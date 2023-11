Vejledning om kønsminoriteter skal hjælpe fængselsansatte

En ny vejledning skal hjælpe personalet i landets fængsler og arresthuse til at håndtere kønsminoriteter.

Det oplyser chefen for Koncern Kriminalitetsforebyggelse i Kriminalforsorgen, Lea Holst Reenberg.

- Vejledningen er et nødvendigt og vigtigt første skridt, som vi forventer bliver en hjælp for vores personale samt de indsatte i forhold til at imødekomme håndtering af kønsminoriteter i vores institutioner, siger hun.

Hun understreger, at vejledningen skal justeres løbende.

- Der har ikke været en vejledning på området før. Og vi skal først nu til at erfare, om den fungerer i praksis, sådan som vi ønsker, siger Lea Holst Reenberg.

I vejledningen står blandt andet, at de indsatte skal nævnes ved det stedord, som passer dem bedst. Det kan være "hun", "han", "de" eller "hen".

Der er også retningslinjer for afklædte visitationer, hvor udgangspunktet er, at visitatoren skal have samme biologiske køn som den indsatte.

National chef for Institut for Menneskerettigheder Maria Ventegodt kalder vejledningen for "meget vigtig".

- Risikoen for chikane og vold er højere i fængslerne. Særligt for kønsminoriteter. Og vi ved, at fængsler er et sted, hvor der er rigtig store risici for overgreb og ydmygende eller umenneskelig behandling.

Hun er meget positiv over for tiltagene i vejledningen.

- Det kan være med til at beskytte kønsminoriteter mod diskrimination og nedværdigende behandling, siger hun.

Sekretariatschef i LGBT+ Danmark Susanne Branner hilser det også velkommen, at der "endelig" kommer nogle retningslinjer.

Det har været en lang proces, siger hun.

- I de sidste fire år har vi set indsatte, der har klaget over og ført retssag på, at de er blevet behandlet nedværdigende. At de har været udsat for chikane af andre indsatte, at de føler sig utrygge, og det skaber stor usikkerhed.

- Hovedpointen for os er, at vi hilser nogle retningslinjer velkommen, fordi ansatte og indsatte ikke ved, hvad de skal gøre. Og det overlader alle i en situation, som vi ikke kan være bekendt i Danmark.

LGBT+ Danmark er desuden enig i, at vejledningen er et "okay" første skridt.

