»Der er et meget stort pres for at blive testet for corona i Region Hovedstaden i disse dage,« som regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i sidste uge oplyste til Berlingske.