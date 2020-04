USAs sorte befolkning er særdeles hårdt ramt af coronavirussen: Her er den mulige årsag

Selv om man skulle tro, at coronavirussen ikke skelner mellem rige og fattige eller hudfarve, fortæller tal fra USA en anden historie.

Statistik fra sundhedsmyndighederne i den amerikanske storby Chicago tegner et trist billede af coronavirussens indflydelse på byens sorte minoritetsbefolkning.

Chicagos sorte befolkning tegner sig for halvdelen af alle smittetilfælde i byen og mere end 70 pct. af dødsfaldene på trods af, at den kun udgør 30 pct. af befolkningen.

Det skriver BBC.

Andre byer med store andele af sorte minoritetsbefolkninger, heriblandt Detroit, Milwaukee, New Orleans og New York, er blevet særligt hårdt ramt af coronavirussen, og sundhedsvæsenet i byerne kæmper for at følge med det øgede pres.

USA har tirsdag registreret lige knap 370.000 bekræftede smittetilfælde ifølge John Hopkins University og næsten 11.000 dødsfald.

1.824 bekræftede smittetilfælde var blandt Chicagos sorte befolkning, og det skal ses i sammenligning med byens samlede 4.680 tilfælde, hvoraf 847 er hvide, 478 er latinamerikanere og 126 af asiatisk afstamning.

Chicagos borgmester, Lori Lightfoot, har beskrevet virussen som »ødelæggende for det sorte Chicago« og har åbnet muligheden for udgangsforbud i bestemte dele af byen.

At coronavirussen og sygdommen covid-19 rammer minoritetsbefolkningen hårdere end andre grupper kan skyldes socioøkonomiske årsager.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har oplyst, at mennesker med allerede eksisterende sygdomme, såsom astma og andre kroniske lungesygdomme, diabetes og hjertesygdomme, ser ud til hurtigere at udvikle alvorlige symptomer end personer, som er raske.

Det gør virussen særligt farlig for afroamerikanere, der på grund af miljømæssige og økonomiske faktorer har en højere andel af disse sygdomme, mener Summer Johnson McGee, der er dekan ved School of Health Sciences ved University of New Haven ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»En pandemi tydeliggør bare forskellene i sundhedsvæsenet, som mange samfund med etniske minoriteter står over for,« siger hun til Reuters.