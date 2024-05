Et vegansk måltid, som det på billedet, består ikke af nogen former for kød, mejeriprodukter, ost, æg, honning eller lignende. På vegne af Mette Rasmussen, som lever efter veganske principper, havde Dansk Vegetarisk Forening anlagt sag mod Region Hovedstaden for ikke at servere et reelt vegansk måltid. Regionen blev i sidste uge frifundet, men sagen ankes nu til landsretten. (Arkivfoto). Fold sammen

